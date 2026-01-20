糖尿病︱港大研究指新影像技術配合降糖藥 可降糖尿病患者心衰竭風險︱Yahoo

張舉能：要求釋放黎智英直接衝擊法治核心
【Yahoo健康】香港現時約有 70 萬名糖尿病患者，當中不少屬於二型糖尿病。若同時患有心血管疾病，血管問題往往較為複雜，包括多條血管出現狹窄或阻塞，令治療及手術難度增加。港大醫學院臨床醫學學院內科學系聯同香港大學深圳醫院發表最新研究，發現透過一種名為「caFFR」的新型影像分析技術，可更準確判斷心臟血管的實際血流情況。研究同時顯示，若病人配合服用新一代降糖藥「SGLT2 抑制劑」，可有效降低心臟衰竭及死亡風險。
傳統造影依賴醫生肉眼判斷
研究團隊分析 2014 至 2016 年期間，671 名在公立醫院接受心臟血管造影檢查、同時患有二型糖尿病及冠狀動脈缺血的患者資料，並以 caFFR 技術重新分析血流狀況。結果顯示，約 28% 病人的血管未能透過手術完全打通，出現心臟相關併發症及死亡的風險較高。
港大醫學院臨床醫學學院內科學系教授姚啟恒表示，傳統冠狀動脈造影主要依賴醫生以肉眼判斷血管收窄程度，部分看似不嚴重的個案，實際上血流已受影響，容易被忽略。caFFR 則可直接根據造影影像計算血流指數，以 1.0 為正常標準，若指數低於或等於 0.8，代表血流不足，需要接受「通波仔」手術。
新一代降糖藥有效改善心衰竭
研究亦發現，病人若同時服用 SGLT2 抑制劑，不論血管是否能完全打通，其整體死亡率及心臟衰竭出現的比率均有明顯改善。
姚啟恒補充，SGLT2 抑制劑已納入公立醫院藥物名冊，而私家病人每日藥費約十多元。不過，由於藥物透過尿液排走血糖，約有 6% 至 7% 病人可能出現尿道炎，影響病人用藥依從性。
caFFR 技術已於 2024 年引入瑪麗醫院，但由於檢查較為精細，目前主要用於研究或個別特殊個案，尚未廣泛應用於臨床。姚啟恒估計，約有 10% 病人適合接受相關檢查，每次費用約為 1 萬元。
