粵車南下｜運輸署轄下十個停車場設自動識別車牌系統 方便粵車車主（楊佩詩報道）

【Now新聞台】為了方便粵車南下車主，運輸署轄下十個停車場設置自動識別車牌系統，解決左軚車拍不到右邊閘機的問題。有旅遊業界建議向車主提供駕駛攻略，以免收違泊告票。

粵車來香港，第一關就是解決停車場的「左右」問題。來自廣州的區先生就選擇中環這個政府停車場，停車場設有自動識別系統，解決左軚車碰不到右邊閘機的問題。

不用拍卡入閘，出閘前透過繳費機支付就可以，毋須上車後再落地付錢，繳費機亦提供內地常用的支付系統。

粵車司機區先生：「這個停車場自動識別、或者大陸的支付方式、微信支付及支付寶全部都有，很方便，有國標可以充電，我覺得非常好。」

區先生泊車後到中環碼頭欣賞維港景及打卡，再乘坐渡輪到西九文化區的聖誕小鎮遊覽，亦到旁邊的故宮文化博物館拍照留念。

粵車司機區先生：「嘗試泊車轉乘是否說的這麼便利，經過我們乘坐後，真是很便利。」

除了可以搭渡輪來西九，運輸署的旅遊泊車指南亦推薦粵車車主去尖沙咀一帶的酒店泊車，順道遊覽附近的景點。

粵車司機來港，另一個問題是難找車位，有部分車主因找不到車位，停泊路邊被罰告票，有旅遊業界建議向粵車司機發放更多資訊。

旅遊促進會總幹事崔定邦：「可能我們要更主動提供駕駛攻略，還有我們起碼能教車主不想『食牛肉乾』，可以在商場泊車消費。今次真的沒辦法，真的要教車主在大商場泊車，不是說特別幫商場，而是大商場真的是多車位還可以充電。」

崔定邦又指，日後粵車南下運作更順利時，當局可以考慮再增加粵車南下的限額。

