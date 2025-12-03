糖尿病︱雅培 FreeStyle Libre 3 血糖監測儀讀數錯誤 全球 7 人死亡 香港有售︱Yahoo

【Yahoo健康】美國食品及藥物管理局（FDA）發出警示，指部分雅培旗下的 FreeStyle Libre 3 及 FreeStyle Libre 3 Plus 血糖監測儀出現讀數偏低問題，全球已有至少 7 人死亡，超過 700 宗嚴重受傷個案與事件相關。在香港亦有公司及拍賣網站售賣該產品，名稱為「雅培瞬感3 FreeStyle Libre 3無痛血糖掃描檢測傳感器」。

可免費更換

根據《CNN》報道，FDA 指受影響的監測儀可能提供錯誤的低血糖讀數，或導致糖尿病患者作不當處理。雅培表示，約有 3 百萬件相關感應器受影響，其他型號並無問題。患者可到 FreeStyleCheck.com 查核產品並免費更換。雅培指，公司稱已解決生產問題，產品仍持續供應。

FDA 表示，用戶若發現感應器受影響，應立即停用並棄置，強調若長時間未能察覺讀數錯誤，患者可能誤以為血糖偏低，繼而攝取過量碳水化合物，或跳過甚至延遲注射胰島素，可能引致嚴重健康風險，甚至死亡。

根據衞生署資料，糖尿病是本港主要的慢性疾病，也是導致死亡的重要原因。糖尿病在本港最常見的致命疾病中居第十一位，佔總登記死亡人數的 1 %。目前，本港約有七十萬名糖尿病患者，佔總人口約一成，即每十名港人便有一名糖尿病患者。發病率方面，年齡35歲以下人士當中有2%患上糖尿病。年齡65歲以上的人士當中，更有超過20%患上糖尿病