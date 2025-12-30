粵車南下「黑玻璃」雙標爭議 團體促堅守現行透光規定保障安全

【on.cc東網專訊】粵車南下後出現不少「黑玻璃」車輛，為免雙標爭議，近日有汽車團體及經銷商有關人士以「環保、節能」及「電子倒後鏡普及」為由，建議政府考慮放寬本港法例中的私家車車窗透光率規定。有關注團體對此表示關注及反對，認為維持現行針對擋風玻璃和前座兩側車窗透光率不低於70%的規定，是保障所有道路使用者安全的必要底線；又指國際標準普遍嚴格，批評若放寬便屬「走回頭路」。

關注團體街道變革表示，視線互動是道路安全的核心，目前維持前座玻璃高透光率，旨在確保駕駛者擁有180度的清晰視野，從而有效減少視覺盲點；同時有助在道路上與行人或單車使用者有視線接觸，以確認對方是否「看見自己」或「有意讓路」。街道變革擔心，若玻璃因貼膜過深而變得漆黑，外界將完全無法觀察車廂內部，導致這種至關重要的雙向互動渠道消失，車禍風險勢必上升；而在夜晚、落雨等低光環境下，深色玻璃會顯著削弱司機的「周邊視野」及「立體感知」，放寬規定無異於人為增加駕駛盲點，令意外恐變預料之內。

街道變革又指，現時國際間對前座車窗的標準依然普遍嚴格，多個國家及地區均要求前座視野範圍內玻璃的透光率維持至少70%，例如新加坡、日本、法國的擋風玻璃及前座側窗均要求多於或等於70%；英國的擋風玻璃要求更高須達至少75%，側窗至少70%；而德國、意大利甚至明文禁止在擋風玻璃或前座側窗貼上任何膜層。

街道變革重申，前座的玻璃透光率並非單純的舒適度選項，而是安全關鍵 的範疇，直接影響司機在緊急狀況下的反應時間，希望政府堅守現行法定標準，並應加強安全意識教育 ，保障市民出行安全。

