初次購買「精品耳環」怎麼挑？經典圈型耳環12款推薦：卡地亞、寶格麗一次看

對許多人而言，第一件精品珠寶往往代表著一段記憶與態度，而耳環正是其中最能立即改變氣質的選擇。尤其是圈型耳環，它既不過於張揚，又能以簡潔線條勾勒出專屬的個性輪廓，無論是搭配日常裝束或正式場合都能游刃有餘。精品品牌的設計更是將圓環這一經典造型推向極致，從簡約純粹到奢華鑲鑽，各自展現出不同的哲學與美感。以下推薦12款值得投資的經典圈型耳環，無論是初次入手還是收藏補充，都能在這些設計中找到專屬你的答案。

精品圈型耳環推薦 1：Cartier

Cartier Love 圈型耳環，以18K黃金打造，寬度僅5.7毫米，看似低調卻蘊藏強大辨識度

Cartier Love 圈型耳環，以18K黃金打造，寬度僅5.7毫米，看似低調卻蘊藏強大辨識度。Love 系列自1969年誕生以來便象徵堅定與永恆，螺絲釘圖案猶如情感的鎖扣，把愛意緊緊固定。這款耳環延續經典設計，將「愛」以最簡約卻不失力量的方式呈現。圈形的流暢線條與黃金的溫潤光澤相互呼應，日常佩戴既不喧賓奪主，又能成為細節裡最耐人尋味的一筆。（價格 NTD 132,000）

精品圈型耳環推薦 2：Bvlgari

寶格麗 B.zero1 耳環，靈感來自羅馬圓形競技場，設計以螺旋線條塑造出過去、現在與未來的和諧共生

寶格麗 B.zero1 耳環，靈感來自羅馬圓形競技場，設計以螺旋線條塑造出過去、現在與未來的和諧共生。18K玫瑰金搭配黑色陶瓷，營造鮮明對比，就像古城牆在夕陽下的陰影，既堅毅又浪漫。B.zero1 系列自問世以來就以顛覆傳統聞名，這對耳環正是對設計本質的一次挑戰。其圓環並非單純閉合，而是以螺旋象徵時間的延續，呼應羅馬的永恆精神。佩戴時，隨光影變化，金屬與陶瓷間的互動更顯生動，像是一場無聲的建築對話，將古老與現代融合於耳際。（價格 NTD 111,800）

精品圈型耳環推薦 3：Harry Winston

海瑞溫斯頓 Crossover 鑽石耳環，以86顆總重1.99克拉的圓形明亮式切工鑽石鑲嵌於鉑金底座

海瑞溫斯頓 Crossover 鑽石耳環，以86顆總重1.99克拉的圓形明亮式切工鑽石鑲嵌於鉑金底座。交錯重疊的圓環線條彷彿一場光之交響曲，將每顆鑽石的光芒推向極致。Harry Winston 一直被譽為「鑽石之王」，這款設計正是品牌哲學的縮影：讓每一顆鑽石都能盡情綻放。蜿蜒的造型帶來流動感，宛如夜空中星軌交錯，動人而浪漫。佩戴者不只是點亮耳畔，而是將自身氣場提升到一個新的層次，讓光彩與自信一同閃耀。（價格店洽）

精品圈型耳環推薦 4：Chanel

Chanel Coco Crush 耳環以經典菱格紋為靈感，選用獨特的18K Beige 米色金製成

Chanel Coco Crush 耳環以經典菱格紋為靈感，選用獨特的18K Beige 米色金製成，低調卻帶著法式不經意的優雅。與眾不同的是，它擁有可拆式耳針設計，不論有無耳洞都能佩戴，精品店亦能提供調整服務。這種靈活的設計打破了珠寶的「固定性」，讓耳環成為一種可自由組合、隨心搭配的風格語言。佩戴於耳垂或耳廓之上，都能創造不同的疊戴效果，遊走於浮誇與極簡之間，剛好拿捏那份恰到好處的時尚感。它不是一件被動的珠寶，而是一件與佩戴者互動、共同完成風格的作品。（價格 NTD 141,000）

