娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
精神病患母子因被收回公屋單位輕生 李家超：違規個案繼續打擊 執行過程有改善空間｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】天水圍天恩邨一對精神病患母子，早前被指無向房署如實申報資產須遷出公屋，兩人其後墮樓身亡。行政長官李家超今早（16 日）出席行政會議前見記者時表示，政府會繼續打擊公屋違規個案，但可以考慮改善執行過程，其中他認為可以考慮在上訴委員會加入醫護代表，在遇上精神問題個案時引入醫護角度的意見，強調會人性化處理個案。
李家超表示，對於上述兩名市民失去性命感到難過，他並且就今次事件思考過兩方面，包括是否應該收回違規的公屋個案單位，以及執行上有沒有優化空間。李家超提出，就打擊違規公屋住戶方面，部門在過往 3 年已經收回了 9,000 多個單位，如果以每個單位容納 3 至 4 人計算，過往 3 年已經有 3 萬人受惠可以上樓，「如果我哋這方面不做的話，換言之這三萬人都是要繼續等，咁多年等候的居民，我哋係要照顧。」
不過李家超同時說，他「好相信會有」執行的改善空間，「其中一些，我覺得是很值得考慮，有意見也提出過，就是我們的上述委員會增加一些醫護界代表，他們在考慮，特別在有精神健康問題的個案，特別可以充分由醫護的角度去給意見。」
另外，李家超又指要在制度上做到「情理兼備」，「我們對一些特別個案，怎樣可以在程序上面更加人性化，情理兼備，考慮到個別個案的特質去處理，這個房屋署需要考慮，我也要求他們考慮。」
【相關報道】
其他人也在看
袁嘉敏回流香港拍港島新居開箱片 透露人妻朋友拒聚會感傷心：女人之間比較很愚蠢
袁嘉敏（Candy）曾於2022年公開怒斥鍾培生及其父曾向佢提出古怪要求，「鍾袁大戰」引起全城熱議。2023年底，袁嘉敏移英展開新生活，表示希望可以融入當地生活，和來自歐洲或不同國家嘅人交流，尋找另一半，因而冇選擇市郊香港人較多嘅社區居住，而係選擇住喺倫敦Zone 1南肯辛頓，又自爆玩交友app，激讚app內嘅男性高質，同時課金500英鎊（約4,800港元）出席「富豪飯局」。不過，袁嘉敏喺今年2月宣布回流香港，重返港島南區成長地段居住。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 1 天前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 22 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 22 小時前
蔡一鳳歷老公盛品儒病逝 外傭頻繁離職騷擾仔女 坦承身心俱疲：連我這麽硬淨都差點崩潰
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院肝癌病逝，終年48歲，太太蔡一鳳忍痛完成喪禮及以中、英文撰寫告別信，字裡行間充滿愛意及不捨。除咗盛品儒病逝帶來重重打擊，蔡一鳳近日於社交平台透露家中遇外傭頻繁離職嘅困擾，令本已傷痛嘅情況下雪上加霜；佢提及，自2021年以來，家中接連多名家傭與司機在極短時間內辭職，甚至與中介公司鬧上法庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 1 天前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年9月限時低至15折/免運費/免費退貨/網購教學
如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區低至15折，今期必買名牌產品有女裝Gucci手袋折後低至$12,650、COPERNI牛仔外套低至15折、男裝Thom Browne polo衫平了近萬元！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜ 專訪 葉蒨文Sophie重視承諾另一半要有邊界感 平常心面對人氣急升：可能花無百日紅
女神、Candy、曾太、港姐、新時代女性……都會令人聯想起TVB力捧小花葉蒨文（Sophie），除了鏡頭前性感美艷的一面，到底葉蒨文是一個怎樣的人？喜愛體驗人生的Sophie從經歷了9年的影視人生中獲得甚麼啟發？Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
銀債2025｜專家建議抽30手 多間銀行優惠一覽
銀債2025｜政府公布銀色債券2025（第10批銀色債券）認購詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。銀債可為60歲及以上的長者，提供一個回報不錯又穩定可靠的投資選擇，同時亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。政府表示，發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。Yahoo財經 ・ 19 小時前
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
內地人嘴上嫌棄 iPhone 17 身體很誠實瘋狂搶購？
蘋果推出新iPhone，早前市場意見兩極，內地甚至有人批評設計差、顏色醜，認為國產手機功能已經超越蘋果。不過最新市場趨勢顯示，新iPhone在中國預訂情況依然非常火爆，據報京東官方旗艦店在60秒內清空所有庫存，天貓亦瞬間售罄，發貨期排到10月。有傳蘋果未來半年還將推出另外10款產品，野心勃勃背後，可能與對中國市場有信心有關？Yahoo財經 ・ 21 小時前
銀色債券2025｜9.15起認購 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 1 天前
Jennie改戴Ray-Ban！大框太陽眼鏡潮流要回來了嗎？「這裏」入手Ray-Ban低至半價、最平$790入手Aviator
「人間香奈兒」Jennie的一舉一動都吸引著大家的眼球！之前她佩戴的復古感十足Meller眼鏡，矩形鏡款框配上金屬鼻樑設計非常有個性，也瞬間讓這個小眾品牌紅遍全球，人人都想擁有一副同款！最近，Jennie一反常態，突然佩戴著Ray-Ban經典Wayfarer大黑框太陽眼鏡出現在活動現場，舉手投足都充滿女王氣質。也同時引起時尚潮人的注意，不少人都覺得大黑框黑超的潮流要強勢回歸了！想知道Jennie同款或者哪裡入手Ray-Ban、Meller最方便，不妨繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
反轉？Charlie Kirk槍擊案牽出美國神秘團體！
美國總統特朗普的政治盟友、保守派政治活動人士 Charlie Kirk 遭槍殺一案震驚全美。嫌疑人羅賓森（Taylor Robinson）已經被捕，然而他在現場留下的留言卻指向了一個神秘團體。鉅亨網 ・ 1 天前
234瘦身飲食法比168斷食更科學？3大減肥秘訣告別復胖，實測1年激減23kg！
減肥方法千百種，從168間歇性斷食、生酮飲食到高蛋白飲食，你是否已經嘗試過無數網上爆紅的減肥法？然而，有人餓到心情暴躁，有人則因生酮飲食復胖的比減掉的更多。最近大熱的「234瘦身飲食法」卻被譽為最不虐待身體的減肥方法，由營養師宋侑璇提出，將蛋白質、澱粉、脂肪精準分配為「25：35：40」，既能減脂、又能避免肌肉流失。更誇張的是，有人實際執行1年，竟然成功減去23kg！Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台日前表示，副熱帶高壓脊南側雲團活躍，3個低壓系統已經同步出現，情況罕見。根據最新衛星圖像，位於菲律賓呂宋及其東面的兩個低壓因位置接近，正逐步合併並向海南島一帶移動；另一個則在菲律賓以東逐漸增強，本周初或靠近呂宋。天文台強調，3個低壓都有機會發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前