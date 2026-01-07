精選10間台北必訪人氣Cafe！從世界冠軍手沖咖啡到台灣唯一入選世界百大的咖啡廳

精選10間台北必訪人氣Cafe！從世界冠軍手沖到台灣唯一入選世界百大的咖啡館

台北的咖啡文化深藏在城市的巷弄之中，從講究手藝的精品手沖到充滿設計感的打卡咖啡廳，每一家都擁有獨特的故事與氛圍。今次Yahoo Travel精選了10間台北必訪的人氣Cafe，無論你想找個安靜角落細味咖啡或是和朋友一起展開打卡行程，這份清單都能同時滿足味覺享受與視覺期待。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

台北Cafe推介 1. 興波咖啡

這間由世界咖啡大賽冠軍吳則霖（Berg Wu）創立的旗艦店，不僅曾多次被評為「亞洲最佳咖啡館」，其位於華山文創園區旁的空間更是將老宅建築與現代工業風完美融合。走進店內，映入眼簾的是挑高的天井與充滿藝術感的環狀吧台，職人們專注地操作著磨豆機與手沖壺，空氣中瀰漫著層次豐富的咖啡香氣。這裡的「皺皺半熟蜂蜜蛋糕」是必點的招牌甜點，搭配一杯自家烘焙的創意特調，絕對能讓你體會到世界級咖啡的極致魅力。

興波咖啡

營業時間：星期一至日 10am–5pm

廣告 廣告

地址：台北市中正區忠孝東路二段27號

台北Cafe推介 2. Fika Fika Cafe

以北歐風格聞名的Fika Fika Cafe取自瑞典文「Fika」，象徵著享受咖啡與放鬆身心的時光。創辦人曾獲得北歐盃烘豆大賽冠軍，店內整體氛圍明亮且簡約，大片的落地窗引進伊通公園的綠意，營造出一種如同置身北歐街頭的悠閒感。這裡的咖啡豆以淺焙見長，能夠品嚐到咖啡豆最原始的果酸與甜度，是台北精品咖啡愛好者的朝聖聖地。

Fika Fika Cafe

營業時間：星期一 8am–5:30pm、星期二至日 8am-9pm

地址：台北市中山區伊通街33號

台北Cafe推介 3. The Antipodean Specialty Coffee

The Antipodean Specialty Coffee隱身於民生社區巷弄內，以澳洲式的早午餐文化風靡全台北，連明星名人都是座上客。店內最吸睛的莫過於那一面巨大的藍色袋鼠彩繪牆以及擺盤華麗豐富的「皇后大早餐」。菜單定期更換，人氣菜式包括溫野生龍蝦沙拉香煎薯絲餅、手撕燉豬肉漢堡、經典澳式香煎玉米餅等，選擇超豐富。這裡選用高品質的澳洲進口咖啡豆，招牌的Flat White奶泡細緻綿密，入口後回甘明顯。寬敞的半戶外座位區非常適合帶上寵物一起感受那份純粹的澳式慢生活。

The Antipodean Specialty Coffee

營業時間：星期一 8am-5pm、星期二 9am-6pm、星期三至五 8am-6pm、星期六至日 7am-6pm

地址：台北市松山區民生東路五段27巷10號

台北Cafe推介 4. Rufous Coffee Roasters

如果你喜歡復古又溫馨的職人氛圍，Rufous Coffee Roasters絕對是最佳選擇。店內以深色木質調搭配琥珀色光影，營造出濃厚的70年代經典咖啡館風情。店主對烘豆與萃取有著近乎偏執的堅持，無論是濃縮咖啡或手沖單品都能呈現厚實而深邃的風味層次。在2025年首屆「世界百大咖啡館」評選中，Rufous Coffee Roasters更成為台灣唯一入榜的咖啡館，深受眾多資深咖啡愛好者推崇。

Rufous Coffee Roasters

營業時間：星期一至三、五至日 12pm-8pm

地址：台北市大安區復興南路二段339號

台北Cafe推介 5. KiOSK

位於市民大道旁的KiOSK以內斂簡約的倫敦風格打造出小巧卻精緻的室內空間，藏青色外牆低調卻充滿質感。店內咖啡品質一向穩定，其中清爽風味的「小白咖啡」與濃郁順口的熱巧克力最受歡迎。雖然飲品選擇不算多，位置稍隱密，但憑藉高水準的咖啡成功吸引眾多咖啡愛好者前來造訪，同時也是許多文青與文字創作者的私藏工作據點。

KiOSK

營業時間：星期一、三至日 10am-4pm

地址：台北市中山區新生北路一段40號

台北Cafe推介 6. All Day Roasting Company

All Day Roasting Company是一間充滿工業風格與強烈陽剛感的咖啡空間，天花板的透光玻璃讓室內擁有絕佳的採光。店內提供多樣化的單品豆選擇，從處理法到烘焙程度都有詳細介紹，甚至還有與腳踏車文化結合的佈置。這裡不限時的友善規範與充足的插座，使其成為民生社區最具代表性的行動辦公室，也是單車愛好者與精品咖啡迷的聚集地。

