粿粿傳與老公「轉私下協商」 爆范姜成日打機不顧家庭
【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊女神粿粿，早前被老公范姜彥豐踢爆婚內出軌男神王子（邱勝翊），掀起外界熱議，最近3位主角對事件態度改為低調，有指粿粿和范姜離婚案會「轉私下協商」。粿粿在事件曝光後，曾上載近18分鐘的影片，表示家中開支大部分是由她負責，范姜工作室的錢她並沒有動用過，就連老公想投資，自己也有資金支持。有消息指粿粿之所以會下定決心離婚，是因為范姜不顧家人，日日在家中打機，令粿粿在經濟及養小朋友上感到困難，最終不忍選擇離婚。
而范姜前公司的工作人員曾出聲為他打抱不平，表示范姜原本是公司主力，但因戀愛腦，婚後離開公司失去資源，收入大大減少，進而成為粿粿口中的「軟爛男」，知情人士對此批評：「所以我才會覺得粿粿現在講這種話，真的很沒水準。范姜要是沒離開凱渥，會有需要靠她施捨全家人形象的業配嗎？」
D奶壯壯中門大開解放豪乳 「神秘小三角」若隱若現
【on.cc東網專訊】台灣樂天啦啦隊應援團團長壯壯（沈立心），忙工作之餘也不忘派軍糧，日前她在社交網上載多張照片，化上精緻妝容的她，換上白色掛頸Deep V上衣，中門大開，露出大半個胸部，飽滿D奶呼之欲出，而下身僅用白色薄紗布料圍住，「神秘小三角」若隱若現，火辣東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
蔡思貝做「樂壇新人」開金口 羅子溢廣東金曲勾集體回憶
【on.cc東網專訊】藝人蔡思貝（Sisley）轉戰歌壇，日前偕羅子溢及《中年好聲音》歌手羅啟豪及支嚳儀，分別在紐約及洛杉磯舉行《Power Of Live 愛與「城」》特別篇音樂會，透過5幕以「愛與城」為主題的AI短劇串聯全場。歌手、藝人輪流登場，屬「樂壇新人東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
Sabrina Carpenter冇緣演真人版「長髮姑娘」 因太靚而落選？
【on.cc東網專訊】動畫《魔髮奇緣》（Tangled）即將被迪士尼改編成真人版電影，之前一直傳出美國流行樂壇天后Sabrina Carpenter飾演片中「長髮姑娘」樂佩（Rapunzel）的大熱人選。不過近日有消息指她冇緣飾演該角。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
坤達逃兵老婆柯佳嬿首露面 本尊苦笑回應本來就知情？
【on.cc東網專訊】台灣男團Energy成員坤達因涉及閃兵案，遭新北地檢依涉犯《妨害兵役治罪條例》等罪嫌起訴，並求處2年8月有期徒刑。他的老婆柯佳嬿昨日（21日）為演出的劇集《如果我不曾看見太陽》宣傳，是坤達被逮後首露面，被問及心情，她說還好，提到老公坤達心情東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
郭俊辰傳死訊！現身機場遭疑范世錡頂替
[NOWnews今日新聞]中國男星于朦朧在10月墜樓身亡後，死因及過程扯出演藝圈黑料，至今陰謀論仍瘋傳。日前還傳出與于朦朧生前合作過陸劇《太子妃升職記》的男星郭俊辰，恐成為下一個于朦朧。而近日網路傳出...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
黃翠如爆兒子蕭哈哈初吻已被另一女生奪走 透露無打算再生原因
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，3月時誕下兒子「蕭哈哈」。新手父母都十分愛惜兒子，各司其職搵真銀，由蕭正楠飛去唔同地方工作，黃翠如落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片。黃翠如與蕭正楠更為蕭哈哈將大埔千呎獨立屋豪宅客廳改造成兒童遊樂區，客廳有2/3係屬於蕭哈哈，地板散落著各種玩具和育兒用品。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
金馬獎2025| 李駿碩奪最佳導演 《世外》獲最佳動畫片
2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年有不少香港電影人都有份入圍，而最終有李駿碩憑《眾生相》得最佳導演，與《世外》獲得最佳動畫片。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Black Friday優惠2025｜上環百年老字號永利威大閘蟹買一送一！最平5.5-6.2兩蟹公僅需$105/隻 買6隻送醋包、紫蘇、薑茶
