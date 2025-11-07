iHerb雙11優惠全網限時74折
粿粿控范姜彥豐脾氣差！節目抱怨吵架不道歉
[NOWnews今日新聞] 藝人范姜彥豐指控老婆粿粿出軌王子邱勝翊，兩人婚變爭議持續延燒，一來一往的社群戰爭也引起許多關注。而過去粿粿在節目指控老公脾氣硬發言也再次被挖出，她稱范姜彥豐是認為自己沒錯就絕不道歉的人，成為網友熱門討論話題。
范姜彥豐被老婆怨脾氣硬：沒錯絕不道歉
范姜彥豐年初登上節目《同學來了》，當集單元為「演藝圈完美老公誰來當」，節目組現場播放了來自老婆粿粿的指控影片，她透露范姜彥豐私底下脾氣很硬，透露兩人關係好的時候家裡就很溫馨，不過只要吵起架就會變得固執己見，「他會覺得沒有錯就不要道歉。」
不過後來粿粿告訴范姜彥豐，有時情侶吵架並沒區分誰對誰錯，她認為兩人會吵架，就代表兩個人都有做得不好的地方，絕不對單分面的錯誤，因此粿粿認為無論如何，只要有意見不合的地方，兩人都要向對方道歉，這樣感情才會越來越好，「他以前脾氣很硬，覺得自己沒錯就不需要道歉。」
范姜彥豐、粿粿鬧離婚 王子竟是第三者
范姜彥豐日前在社群上傳自白影片，指控妻子粿粿婚內與王子邱勝翊發生婚外情，甚至被誘導簽下「放棄婚後財產同意書」，差點落得一無所有。他表示，事件曝光後，外界輿論與流言重創他的工作與收入，讓他陷入經濟困境。
對此，粿粿也發布影片回應，反指范姜彥豐在婚姻中只重視金錢，甚至向她索討1600萬元作為離婚條件。她澄清，外界所傳的出軌時間點並非與王子赴美期間，而是在母親節與丈夫激烈爭吵之後。不過長達17分鐘的影片公開後，輿論並未逆轉，網友仍普遍認為粿粿確有過錯，難以挽回形象。
