低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
糖尿病患者40歲前發病屬早發性 死亡率更高 中大基因檢測篩查高風險人士(何泳薇報道)
【Now新聞台】中大去年開展為期4年的基因檢測計劃，希望識別患有早發性糖尿病的高風險人士，以便及早預防或延緩患病。
糖尿病是都市隱形殺手，大約每10名港人就有1人是患者，其中每5名患者更加有1人是40歲前發病的早發性糖尿病人士，他們的死亡率較遲發病的糖尿病患者高1.5至兩倍。
為識別未來10年患糖尿病高風險人士，及早預防或延緩患病，中大獲賽馬會慈善信託基金捐款逾6100萬元支持，去年五月開展為期4年的基因檢測計劃，篩查9000名18至44歲、未曾確診糖尿病及最少有一個糖尿病風險因素，包括中央肥胖或超重或有糖尿病家族病史等人士。
中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授呂雅文：「如果沒有接受治療的時候，住院費用由22.5億元；提早接受強化治療後，可以變成19億元，每年可以節省3.5億的開支在公立醫院住院費用。」
計劃將透過唾液基因檢測，以演算法識別具有糖尿病遺傳傾向的高風險人士，他們將會進一步接受尿液及血液檢測。一旦發現確診患有糖尿病或糖尿病前期人士，將會接受自身免疫或胰島素標記檢測，並轉介至社區的基層醫療醫生接受資助治療。
活動截至上月23日已經招收5444人參與，有女士透過計劃發現自身是患病高風險群組。
計劃參與者何小姐：「有擔心為甚麼這麼早的年紀有糖尿病，加上擔心是否要吃藥有迷思，是否以後都要吃或者這個病是否會跟隨自己。反而報告有提示可以控制的因素，幫助我更加積極正視這個問題。」
中大會與社區醫療伙伴合作，為糖尿病高風險人士提供血糖檢測儀及線上講座等支援。
#要聞
其他人也在看
威爾斯醫院病人於住所高處墮下身亡 院方：入院評估未發現有自殺傾向｜Yahoo
威爾斯親王醫院公布，有病人昨晚懷疑自殺身亡。院方表示，涉事 52 歲男病人於上月 20 日因腹痛入住威院內科及藥物治療學系病房。到了昨日，病房職員於晚上 6 時 45 分發現涉事病人不在病房內，立即通知醫院保安在醫院範圍搜索及報警，並與病人家屬保持聯絡。醫院在晚上約 7 時 20 分接獲警方通知，指該病人從高處墮下及證實死亡。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
珍珠不是冠軍！營養師揭「手搖飲配料熱量排行榜」，粉粿、芋頭竟都列紅燈區
手搖飲已成為台灣人日常生活不可或缺的一部分，街頭巷尾各式飲料店林立，尤其珍珠奶茶更是國民飲品。然而，飲料加料看似增添口感層次，實際上卻可能讓熱量攝取嚴重超標，其中最危險的配料竟非大眾認知的珍珠，而是另食尚玩家 ・ 6 小時前
睡眠窒息症或增加腦部微出血風險 恐與腦退化有關︱Yahoo
【Yahoo健康】美國一項最新研究顯示，中度至重度阻塞性睡眠窒息症可能與大腦內的新出現的微出血有關，並或會增加日後患上認知障礙症及阿茲海默症的風險。Yahoo 健康 ・ 1 天前
和黃醫藥(00013.HK)料年底推動HMPL-A251進入臨床開發階段
和黃醫藥(00013.HK)表示，日前舉辦了投資者會議，分享其創新ATTC平台及一系列產品最新關鍵研發和業務進展。其中ATTC平台首個候選藥物HMPL-A251，在體外實驗中其PI3K/PIKK抑制劑有效載荷在多種腫瘤細胞系中展現出高選擇性和強效的抗腫瘤活性。 和黃醫藥計劃採取以數據為導向的策略，從2025年底開始推動HMPL-A251進入臨床開發，初期研究將評估該候選藥物在伴有不同HER2及PAM改變狀態的多個瘤種中的表現。 另外，賽沃替尼(Savolitinib)用於一線治療伴有MET過表達的EGFR突變非小細胞肺癌患者的SANOVO中國三期研究已完成患者招募，用於二線治療伴有MET擴增或過表達的EGFR突變非小細胞肺癌患者的SAFFRON全球三期研究入組進展順利，預計將於今年底完成患者招募。而HMPL-453(Fanregratinib)用於治療晚期肝內膽管癌患者的中國註冊性二期研究已完成入組，正在準備於2026年上半年提交新藥上市申請。 該公司表示，潛在合作夥伴的初步反饋非常積極，相信多個ATTC分子的成功研發有望在未來帶來合作和授權機會。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網AASTOCKS ・ 6 小時前
聯合國：不平等與疫情呈惡性循環 貧富差距衝擊防疫
（法新社約翰尼斯堡3日電） 聯合國今天報告指出，高度不平等會讓全世界更容易受到疫情威脅，並形成一種惡性循環，危及公共衛生與經濟體系。報告指出：「無論在國內還是國際之間，嚴重不平等正讓全球更容易遭受疫情衝擊，讓疫情的致死率提高，對經濟的破壞力更大，並且拖長疫情延續時間。」法新社 ・ 3 小時前
石四藥(02005.HK)維生素B6注射液通過國家一致性評價
石四藥(02005.HK)公布，旗下維生素B6注射液(1ml:0.1g)已取得國家藥監管局批准，通過仿製藥質量和療效一致性評價。 該產品主要用於維生素B6缺乏的預防和治療，並可用於妊娠、放射病及抗癌藥所致的嘔吐、脂溢性皮炎、新生兒遺傳性維生素B6依賴綜合症等。(gc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
