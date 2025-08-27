居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
糖水食譜合集│33款新手適用糖水食譜! 必試腐竹白果糖水/桃膠雪耳糖水/爆沙陳皮紅豆沙
香港人鍾意食糖水，無論任何天氣食完晚飯後有咩好得過食一碗自家糖水？糖水食譜多變，只要轉換材料即可變出不同花款，更可滋潤身心。Yahoo Food為你整合33款家糖水食譜，凍熱糖水都為大家準備好，包括腐竹白果糖水、桃膠雪耳糖水、爆沙陳皮紅豆沙、馬蹄綠豆沙、台式地瓜圓、陳皮百合喳咋，立即學整！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
1.糖水食譜｜雪耳百合淮山湯｜按此觀看完整食譜
2.糖水食譜│桂花薏米梨水 沖得香甜最後加桂花糖｜按此觀看完整食譜
3.糖水食譜｜清甜滋潤木瓜雪耳杞子糖水 紓緩喉嚨不適及乾燥｜按此觀看完整食譜
4.糖水食譜｜蛋白杏仁茶食譜 養顏暖身潤肺潤膚｜按此觀看完整食譜
5.糖水食譜｜星空湯圓 用這種方法搓出軟滑湯圓皮｜按此觀看完整食譜
6.糖水食譜｜木瓜桃膠雪耳糖水(椰汁鮮奶)｜按此觀看完整食譜
7.糖水食譜｜桃膠芒果椰汁西米露｜按此觀看完整食譜
8.糖水食譜｜雪耳圓肉杞子雙蛋糖水 秋天潤肺糖水 (附影片)｜按此觀看完整食譜
9.糖水食譜｜原個椰皇燉桃膠｜按此觀看完整食譜
10.糖水食譜｜透心涼馬蹄綠豆沙 雪凍更好食！｜按此觀看完整食譜
11.糖水食譜｜花生眉豆髮菜糖水 (長壽素甜湯)｜按此觀看完整食譜
12.糖水食譜｜香茅蘋果水 凍熱皆宜 去濕 舒緩精神｜按此觀看完整食譜
13.糖水食譜｜冬瓜去濕糖水 去濕去水腫 簡單材料版｜按此觀看完整食譜
14.糖水食譜｜海帶香草綠豆糖水 凍熱食皆宜 (附影片)｜按此觀看完整食譜
15.糖水食譜｜台式地瓜圓 要更爽滑彈牙事前只要做多一步？｜按此觀看完整食譜
16.無油巨型芝麻湯圓 桂圓糖漿天然糖份清香美味｜按此觀看完整食譜
17.糖水食譜｜陳皮百合喳咋糖水｜按此觀看完整食譜
18.糖水食譜｜桃膠青紅蘋果糖水 清潤開胃佳品 (附影片)｜按此觀看完整食譜
19.糖水食譜｜蜂蜜檸檬 | Lemonade｜按此觀看完整食譜
20.糖水食譜｜萬壽果雪耳糖水｜按此觀看完整食譜
21.糖水食譜｜腐竹白果糖水 滋潤 潤腸 養顏｜按此觀看完整食譜
22.糖水食譜｜紫薯湯圓｜按此觀看完整食譜
23.糖水食譜｜港式糖水舖(招牌甜品)皇椰布丁@糖山大兄食譜｜按此觀看完整食譜
24. 糖水食譜｜冰糖燉燕窩 產後 養顏補品 增強免疫力｜按此觀看完整食譜
25.糖水食譜｜電飯煲(撞石膏)豆腐花｜按此觀看完整食譜
26.糖水食譜｜紅棗蘋果桂圓燉桃膠｜按此觀看完整食譜
27.糖水食譜｜爆沙陳皮紅豆沙｜按此觀看完整食譜
28.糖水食譜｜滋陰潤燥銀耳杏仁羹 潤肺養胃減輕尿頻｜按此觀看完整食譜
29.糖水食譜｜南瓜小丸子 糯米桂花糖水更添香｜按此觀看完整食譜
30.糖水食譜｜桑寄生首烏蛋茶 春天養肝生黑髮｜按此觀看完整食譜
31.糖水食譜｜暖笠笠番薯糖水！天然糖份健康甜蜜蜜｜按此觀看完整食譜
32.糖水食譜｜桂花馬蹄沙 清熱解毒降血壓｜按此觀看完整食譜
33.糖水食譜｜杏汁鮮奶燉雪燕｜按此觀看完整食譜
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多食譜合集
家常菜食譜合集│30款省時易煮家常小菜食譜!新手必試生炒排骨/魚香茄子/蔥花蒸水蛋
抗疫湯水食譜│30款止咳/舒緩喉嚨痛/健脾化痰/增強抵抗力湯水食療
電飯煲食譜合集│35道簡易食譜！有味飯/叉燒/豉油雞髀/通粉/蛋糕都整到！
轉季湯水食譜│30+湯水食譜合集！潤肺止咳/健脾益胃/增強免疫力 新手都煲到！
聖誕食譜合集│35道簡易食譜！新手必試蜜糖蘋果烤雞/威靈頓牛柳/mulled wine/法式樹頭蛋糕