踏入秋天，來到食大閘蟹的最佳季節！今年想在家輕鬆開蟹宴的話，推介上環百年老字號永利威大閘蟹，其大閘蟹由江蘇養殖場及日本北海道直送，有品質保證。11月17日下午三點只要去KKday預購，江蘇養殖場大閘蟹買一送一後，5.5-6.2兩蟹公僅需$105/隻；4.8至5.3両蟹乸每隻只需$115起；而北海道大閘蟹蟹公亦只需$125起，非常抵食！另外買滿指定數量更再送醋包、紫蘇、薑茶等，讓大家可以在家都享受五星級蟹宴！趁KKday永利威大閘蟹限時優惠，快約親朋好友食大餐喇！Yahoo Food ・ 6 小時前
魔鬼藏在細節裡！日本女生「零死角」保養術：從指緣、美頸到全身香氣，7款細節控必備好物
沐浴即保養：THREE 香氛甦活系列對日本女生而言，洗澡不只是清潔，更是身心重整的儀式。THREE秉持「肌膚與心靈一體」的理念，將每日沐浴昇華為療癒時光，尤其洗澡完絕對會擦上身體乳來保持身體皮膚的細緻與柔嫩感。香氛甦活沐浴乳：以植物性潔淨成分為基底，添加5種天然AHA果...styletc ・ 1 天前
前港姐胡家惠曾經歷前夫出軌患躁鬱症 昨宣布第二段婚姻結束：我又回復單身
現年42歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過噚日（20日）佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌
【on.cc東網專訊】韓星李帝勳孭飛的話題韓劇《模範的士3》，將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
任達華差錯腳跌倒台上 琦琦當場嚇呆
任達華和太太琦琦、周汶錡、陳家樂晚上出席高訂時裝活動，任達華跟隨太太後方，行去Backdrop準備拍照時，不慎拌倒在地，他身手敏捷，打了個筋斗後立即企好，有驚無險，只是手袖的珠子裝飾散了一地。任達華事後受訪時態度鬆容，表示：「剛才表演了一個時裝美態，完美地演繹係簡單事，如果唔係點演繹件衫飄吓飄吓呢？哈哈！珠跌咗我識鑲番，我識補衫，因為細個窮會自己釘珠子（身手好fit?）ok啦！」東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
吳婉君捱嘲「復合家暴男」 怒斥：檢討被害人不正常
【on.cc東網專訊】台灣「台8女神」吳婉君今年3月自爆遭恐怖情人趙駿亞家暴，導致身心受創，需要停工休養，未料短短3個月時間就被爆已復合，令全城愕然。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
外套能不能借？ 黃豪平、鹿希派:曖昧到不行
[NOWnews今日新聞]近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
瘦身成功炸出馬甲線！邊荷律被乖姐下進食令
[NOWnews今日新聞]中信兄弟PassionSisters韓籍啦啦隊成員邊荷律在9月自爆因台灣美食太好吃，制服都變緊，因此宣布要開始控制飲食減肥，沒想到才過1個月後，就透露已瘦到自己理想體重，直接...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
香港攝影記者協會辦 35 周年回顧展 浸大場地需緊急維修 展出僅 4 日被迫取消︱Yahoo
香港攝影記者協會周五（21 日）宣布，原定在浸會大學視覺藝術大樓顧明均展覽廳舉行的《在場——香港攝影記者協會 35 周年回顧展》取消。協會表示，周五傍晚接獲校方通知，指展覽廳需要緊急維修，場地無法繼續借出，並宣布是次展覽取消。Yahoo新聞 ・ 1 天前
越南中南部遭洪災侵襲 增至55死13失蹤
（法新社河內22日電） 越南的中南部地區從10月下旬以來持續降下豪雨，並引發嚴重洪患。越南環境部今天發布聲明表示，從11月16日以來，有6個省分至少55人罹難，另有13人下落不明，搜救工作仍在持續進行。法新社 ・ 15 小時前
鄭則仕再拍片揭暴瘦留白鬚真相 曾生意失敗否認住貧民窟：用腦子來分析
現年74歲的「肥貓」鄭則仕（Kent哥）近年作品減少，不過最近活躍於網上平台拍片。Kent哥曾屢次被傳死訊，早前拍片時身形暴瘦，鬍子變白盡顯老態，令網民非常擔心。日前，Kent哥再拍片稱要「力求真相」，親揭暴瘦留白鬚原因，更呼籲網民要「用腦子來分析」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
尋人｜60歲婦何小連離開葵涌院舍後失蹤 家人稱身上無現金憂又餓又凍
一名60歲女子何小連昨日上午離開其位於葵涌和宜合道的院舍後便告失蹤，其家人向警方報案求助。何小連身高約1.6米、體重約68公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑白髮，最後露面時身穿綠色外套、灰色長袖上衣、灰色長褲及粉紅色拖鞋。am730 ・ 2 小時前