精品圈型耳環推薦 5：Boucheron

自2004年誕生以來，Boucheron Quatre Classique 系列便成為現代珠寶設計的代表作

自2004年誕生以來，Boucheron Quatre Classique 系列便成為現代珠寶設計的代表作。其靈感來自品牌歷史檔案中的四大標誌性元素：羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈（Diamond Line）、巴黎飾紋（Clou de Paris）與雙圈同心圓（Double Godron）。看似矛盾的語彙，卻巧妙共存於同一枚圓環，形成獨一無二的幾何樣態。耳環將城市的俐落氣息與工藝細節交織，呈現出都會女性的獨立姿態。佩戴時，不論是極簡襯衫還是華麗洋裝，都能輕鬆駕馭。（價格 NTD 158,500）

精品圈型耳環推薦 6：Chaumet

Chaumet Bee de Chaumet 耳環以18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，設計靈感來自象徵生命力的蜜蜂

Chaumet Bee de Chaumet 耳環以18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，設計靈感來自象徵生命力的蜜蜂。耳環的幾何結構宛如蜂巢，不僅緊貼耳垂，更巧妙呼應臉部輪廓，讓光線在轉動間流轉。品牌將自然界的符號轉譯為精緻珠寶，賦予佩戴者活力與自信。左右耳的設計分別呼應不同方向，形成視覺的平衡感與動態感。當鑽石與金屬交織出光影，彷彿聽見蜜蜂的低語，傳遞著一份優雅卻不失力量的訊息。（價格 NTD 151,000）

精品圈型耳環推薦 7：Piaget

伯爵 Piaget Possession 耳環，採用18K玫瑰金並刻劃「Decor Palace」宮廷式飾紋

伯爵 Piaget Possession 耳環，採用18K玫瑰金並刻劃「Decor Palace」宮廷式飾紋。Possession 系列向來以「可轉動」設計著稱，而這款圓環耳環則將轉動的意涵化為象徵，寓意生活中不斷輪轉的際遇。裝飾紋理的細膩雕刻，如同宮廷牆面上的浮雕，讓耳環散發莊重卻不失柔美的氛圍。佩戴時，金屬隨光折射出溫潤光芒，讓人感受到日常中也能擁有小小的儀式感，每一次抬頭或回眸，都是對自己生活態度的自信詮釋。（價格 NTD 159,000）

精品圈型耳環推薦 8：Chopard

蕭邦 Chopard Ice Cube 耳環，以倫理18K白金打造，靈感來自微小的冰塊

蕭邦 Chopard Ice Cube 耳環，以倫理18K白金打造，靈感來自微小的冰塊。立方體元素拼接成圓環，打破了傳統的圓滑造型，帶來一種冷冽又現代的張力。自1999年推出以來，Ice Cube 系列一直是摩登女性的愛用之選，極簡卻大膽，像是都會高樓間反射的玻璃幕牆，光芒四射。多面切角的設計能折射出不同角度的光影，讓耳環在低調中仍閃耀無限可能。這是一款為獨立、自信女性量身打造的設計，猶如一塊不融的冰晶，永遠保有自身的純粹。（價格 NTD 102,000）

精品圈型耳環推薦 9：Louis Vuitton

Louis Vuitton 這款 Empreinte 環狀耳環以18K黃金打造，直徑約16.5毫米，設計理念延續品牌旅行基因

Louis Vuitton 這款 Empreinte 環狀耳環以18K黃金打造，直徑約16.5毫米，設計理念延續品牌旅行基因。鏤空 Monogram 花卉圖案與靈感來自行李箱鉚釘的裝飾細節，將旅程的符號化作永恆的印記。這樣的設計既有工藝上的堅實感，也帶來摩登俐落的氣場。單枚佩戴時，能展現獨立與不拘一格的姿態；若與系列其他作品搭配，則能營造更完整的造型故事。它猶如旅途中的一枚徽章，每一次佩戴，都是對探索與自由精神的致敬。（價格 NTD 66,500／單只）

精品圈型耳環推薦 10：Tiffany & Co.

Tiffany Lock 耳環以18K黃金打造，靈感來自1883年品牌歷史檔案庫中的古老掛鎖

Tiffany Lock 耳環以18K黃金打造，靈感來自1883年品牌歷史檔案庫中的古老掛鎖。鎖象徵守護與永恆，而這款耳環更以彈簧扣設計增添佩戴的流暢感。Tiffany & Co. 向來以簡潔卻深具寓意的設計聞名，Lock 耳環正是一種「情感的護身符」。當黃金的溫潤光澤緊貼耳際，就像悄悄鎖住最重要的人與事。它不需要繁複的細節，單憑一個象徵，就能讓人感受到珠寶的力量。（價格約 NTD 139,000）

精品圈型耳環推薦 11：De Beers

De Beers Talisman 耳環以18K白金為基底，寬度達8毫米，設計核心在於鑽石的多元表現

De Beers Talisman 耳環以18K白金為基底，寬度達8毫米，設計核心在於鑽石的多元表現。拋光與原石、白鑽與彩鑽交錯，並以鑿點金工鑲嵌，呈現豐富的肌理感。這種結合宛如自然界的縮影，既有原始的粗獷，也有細膩的光澤。從未經雕琢到極致閃耀，呼應人生的歷程。它提醒人們，美不僅存在於完美無瑕，也存在於自然的真實紋理之中。（價格 NTD 213,000）

精品圈型耳環推薦 12：Fred

Fred Force 10 Rise 耳環以18K白金鑲嵌66顆明亮式切割鑽石，靈感源自航海纜繩與扣環

Fred Force 10 Rise 耳環以18K白金鑲嵌66顆明亮式切割鑽石，靈感源自航海纜繩與扣環。設計線條大膽前衛，象徵迎向挑戰的力量。當白金與鑽石交織出光彩，彷彿海浪在陽光下泛起粼粼波光，既柔美又堅毅。這款耳環既承襲品牌經典 Force 10 的海洋精神，又以更輕盈現代的手法演繹。佩戴時，不僅是珠寶，更是一種態度宣告：優雅並不排斥力量，自信就是最耀眼的光芒。（價格約 NTD 243,000）

時尚百搭的圈型耳環

耳環之所以迷人，在於它能在不經意之間，悄然改變一個人的氛圍

耳環之所以迷人，在於它能在不經意之間，悄然改變一個人的氛圍。圈型耳環更是其中的經典，既象徵著完整與永恆，又因各大品牌的演繹而擁有截然不同的風格。每一對耳環都承載著品牌精神與工藝哲學，不僅是飾品，更是一段關於風格、故事與態度的投資。若你正在尋找人生第一件精品耳環，以上10款經典之選，無疑是最佳起點。

精品耳環常見問與答

其實多數精品耳環都兼具設計與實用性，十分適合日常穿搭

Q1：初次購買精品耳環，應該先挑經典款還是限量款？

A1：建議首件投資選擇經典款，例如以上精選的10款。這些作品辨識度高、設計不易過時，轉售價值也較穩定。等建立起個人珠寶收藏後，再嘗試限量款，能讓收藏更有故事性。

Q2：精品耳環適合日常佩戴嗎？會不會太華麗？

A2：其實多數精品耳環都兼具設計與實用性，十分適合日常穿搭。若想要稍微低調，選擇18K金純粹造型即可；若追求亮眼場合，可挑鑲鑽款式。

Q3：如何保養精品耳環，延長光澤與壽命？

A3：建議避免與化妝品、香水長時間接觸，避免在運動或泡溫泉時佩戴。平時可用柔軟的拭銀布或珠寶布輕拭，並定期送回品牌專門店進行專業清潔與檢查，確保耳環保持最佳狀態。

