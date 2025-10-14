劉俊謙與蔡思韵晒婚照放閃
20+女生「真愛精華」Top 3！黛珂小紫瓶、資生堂小紅瓶、克蘭詩黃金雙萃妳選誰？
20+的女生，開始面對熬夜、壓力、環境污染帶來的肌膚挑戰，初老警訊像是乾燥、暗沉、毛孔粗大都會逐漸浮現，這時候挑對一瓶「真愛精華」超重要！一直很受歡迎的三大精華—黛珂小紫瓶、資生堂小紅瓶、克蘭詩黃金雙萃，不僅各自有鐵粉支持，這次還同步推出限量活動、組合方案，讓女孩們能更快找到屬於自己的命定保養。
黛珂小紫瓶：一滴把修護打滿，前導力也很給力
小紫瓶會紅不是沒原因，它靠的就是黛珂獨家的「超微導美肌晶球」技術！每滴精華裡都藏著上兆顆微米晶球，能快速鑽進角質層，把修護能量一點一點釋放出來，讓肌膚不只短暫透亮，而是從乾燥、暗沉到彈力下滑、細紋、毛孔粗大都能逐步改善。
為了讓更多人都能感受到黛珂小紫瓶的好，品牌還特別推出官網限定的 15ml體驗瓶，讓第一次接觸的人能無壓試水溫；同時在MOMO旗艦館獨家開賣的 「超微導全能修護組」，更直接把明星三品(超微導全能修護精粹+超微導全能修護霜+超微導全能亮眼精粹)一次打包。無論是想旅行隨身帶著走，還是熟客要補貨，這波活動都很划算，還能一次感受黛珂「夜間修護+眼周呵護」的完整威力，話題熱度自然高漲。
資生堂小紅瓶：把穩膚當底氣，夜生活也能亮著走
小紅瓶能穩坐人氣榜單多年，最大亮點是利用資生堂的「山茶花活酵再生科技」，再搭配珍稀紅山茶活性精華與山茶花油萃，幫助肌膚建構出更強韌的防禦屏障。這意味著，即使長時間熬夜、壓力大，肌膚依然能保有保水度和彈潤感，不會動不動就出現小脫屑或黯沉！很多女生把它列為「每天都要用的熬夜精華」，因為擦久了會發現膚況真的比較穩，不容易亂長痘或突然乾荒，等於是肌膚的底氣來源。
既然是「熬夜精華」，今年資生堂更把小紅瓶直接推上夜生活舞台！於9/4~9/14將在台北Sleep No More Café打造限時快閃活動，現場不僅能點到小紅瓶專屬聯名特調，還能免費拿到「熱夜發光禮組」，更貼心的是，如果憑內附的QR code填單並回櫃體驗小紅瓶，還可再兌換小紅瓶的10ml精巧版，加碼禮遇加起來價值近千元！難怪這波活動一出，網友都說：「連夜店咖都被小紅瓶圈粉了！」
克蘭詩黃金雙萃：40年經典再進化，清爽版也同步升級
黃金雙萃精華能走過40年依然霸榜，最大特色就是它的雙管雙精華專利設計，以2:1的黃金水油比例模擬健康肌膚結構，確保每次使用都能維持最佳功效！今年除了延續經典版的全面修護，更推出了升級後的清爽版，質地更輕盈好吸收，就算是油性肌或男性也能無負擔使用，裡面一次匯集超過22種高效植萃，從補水、緊緻到撫平細紋全面出擊，不只幫妳對抗初老，更被暱稱是「能逆老的精華」。
迎來40週年，品牌也替黃金雙萃精華祭出誠意滿滿的週慶回饋，像是大容量 75ml經典版/清爽版組合限時9折，還有買50ml黃金雙萃就能加贈緊緻日霜、晚霜與眼霜的超值組，折扣最低可達54折！妳是老客戶想囤貨還是新手想入門體驗？相信這一檔都是入手黃金雙萃的最好時機，也替40年的經典傳奇再添一波聲量。
看更多 CTWANT 文章
陳冠霖當年有多帥？舊照被挖出：完全是歐爸等級、根本能去韓國出道！
醫美術後怎麼擦？3款話題保養神器幫你穩膚、延續療程美肌力
開架保養好好買！丹妮婊姐狂推的DR.WU玻尿酸明星組、肌研有台灣限定毛孔緊緻系列...連日韓觀光客來台都想搶！
其他人也在看
他從日劇男神變咖啡大叔？坂口憲二的逆襲人生藏什麼？
坂口憲二，聽到這名字是不是馬上想到那185cm的陽光硬漢？😎 1975年11月8日，他出生在東京世田谷區，爸爸可是摔角界的傳奇「世界之荒鷲」坂口征二！Japhub日本集合 ・ 1 天前