All Day Roasting Company

營業時間：星期一至日 7:30am-10:30pm

地址：台北市松山區延壽街329號

台北Cafe推介 7. VWI by CHADWANG

由2017年世界咖啡沖煮大賽冠軍王策創立的VWI，VWI by CHADWANG以純粹且專業的手沖體驗聞名。名稱VWI代表水的三種形態—霧、 水、冰，象徵咖啡中最重要的元素，展現高品質咖啡的純淨與通透本質。店內空間設計走現代風格，以簡潔線條結合木質元素，氛圍感十足。在這裡，你可以選擇不同等級的咖啡師（如職人或首席）為你沖煮，親身感受技法差異如何影響咖啡風味，對咖啡迷來說是相當特別的體驗。

VWI by CHADWANG

營業時間：星期一至日 11:00–18:00

地址：台北市大安區忠孝東路三段251巷4弄16號

台北Cafe推介 8. ABG Coffee

ABG Coffee以極簡的白牆與淺色木頭裝飾，在信義區老屋中打造出一股清新脫俗的氣息，因其強烈的視覺美感而迅速在社群媒體上爆紅。這裡的品牌哲學是「Always Bean Good」，主打高品質的配方豆與順口的鮮奶咖啡。以哥倫比亞水洗豆和衣索比亞日曬豆調配ABG專屬配方豆，從選豆、烘豆到磨豆都由擁有十多年咖啡經驗、TISCA全國咖啡杯測師挑戰賽冠軍的主理人郭柏佐一手包辦。店內空間雖然不大，但透過大片玻璃窗與街道互動，給人一種舒暢的視覺延展感，是城市漫步中理想的補給站。餐點方面主打烘焙輕食如每日限量的手工提拉米蘇、吐司及可頌可選擇。

ABG Coffee

營業時間：星期一至日 9:30am-6pm

地址：台北市信義區信安街103巷22號

台北Cafe推介 9. Heritage Bakery & Cafe

這間位於西門町周邊老宅內的咖啡廳，成功將美式烘焙甜點與台灣在地風味相結合，創意十足。店內保留了原始的紅磚牆與磨石子地板，展現出懷舊的時光感。除了優質的咖啡飲品，最受推薦的莫過於紅心芭樂戚風蛋糕與紮實的肉桂捲。主理人嚴選食材，使用歐洲進口奶油、新鮮水果和台灣高品質雞蛋等天然精選材料。這裡不只是咖啡館，更像是一個將傳統傳承與現代美學完美結合的食藝空間。

Heritage Bakery & Cafe

營業時間：星期一至日 9am-7:30pm

地址：台北市中正區漢口街一段73-2號

台北Cafe推介 10. Paper St. Coffee Company

坐落在華山文創園區對面的轉角，Paper St. Coffee以黑白色系營造極簡氛圍，透過大面景觀窗將街道的綠意與車流盡收眼底，讓人瞬間沉浸其中。店內主打中深焙咖啡，所有單品皆採用法式濾壓壺沖煮，完整保留咖啡的油脂與醇厚度，風味厚實，餘韻回甘。坐在吧台，看著咖啡師熟練的手法，再配上一本好書，就是台北午後最完美的寫照。

Paper St. Coffee Company

營業時間：星期一至日 9am-7pm

地址：台北市中正區八德路一段28號

更多相關文章：

台灣好去處｜台灣恐龍樂園2026年1月登場 近5,000平方米 70隻巨型恐龍震撼現身 一秒置身侏羅紀世界

台灣抽獎2.0｜「金福氣感謝季」金福氣活動延續！送機票/酒店/便利店禮物卡 即睇登記攻略、中獎再飛台北/台中/高雄

亞洲街頭小食10大城市排名出爐！台灣、曼谷竟跌出5大，這個地方力壓群雄奪冠

外國旅客最愛哪個台灣夜市？高雄2大夜市打進TOP 10，士林夜市只排第二！

農曆新年維港煙花匯演2026｜豪華遊艇拼團早鳥優惠每位$988起！包豐富晚餐＋無限任飲啤酒＋壓軸抽獎

AIA友邦嘉年華快閃優惠｜即搶快閃88折優惠碼！門票$124起＋送護膚套裝連現金券

香港好去處｜Chiikawa Baby香港期間限定店登陸旺角！近2,000呎可愛BB世界／打卡位＋新品同步登場

香港機場貴賓室地圖｜一文睇清貴賓室位置、入場條件、收費 24小時開放Lounge是這間？

深圳地鐵4條新線同步通車！大鵬新區首條地鐵＋羅湖直達機場＋東門站一出即商場

深圳新酒店2026｜美高梅美幻酒店進駐深圳小梅沙！無邊際泳池歎絕美海景、最啱親子玩樂

深圳華發冰雪熱雪奇蹟娛雪票開售！人均每小時低至$99.6｜深圳好去處

北上過關不再出示回鄉證？智能通關 「刷臉」服務擴展 即睇適用口岸地點

超特急！回鄉證過期申請臨時通行證方法與收費懶人包

回鄉證過期｜過關先知回鄉證過期點算好？口岸即辦臨通親身實測 一覽辦理方法、注意事項

回鄉證續期｜深圳都可以補領/續期回鄉證？換證時間比香港短 即睇申辦流程/地點/收費/注意事項

回鄉證報失教學｜北上消費遺失回鄉證 報失流程/申請臨通/福田、羅湖辦理中心地址及時間