糖尿病︱全球研究揭 44% 糖尿病患者不知道自己患病 35 歲以下年輕人佔多數︱Yahoo

研究發現，只有約 20% 的年輕成年人知道自己患有糖尿病。

【Yahoo健康】在香港，長期病已取代急性疾病，成為社會沉重的公共衞生隱患。如糖尿病便在港有逾 70 萬名患者，每年奪走逾 500 人生命。相對於急性病，長期病的可怕之處，在於其隱藏性。

一項刊於《The Lancet Diabetes & Endocrinology》的研究便提醒，指全球約有 44% 的糖尿病患者並不知道自己患病，意味近一半患者未能及早獲得診斷與治療，增加了長期併發症的風險。

研究覆蓋 204 個國家、地區

研究由華盛頓大學健康指標與評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）主導，分析了 2000 至 2023 年間 204 個國家及地區的數據，涵蓋已發表文獻及各類健康調查。

廣告 廣告

結果顯示：

全球 15 歲或以上糖尿病患者中，有 44% 尚未被診斷。

現時約每 9 名成年人就有 1 人患有糖尿病，其中絕大部分屬於第 2 型糖尿病。

研究第一作者 Lauryn Stafford 表示，只有約 56% 的患者知道自己患病。而在高收入國家的診斷率普遍較佳，在低收入及中等收入國家，情況則令人憂慮。

年輕人較少接受常規血糖檢測。

年輕人群體最多隱形患者

研究亦指出，35 歲以下的年輕患者最不容易被診斷。只有約 20% 的年輕成年人知道自己患有糖尿病。原因之一，是年輕人較少接受常規血糖檢測。

Stafford 指出，糖尿病患者可能在血糖升高多年後，才因出現併發症而被確診。當患者出現心血管、腎病或神經受損等問題時，往往已經錯過了最佳干預時機。

早期診斷有助減低併發症風險

在香港，政府建議 45 歲或以上人士，即使沒有症狀，也要接受二型糖尿病篩查，若具高風險因素，如家族史、肥胖、高血壓、高膽固醇、曾有異常血糖結果等人士，更建議提早及每 1 至 3 年重複檢查。

若能提早診斷出糖尿病，及時管理，有助延緩或預防長期併發症，降低心臟病、中風、腎衰竭、視網膜病變及神經病變風險。

如家族史、肥胖、高血壓、高膽固醇、曾有異常血糖結果等人士，更建議提早及每 1 至 3 年重複檢查。

僅 4 成患者控制理想

相關研究同時提出，即使患者已接受治療，亦只有約 40% 的患者能夠達到理想的血糖控制水平。Stafford 認為結果令人意外，因為現時已有多種成熟療法，可能是因為患者往往同時患有高血壓、慢性腎病等其他疾病，增加了治療的複雜性。

雖然第 1 型糖尿病目前無法預防，但第 2 型糖尿病卻與生活習慣息息相關。想要預防患上糖尿病，可以考慮：

飲食調整：少吃紅肉及加工肉類，選擇地中海飲食或多吃植物性食物（如水果、堅果、全穀類）。

減少進食「超加工食品」：避免高糖飲料、零食及即食食品。

增加運動：每天快走 15 分鐘以上，有助降低糖尿病及其他慢性病風險。

資料來源：

Stafford, L., [其餘作者名會列於論文中], & Institute for Health Metrics and Evaluation. (2025). Global, regional, and national trends in diabetes awareness among people aged 15 years and older, 2000–2023: a systematic analysis. The Lancet Diabetes & Endocrinology. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(25)00123-4