2025最值得入手的 5 款秋冬身體保養推薦！告別乾燥粗糙，柔嫩肌膚這樣養
1.凡士林身體乳推薦：DINOTAENG 萌系聯名，柔潤守護乾燥肌開架最強身體乳品牌，擁有 150 多年歷史的世界經典修護品牌凡士林，以簡單有感配方，致力於解決肌膚乾燥問題。2025 年冬季，凡士林首次攜手超人氣療癒 IP 「DINOTAENG」，推出冬日限定療癒組包。這對「陪伴守護系」的...styletc ・ 9 小時前
鴻福堂優惠券突發加$1多一張！最平$8.5入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐
香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！Yahoo Food ・ 8 小時前
福岡酒店優惠｜天神光芒酒店7折優惠 ！2大1小人均$397.3起 頂樓Sky Spa歎露天溫泉、步行即達天神區中心地帶
去福岡旅行揀酒店住宿，必選博多或天神區，交通方便之餘，更匯集眾多旅遊景點、購物點以及餐廳於一地，作為旅客絕對是最佳選擇。位於天神地鐵站附近的福岡天神光芒酒店（Candeo Hotels Fukuoka Tenjin），集以上兩個優點於一身，多年來都是旅客熱門住宿選項之一，重點是房價親民，現Trip.com更有推出7折優惠，2位大人連1位小童入住高級雙床房，人均只需$397.3起，有計劃去福岡旅行的朋友，快捉緊折扣優惠！Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前
金城武為何零緋聞？天秤男6大愛情觀：與其談一場無趣戀愛，還不如在家打電動
近期終於帶著新作《風林火山》重返大銀幕的金城武，依舊是一個特立獨行的存在。出道三十多年來，他維持一貫的低調作風，幾乎沒有緋聞纏身，更鮮少將私人生活曝露在鎂光燈下。這位被譽為「亞洲男神」的演員，不只憑藉俊朗外貌、深邃氣質與精湛演技擄獲觀眾的心，更因神秘的感情世界而長年引發好奇。許多人形容他是典型的天秤座：追求平衡、在意感覺、寧缺毋濫，一段乏味的戀愛，遠不及一個人來得愜意自在。bella儂儂 ・ 8 小時前
大閘蟹優惠2025｜上環百年老字號永利威大閘蟹限時6折起！最平$38食江蘇大閘蟹／日本北海道大閘蟹
踏入秋天，來到食大閘蟹的最佳季節！今年想在家輕鬆開蟹宴的話，推介上環百年老字號永利威大閘蟹，其大閘蟹由江蘇養殖場及日本北海道直送，有品質保證。現在只要去KKday預購，江蘇養殖場大閘蟹3至3.5両蟹公低至$38一隻，5.5至6.2両蟹公每隻只需$118起；而北海道大閘蟹蟹公亦只需$48起，非常抵食！另外買滿指定數量更再送花雕酒、蟹醋、蟹剪工具等，讓大家可以在家都享受五星級蟹宴！趁KKday永利威大閘蟹限時低至6折優惠價，快約親朋好友食大餐喇！Yahoo Food ・ 1 天前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
失眠如何改善？中醫教你5招超簡單居家「改善失眠經絡操」，躺下秒睡提升睡眠質量｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
天氣又熱又焗的情況下，不少人都會難以入睡，中間又會容易醒來。想改善失眠、提升睡眠質量的話，註冊中醫師楊明霞博士，向大家介紹「改善失眠經絡操」以改善睡眠質素！醫言窈窕 ・ 1 天前
婚前天使婚後暴龍！這3個星座「結了婚脾氣大翻轉」，你中槍了嗎？
婚姻這座圍城裡，有人婚前婚後一個樣，有人卻像換了個人！今天盤點三個「婚前溫柔體貼，婚後暴跳如雷」的星座，看看你身邊有沒有這樣的「潛在暴龍」。姊妹淘 ・ 1 天前
