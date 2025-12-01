大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
吃碳水竟會拉低魅力值？研究揭密「精緻碳水殺手」 女生下午茶吃錯更顯老
常聽到「You are what you eat」，現在連「外在吸引力」也可能受到飲食左右。國際期刊《PLOS ONE》最新研究發現，經常攝取精緻碳水（如白飯、蛋糕、含糖果汁）的人，臉部吸引力會明顯下滑。看似體重沒變，但氣色變淡、精神度不足，問題或許就出在「吃錯類型的碳水」。
■ 實驗怎麼做？精緻 vs. 複雜碳水
研究找來20至30歲的男女各52人，讓受試者在早餐攝取500大卡熱量，分成兩組：
精緻碳水組：法國麵包配果醬、蘋果汁或柳橙汁，加糖的茶或咖啡。
複雜碳水組：全麥麵包搭奶油、起司，配新鮮蘋果或柳橙，飲料皆為無糖。
餐後2小時，研究團隊測量血糖並拍攝無表情照，再請評審從「年輕感」、「性別特徵明顯度」、「吸引力」三項指標打分。
■ 驚人結果：血糖飆升，吸引力下降
結果顯示，不分性別，吃了精緻碳水後臉部吸引力都降低。研究指出，精緻碳水容易造成血糖快速上升、又急速下降，使血液循環與臉部紅潤度受到影響，膚色看起來較暗沉、缺乏活力。若長期攝取，甚至可能干擾性激素平衡，進而弱化第二性徵，例如男性下顎線條、女性臉部柔和度等，使外在魅力受到影響。
■ 女生更要小心：下午茶是風險時段
研究也發現，同樣把精緻碳水當作下午茶，女性的吸引力下降幅度比男性更明顯。由於女性的胰島素敏感度較高，吃到含糖、精緻碳水類點心後，血糖震盪幅度更大，不僅容易沒精神，也較容易出現細紋、鬆弛等老化跡象。
■ 碳水怎麼吃更不傷膚況？
研究強調，不必完全戒碳水，而是應該聰明替換：
主食換法：白飯改糙米、白麵包換全麥，增加纖維有助穩定血糖。
下午茶挑選：以新鮮水果、無糖優格、堅果取代糕點與含糖飲料。
搭配蛋白質：例如全麥吐司配雞蛋，有助延緩糖分吸收。
研究提醒，飲食選擇不只影響健康，也反映在日常的膚況與精神狀態。減少精緻碳水、增加全穀物與新鮮食材攝取，有助維持更穩定的氣色與外在狀態。
