粵車南下｜酒店及商場準備充電車泊位 提供國標轉插(謝欣桐報道)

【Now新聞台】為迎接粵車南下的車主，有酒店已準備好供內地電動車使用的充電泊位，期望大灣區旅客來港自駕遊，有旅遊界相信可以吸引高消費旅客來港。

位於尖沙咀一個接連酒店及商場的停車場中，這25電動車充電泊位已經準備好迎接粵車南下的車主，場地已購入一批國標轉插，適用於內地的電動車，入住酒店的粵車南下車主可以免費泊車，但需支付充電的電費。

集團期待可以透過措施吸納新的客源，刺激消費。

酒店銷售及營運收益管理高級總監胡睿珈：「聖誕節亦屬於我們少少的黃金假期，我們都有信心可以尤其是在這市中心的地方，以及酒店、商場、尖沙咀這麼有優勢的地點，我們相信可以吸引到他們考慮在這裡住宿、消費及泊車。商場內有很多不同店舖亦會因為粵車南下，提供特別的優惠提供，吸引他們考慮在周邊消費。」

粵車南下的司機可以用車上的充電線接駁國標轉插的插頭，就可以直接充電。

旅遊促進會總幹事崔定邦相信，措施能吸引不同類型的旅客自駕遊香港，帶動本地消費。

崔定邦：「如果他有輛車 ，甚至有輛家庭車，也可能是家庭客人或者商務客，他整體上願意消費的程度一定比一般客人高。在廣州出發，你駕了兩個多小時車，你應該想要休息一下，可能在香港去主題公園玩一玩，甚至停留一晚，這可以豐富我們的旅客結構多元化。」

而在下月15日啟用予大灣區旅客泊車的機場轉機停車場，營運初期以優惠價收費，每一次泊車的首三天收費共100元，其後每天50元，轉機停車場設有5層，合共提供1800個停車位，已預約的旅客駕車入停車場後，只需將車停在指定地方，系統自動會把車存放停車場，不用自行找停車位。

#要聞