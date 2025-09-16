精神病患母子因被收回公屋單位輕生 李家超：違規個案繼續打擊 執行過程有改善空間｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】天水圍天恩邨一對精神病患母子，早前被指無向房署如實申報資產須遷出公屋，兩人其後墮樓身亡。行政長官李家超今早（16 日）出席行政會議前見記者時表示，政府會繼續打擊公屋違規個案，但可以考慮改善執行過程，其中他認為可以考慮在上訴委員會加入醫護代表，在遇上精神問題個案時引入醫護角度的意見，強調會人性化處理個案。

李家超表示，對於上述兩名市民失去性命感到難過，他並且就今次事件思考過兩方面，包括是否應該收回違規的公屋個案單位，以及執行上有沒有優化空間。李家超提出，就打擊違規公屋住戶方面，部門在過往 3 年已經收回了 9,000 多個單位，如果以每個單位容納 3 至 4 人計算，過往 3 年已經有 3 萬人受惠可以上樓，「如果我哋這方面不做的話，換言之這三萬人都是要繼續等，咁多年等候的居民，我哋係要照顧。」

不過李家超同時說，他「好相信會有」執行的改善空間，「其中一些，我覺得是很值得考慮，有意見也提出過，就是我們的上述委員會增加一些醫護界代表，他們在考慮，特別在有精神健康問題的個案，特別可以充分由醫護的角度去給意見。」

另外，李家超又指要在制度上做到「情理兼備」，「我們對一些特別個案，怎樣可以在程序上面更加人性化，情理兼備，考慮到個別個案的特質去處理，這個房屋署需要考慮，我也要求他們考慮。」