罐頭食譜合集│33道簡易食譜！新手必試忌廉蘑菇飯/肉醬番茄意粉/韓式泡菜吞拿魚湯/蟹肉可樂餅
雞翼食譜合集│35道氣炸煎焗燒簡單食譜！新手必試香茅/土匪/牛油蜜糖
甜品食譜合集│40道簡易食譜！新手必試免焗芝士蛋糕/班蘭可麗露/焗朱古力冬甩
氣炸鍋食譜合集懶人包！40道簡易食譜：新手必試氣炸鍋雞翼/蛋糕/麵包
更多零失敗食譜
【粟米肉粒飯食譜】自製「大粟的愛」 粟米肉粒飯加忌廉煮更香滑
【家常菜食譜】 新手製作菜肉雲吞！不怕包穿皮 拌餡加蛋更滑？
【家常小菜食譜】粟米魚塊 唔洗炸都咁好食 只需用這一材料醃魚？
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
豬肉食譜│啤酒蒜泥白肉 咁烚豬肉嫩多汁
蒜泥白肉做法簡單，傳統就是用清水白烚，但只要加入啤酒做成這個啤酒蒜泥白肉，保證會更愛這做法，用啤酒來烚五花腩，肉質會更軟嫩，而在烚的時候切記要冷水入鍋，小火慢煮50分鐘，肉質才不會乾硬，沾上蒜泥醬，一人也可以吃掉半盤，即睇如何製作啤酒蒜泥白肉：Yahoo Food ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 15 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 13 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 20 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 1 天前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 13 小時前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
繼英特爾後 美政府研入股軍工企業
特朗普政府正考慮是否應該收購主要國防承包商如Lockheed Martin(LMT.US)的股權。 美國商務部長Howard Lutnick周二在接受訪問時披露，政府有意採取入股舉措。美國政府早前以約90億美元收購英特爾(INTC.US)10%股份的交易。 當被問及特朗普政府是否會入股其他與政府有業務往來的公司時，Lutnick稱，國防方面正在進行一場龐大的討論，指Lockheed Martin大部分收入來自聯邦合同，基本上就是美國政府的一個部門。(me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳國基物業「封塵」四年無人問津！本港商業地產市場有幾大鑊？
政務司司長陳國基持有的港島東商業物業，連續四年「預備出租」卻無人問津，折射本港商廈市場頹勢。Yahoo 地產 ・ 22 小時前
特朗普曾4次致電 印度總理莫迪就是不接
據德媒《法蘭克福匯報》周三（27 日）報導，美國決定對印度徵收額外關稅後，美國總統特朗普最近幾周 4 次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。鉅亨網 ・ 20 小時前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低
柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...BossMind ・ 1 天前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限27/08）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌皇牌洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 21 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前