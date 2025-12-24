ign72j2edkfk_0_0.JPG

「粵車南下」預約車主昨日起可駕車進入本港市區。批發及零售界立法會議員邵家輝今早(24日)在電台節目表示，粵車車主屬於高消費群，即使即日來回亦會消費，必定能帶動香港經濟，相信酒店推出優惠，能吸引他們逗留。

邵家輝建議有關部門及業界多推出鼓勵措施，例如向車主免費提供已充值50元的八達通卡，用作停車場付款。他又指，内地駕駛者不熟悉香港駕駛習慣，一開始或出現「甩漏」，呼籲市民禮讓，協助粵車車主，建議政府每兩星期檢討政策一次，適時放寬更多名額。

20200318chiu立法會會議14_陳恒鑌.jpg

籲車主用運輸署程式預先找位

民建聯立法會議員陳恒鑌在同一節目表示，觀察到粵車車主較難尋找泊車位，建議車主利用運輸署應用程式，預先確認目的地停車場是否有泊位，又相信未來粵車逐步增加，充電設施等配套將會更齊全。對於港珠澳大橋香港口岸輪候入境時間長，他認為難以安排專用通道，指只開放個別通道給粵車，可能變相延長輪候時間，又指措施適應需時，建議半年後檢討改善空間，視乎是否有條件擴充名額，強調要以安全為先。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/粵車南下-邵家輝指內地車主不熟港道路或有甩漏-籲港人禮讓協助/630831?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral