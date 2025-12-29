螢幕擷取畫面 2025-12-23 093917.png

「粵車南下」計劃上周正式實施，但兩地車輛標準的差異隨即成為全城焦點，例如內地車輛採用俗稱「黑玻璃」的深色車窗。資深電動車代理商黃毅力今早(29日)在商台節目直言，內地車輛在技術標準如自動駕駛、環保規格等方面早已超越香港，今次「粵車南下」的衝擊形同「外星人襲地球」，凸顯香港在汽車相關的文明與法規上，已落後內地至少30至50年，而香港的法規未能與時並進，這一點澳門更為優勝。

許多電動車難以在港出牌

黃毅力表示，「黑玻璃」是纏繞業界長達30年的舊問題。深色玻璃能有效阻隔紫外線和熱能，減輕冷氣系統的負荷，同時為乘客提高舒適度。然而當年政府部門以保安為由，憂慮無法看清車內情況而禁止使用，導致法規停滯不前，但他認為該說法早已站不住腳。時至今日，大部分先進國家及地區都已普遍接受及採用深色車窗，有警務處前任處長坐駕都曾採用深色玻璃。他又提到，香港在電動車充電標準上亦與國家標準存在差異，導致許多電動車難以在港出牌，形容當局的多種行政手段造成壁壘。

4r5syezc6adr.jpeg

政府應全面檢討法例

立法會交通事務委員會主席陳紹雄於同一節目亦提到，現行規管車窗透光度的規例確實多年未有修訂。法例的原意除了安全，讓執法人員能觀察車內情況，但隨着科技發展，政府應與時並進全面檢討相關法例，建議若政府認為需要作出修改，應盡快將修訂方案提交立法會，由於相關規定屬於附屬法例，修訂程序相對簡單，耗時不長。他又表示，「粵車南下」所有內地車輛來港前，理應在內地指定的驗車中心完成驗車，並確保符合香港對車輛結構及安全的要求。若有內地車輛的標準與香港法規不符，或會予公眾一種「有特權」的觀感。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/粵車南下-電動車代理指內地早已普及-黑玻璃-本港法規落後至少30年/631643?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral