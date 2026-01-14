2026精品名牌腕錶推薦：5款開運顯氣質款式，Cartier經典必收藏、秀智同款Longines小資首選

日常穿搭的完成度，往往藏在細節裡。趁著新年，一於為自己挑選一枚 ，開個好年吧！無論是氛圍濃厚的復古鏈帶，還是精巧的珠寶工藝，一只設計出色的腕錶，不但是日常穿搭中不可或缺的配飾，更能輕鬆為整體造型加分，提升穿搭質感！

2026精品名牌腕錶推薦1. Jennie 同款！CHANEL Première Édition Originale 腕錶 (參考價：HKD 50,700)

CHANEL Première Édition Originale 腕錶 (參考價：HKD 50,700)

CHANEL Première Édition Originale 腕錶 (參考價：HKD 50,700)

這款腕錶重新演繹了香奈兒首隻女裝腕錶的經典設計，辨識度極高的皮革穿鏈錶帶，靈感來自品牌手袋鏈條。黑色漆面錶盤搭配金色指針，線條簡潔俐落，獨特的鏈帶設計，單戴就很有型！

2026精品名牌腕錶推薦2. Cartier Panthère de Cartier 腕錶 (參考價：HK$ 71,000)

Cartier Panthère de Cartier 腕錶 (參考價：HK$ 71,000)

誕生於1980年代的Panthère de Cartier腕錶，設計靈感源自卡地亞標誌性的美洲豹。靈動柔軟的鏈節錶帶貼合手腕線條，像一件精緻珠寶。方形表殼配着圓潤邊角，特別適合搭配簡約的裝束，突顯優雅與自信的氣場。

2026精品名牌腕錶推薦3. Piaget Possession 腕錶 (參考價：HK$ 54,000)

Piaget Possession 腕錶 (參考價：HK$ 54,000)

這款腕錶的亮點在於可隨心替換的錶帶設計，能配合不同場合與心情輕鬆轉換風格。錶盤鑲嵌鑽石時標，搭配精鋼錶殼，細節精緻。無論是搭配簡約服裝，或是需要盛裝出席的場合，都能透過更換錶帶找到最合適的搭配！

2026精品名牌腕錶推薦4. Longines Conquest 系列腕錶 (參考價：HK$ 16,900)

Longines Conquest 系列腕錶 (參考價：HK$ 16,900)

Longines Conquest 系列腕錶 (參考價：HK$ 16,900)

浪琴表Conquest系列腕錶設計經典，錶款線條流暢，融合了運動的休閑感與優雅時尚風格。自動上鏈的機芯耐用又省心，適合追求日常實用與經典設計的人。

2026精品名牌腕錶推薦5. BVLGARI BVLGARI 腕錶 (參考價：HK$ 55,700)

BVLGARI BVLGARI 腕錶 (參考價：HK$ 55,700)

寶格麗的這款腕錶，最具標誌性的設計是錶圈上鐫刻的雙重品牌標誌。結合了拋光與磨砂精鋼錶鏈，以及玫瑰金錶圈，煙煤色黑漆表盘配 12 顆鑽石時標，低調中透着濃濃高級感。

Gen Z新生代鍾情Cartier？卡地亞太名貴，也許Casio這些錶可成為「平民版卡地亞」