松本清香港V Walk分店10.23開幕！進駐西九龍大型購物商場，開幕期會員9折優惠＋滿額送減$30優惠券
松本清在9月才開完在北角的分店，到了10月23日就進駐西九龍大型購物商場V Walk開設第16間分店！分店設於港鐵南昌站附近，讓一眾在西九龍區的朋友可以方便入手日本人氣藥妝、護膚品、健康食品及生活百貨。松本清V Walk店開幕期內亦會有3大優惠，各位鎖定開幕日期及優惠詳情！Yahoo Style HK ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜20+款抵買食物類Advent Calendar推介！低至$75入手朱古力/茶包/咖啡/果醬
時間過得好快，聖誕節漸近，大家除了要提前物色聖誕禮物送人、同家人朋友食聖誕大餐之外，也不要忘記獎勵下自己成功渡過一年的辛勞。而聖誕倒數月曆就是最佳禮物啦！外國不少網購平台都開始推出聖誕倒數月曆2025（Advent Calendar）Yahoo購物專員為大家搜羅了20多款非常抵買的食物類Advent Calendar，包括有朱古力、茶包、果醬等，當中最平更低至$75就買到朱古力聖誕倒數月曆，讓大家的12月每一日都充滿驚喜。提提大家，Selfridges及Amazon網購的話，普遍約要7至14日先送到香港，現在提早物色禮物就萬無一失啦！Yahoo Food ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜YSL Advent Calendar 2025搶先開賣！絕美奢華流星禮盒、24件美妝品、享4件貨裝產品
大家最期待的聖誕節即將到來！今年不少品牌搶先在10月推出聖誕倒數月曆205，而大家千呼萬喚的YSL Advent Calendar終於在Selfridges推出！品牌大使ROSÉ金髮女郎的形象將美妝產品演繹得非常好，讓大家更愛YSL了，因此今年的聖誕倒數月曆討論熱度也十分高。品牌繼續以往的高級感，外觀是鎏金色的奢華禮盒，以「Golden Star」的形象貫穿整個設計主題，入面盛載著24件美妝小禮物，當中更有1件是絕美化妝小鏡子。各位YSL粉絲們快去搶貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
脆友最愛5大人氣單品一次整理！許瑋甯&許光漢同款、到日常百搭配件，價格更是親切滿分
脆友最愛人氣單品：水餃包最近被脆友們集體點名的就是GU水餃包，根本高顏值通勤神器、變裝穿搭萬用包，是百搭力與機能感兼具的時髦狠角色。外型帶有抓皺設計，柔和線條自帶貼合輪廓感，怎麼揹都順身不尷尬，視覺效果超顯瘦。加上肩帶長度可調，無論是走腋下短背、小廢包掛法...styletc ・ 8 小時前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購
UNIQLO 20周年有相當多搞作，之前宣布會在10月31日推出聯名NEEDLES，現在又會在10月17日上架與人氣王POP MART聯名，推出香港限定Labubu Tee。這次是香港限定的服裝，繼續以$99起價錢可以買到，各位Labubu迷鎖定日期搶購！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 17 小時前
45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情
45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 1 天前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀
何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前