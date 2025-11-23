粿粿傳與老公「轉私下協商」 爆范姜成日打機不顧家庭

【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊女神粿粿，早前被老公范姜彥豐踢爆婚內出軌男神王子（邱勝翊），掀起外界熱議，最近3位主角對事件態度改為低調，有指粿粿和范姜離婚案會「轉私下協商」。粿粿在事件曝光後，曾上載近18分鐘的影片，表示家中開支大部分是由她負責，范姜工作室的錢她並沒有動用過，就連老公想投資，自己也有資金支持。有消息指粿粿之所以會下定決心離婚，是因為范姜不顧家人，日日在家中打機，令粿粿在經濟及養小朋友上感到困難，最終不忍選擇離婚。

廣告 廣告

而范姜前公司的工作人員曾出聲為他打抱不平，表示范姜原本是公司主力，但因戀愛腦，婚後離開公司失去資源，收入大大減少，進而成為粿粿口中的「軟爛男」，知情人士對此批評：「所以我才會覺得粿粿現在講這種話，真的很沒水準。范姜要是沒離開凱渥，會有需要靠她施捨全家人形象的業配嗎？」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】