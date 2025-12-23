粵車南下｜陳美寶︰首日100個名額接近滿額 本港國標充電裝置未來會增加

【Now新聞台】粵車南下即日起可以進入市區，運輸及物流局局長陳美寶指，粵車南下首日100個名額接近滿額，會密切留意聖誕及元旦情況。而來港的車輛大部分是電動車，現時全港有900個電動車充電裝置，包括40個是國標，相信日後會陸續增加。

運輸及物流局局長陳美寶：「各大商場分別在現時有的充電設施加有國標轉換插頭，有些內地市民可能駕車時有配備他們的插頭，亦方便他們轉換充電制式。我們知道中電日後會引入機器分別有不同的插頭線，支援不同的車輛同一時間充電，我相信這可以因應需求增加。」

#要聞