大鳴大放｜林文健：夏季流感高峰較以往遲開始 市民應盡早接種疫苗
【Now新聞台】衞生署署長林文健出席本台節目《大鳴大放》時提到，今年夏季流感高峰在9月開始，較以往延遲，截至上月，入院及感染比率仍處於高水平，呼籲市民盡早接種流感疫苗。 衞生署署長林文健：「由上次疫苗接種很成功，到現在都差不多過了九個月，如果你上年年底開始打，變成了抵抗的免疫力可能整個人口就下降，令它有機可乘。原先整個政府推動的疫苗計劃就九月二十五日開始，但因為正正看到九月開始那麼多情況，我們就提前到九月二十二日，即是疫苗一來到香港，我們購置那些，就立刻開展，目前效果很好。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
石四藥(02005)維生素B6注射液通過仿製藥質量和療效一致性評價
石四藥集團(02005.HK)公布，集團的維生素 B6 注射液（1ml:0.1g）已取得國家藥品監督管理局批准通過仿製藥質量和療效一致性評價。維生素 B6 注射液（1ml:0.1g）主要用於維生素 B6 缺乏的預防和治療，也可用於妊娠、放射病及抗癌藥所致的嘔吐、脂溢性皮炎、新生兒遺傳性維生素 B6 依賴綜合症等。(ST)infocast ・ 6 小時前
大鳴大放｜基孔肯雅熱與流感(二)
【Now新聞台】嘉賓: 林文健(衞生署署長) 題目: 基孔肯雅熱與流感基孔肯雅熱出現本地個案，當局如何防範地區傳播？學校採取了甚麼措施預防學童感染？面對流感高峰期，衞生署有甚麼部署？高危群組的疫苗覆蓋率是否足夠？#要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
和譽醫藥(02256.HK)完成ABSK043非小細胞肺癌聯合療法二期研究首例給藥
和譽醫藥-B(02256.HK)公，其口服小分子PD-L1抑制劑ABSK043與上海艾力斯醫藥科技的KRASG12C抑制劑戈來雷塞，聯合用於治療攜帶KRASG12C突變的非小細胞肺癌的二期臨床研究，已於近期完成首例患者給藥。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 53 分鐘前
阮小儀現身903新節目做嘉賓 森美感激︰有你才能穩定我哋軍心
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺上周五完結，至於森美喺同一時段夥拍阿正及Elsie主持新節目《Bad Girl大過佬》今日開播。正當唔少聽眾大呻唔慣朝早聽唔到阮小儀把聲之際，小儀今日又再現身商台，以嘉賓身份參與《Bad Girl大過佬》。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 23 分鐘前
姚子羚挑戰韓式瀏海新髮型撞樣鄭裕玲 減齡失敗反更顯老
44歲姚子羚勇於突破自己，8月份與張振朗喺廣州舉行《黑白戀曲音樂會》，大唱《從不喜歡孤單一個》、《一事無成》及《目黑》等經典歌曲，不過被網民批評當中《一事無成》頻頻走音及甩拍子，叫姚子羚都係好好拍戲。日前，姚子羚再次突破，今次就喺髮型上帶來大改變，以碎分瀏海新髮型現身《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》宣傳新劇《玫瑰戰爭》，其新造型引起網民熱烈討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校
TVB藝人胡諾言與太太陳琪拍拖7年後結為夫婦，至今已結婚17年兼育有3名子女，一家五口幸福滿滿。胡諾言與陳琪是圈中著名的隱形富豪級夫婦，據報坐擁最少價值四千萬的物業，單是3名子女讀私校的學費已總共每年40萬元，可見財力不凡。雖然吸金力強，但胡諾言夫婦的生活方式卻十分貼地，日前一起到深水埗以豬潤麵馳名的茶記用餐，更合照打卡大曬恩愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。Yahoo新聞 ・ 18 分鐘前
謝霆鋒新片獲高度讚賞 粵劇索女補拍11日頂走劣迹女星
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
不再炫富反而「炫窮」？內地掀「破產網紅」熱潮，經濟下行轉營「負家千金」形象
全球經濟下行，中國內地同樣進入「消費降級」階段，大家熟悉的「炫富」網紅，現在走上「炫窮」的賽道，掀起「破產網紅」熱潮引全城熱議！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
【新聞點評】一個萬聖節 港滬雙城記
上海能否取代香港？在某些範疇或許可以，但至少有一件事情，香港短期內難以被代替。話說在上周五，全港大批市民扮鬼扮馬歡慶萬聖節，港九新界各區人頭湧湧，掀起「近十年罕見」盛況；而在熱烈過節的「嘩鬼」當中，不少都是「高才通」人士。另一邊廂，內地今年繼續嚴打萬聖節活動，尤其是上海的熾熱氣氛不再。由此角度看，香港現時剩下其中一個優勢，其實是去做一些上海暫時不能做的事情，從萬聖節到穩定幣，都是同樣道理。信報財經新聞 ・ 13 小時前
奧巴馬嚴厲批評特朗普：無法無天、魯莽、充滿惡意、瘋狂
前美國總統奧巴馬週六（1 日）在美國兩個州的競選集會上，力挺民主黨州長候選人，並呼籲選民在下週的選舉中拒絕特朗普政府的「無法無天與魯莽行徑」。鉅亨網 ・ 22 小時前