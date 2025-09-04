精油開賣前喊卡！林逸欣父診所曝停售原因

▲林逸欣在上月初補辦婚宴，還上傳感人成長片，意外帶紅父親診所的精油，而原定9月初要再次開賣卻突然喊卡，官方也曝光停售原因，讓粉絲忍不住哀號：真的很需要。（圖／林逸欣 Shara FB）

[NOWnews今日新聞] 女星林逸欣上個月初補辦婚宴，婚禮上播放的13分鐘成長影片上傳後點閱突破700萬次，就連婚禮小物，林爸爸台南診所販售的精油，也因而爆紅，直接賣到缺貨。而原定9月初到貨後開放現場購買，但近日林春銘醫師神經醫學網Facebook卻突發聲明臨時喊卡，宣布網購跟現場皆不開放購買，並透露因為擔心看門診患者很多，怕與購買精油民眾造成混亂，讓等待已久的民眾忍不住哀號「我們真的很需要」。

林逸欣父親診所的粉絲專頁，於近日發聲明請民眾不要再排隊買精油，「原本預計9月初過後可以再度開放現場購買，但由於來看診患者眾多，怕與現場購買精油的民眾們造成混亂，或增加太多等待時間，所以目前暫時不開放現場購買」，並表示現在無法給出開賣時間，之後會在粉專或Line公布，同時也提醒民眾小心假的詐騙網站。

▲林逸欣父親診所突宣布暫停販售精油。（圖／林春銘醫師神經醫學網FB）

而在暫停販賣消息公開後，也引來大批民眾的哀號，紛紛表示「林醫生可以再開放網路訂購嗎？我們真的很需要」、「請問下次預購什麼時候開呢，因有頭痛病很需要」、「等待網路預購」等，希望診所盡快開賣。

精油引爆排隊熱潮 網友直呼：比演唱會門票還難搶

林逸欣的成長影片曝光後，大批粉絲湧向台南林爸爸的神經內科診所購買精油，甚至有人在社群留言「跪求代購」，由於需求太過火熱，診所小編還在上個月12日緊急開設線上訂購連結，卻在短短時間內就被秒殺，13日晚間診所宣布「目前缺貨」，現場購買也得靠運氣，讓不少網友直呼「比演唱會門票還難搶」。

面對暴增的訂單，《林春銘醫師神經醫學網》15日公告，精油將於8月21日（週四）中午12點重新開賣，並新增「一人限購100瓶」的規定。線上訂單統一以掛號寄送，不開放預訂自取；現場則需本人排隊購買，嚴禁代領。消息一出，再度掀起粉絲熱烈關注，而原定9月初再度開賣，卻突然在29日宣布暫時喊卡，讓等待已久的民眾忍不住哀號不斷。

