焦點

港產中鋒David Muoka與布魯克林籃網簽約

Yahoo Food

糖醋排骨食譜｜糖炒上色加陳醋 零失敗糖醋排骨

Yahoo Food
Yahoo Food

undefinedundefined

糖醋排骨食譜｜糖炒上色加陳醋 零失敗糖醋排骨
糖醋排骨食譜｜糖炒上色加陳醋 零失敗糖醋排骨

酸酸甜甜的糖醋排骨是不少人出街食飯時會點的家常菜，做得好吃的糖醋排骨可以做主菜也可以切成細細塊的做前菜或拌麵用。糖醋排骨一般用鎮江黑醋，但如果家中有意大利陳醋則不妨試試換口味，色澤和香氣也更濃郁。想色澤上得漂亮，便要先用糖來炒排骨去上糖色，但炒的時候要注意焦糖易炒焦會苦，開最小火去炒比較安全。即睇製作糖醋排骨食譜：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

糖醋排骨（1人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料

排骨270克

廣告

芝麻半茶匙

葱1條（切碎）

薑2片

糖醋調味汁：

糖2.5湯匙

黑醋1.5湯匙

生抽1湯匙

紹興酒半湯匙

做法

【糖醋排骨食譜】糖炒上色加陳醋 零失敗糖醋排骨
【糖醋排骨食譜】糖炒上色加陳醋 零失敗糖醋排骨

1. 將黑醋、生抽和紹興酒拌勻備用。

【糖醋排骨食譜】糖炒上色加陳醋 零失敗糖醋排骨
【糖醋排骨食譜】糖炒上色加陳醋 零失敗糖醋排骨

2. 燒熱鍋，下油，加入薑片爆香。放入排骨，煎至表面金黃。收細火，加入糖翻炒至糖溶化變淡焦糖色。

【糖醋排骨食譜】糖炒上色加陳醋 零失敗糖醋排骨
【糖醋排骨食譜】糖炒上色加陳醋 零失敗糖醋排骨

3. 倒入拌好的汁料。蓋上，收細火燜7分鐘。開蓋，開大火收至汁料稠身，撒芝麻和葱花。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多排骨食譜

【排骨食譜】話梅醬一字骨

【排骨食譜】南瓜炆排骨

【排骨食譜】蒜香蜜汁排骨

【排骨食譜】是日晚餐：老公最愛系列<鎮江骨>

【排骨食譜】糖醋排骨Sweet Sour Spare Ribs

【排骨食譜】檸檬苦瓜排骨湯

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

其他人也在看

茶碗蒸食譜│日式茶碗蒸蛋嫩滑秘技！蒸幾耐最好？加3倍暖清湯最嫩滑

茶碗蒸食譜│日式茶碗蒸蛋嫩滑秘技！蒸幾耐最好？加3倍暖清湯最嫩滑

日式茶碗蒸吃起來入口軟滑，關鍵就在水份和蛋的比例。以昆布或松茸湯素開成的清湯代清水，份量以蛋的重量來調節，水份是蛋重量的3倍，蒸起來便嫩滑。蒸的時候最好蓋上保鮮紙，並以中火去蒸，做起來便不會失敗。這份量為一碗，可以人數按比例增加。即睇製作蝦仁茶碗蒸食譜：

Yahoo Food ・ 2 分鐘前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因

內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因

曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏

「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏

近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。

Yahoo Style HK ・ 18 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力

53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力

說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」

《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」

行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。

AASTOCKS ・ 17 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角

沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角

在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。

Bloomberg ・ 20 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠

內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠

根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...

BossMind ・ 1 天前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」

姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」

姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。

Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!

胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!

萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。

Yahoo 地產 ・ 21 小時前
「車厘龜」𡃁模程美段奉子成婚幸福晒婚照 未婚夫成熟穩重樣子曝光

「車厘龜」𡃁模程美段奉子成婚幸福晒婚照 未婚夫成熟穩重樣子曝光

昔日「𡃁模」程美段（Kiwi）因參加TVB節目《美女廚房》而漸為人識，後來上杜汶澤煮食節目擔任主持，一件「車厘龜」貼身衫更成為話題。

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星

艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星

艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？

Yahoo Style HK ・ 1 天前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要

42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要

現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）

消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）

夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？

打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？

今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台日前表示，副熱帶高壓脊南側雲團活躍，3個低壓系統已經同步出現，情況罕見。根據最新衛星圖像，位於菲律賓呂宋及其東面的兩個低壓因位置接近，正逐步合併並向海南島一帶移動；另一個則在菲律賓以東逐漸增強，本周初或靠近呂宋。天文台強調，3個低壓都有機會發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
大快活「橙色營銷」 飲食寒冬絕地反擊？

大快活「橙色營銷」 飲食寒冬絕地反擊？

本港多間上市餐飲集團去年業績倒退，本地消費意願依然疲弱，持續陷入飲食寒冬；其中大快活（0052）截至今年3月底止全年業績，純利按年急跌29.8%，毛利率與同店銷售均告下跌，內地業務亦蝕上千萬元，中港市場競爭壓力巨大。不過近日適逢iPhone 17「宇宙橙」推出，引起網絡炒熱「大快活橙」，而最新大快活亦連發多項營銷手段，未知能否作絕對反擊，把握機會吸引情緒消費

Yahoo財經 ・ 19 小時前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）

操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）

但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！

Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
Fed開會在即！專家以史為鑒警告降息陷阱：恐對美股與經濟帶來意想不到後果

Fed開會在即！專家以史為鑒警告降息陷阱：恐對美股與經濟帶來意想不到後果

聯儲局 (Fed) 周二 (16 日) 將召開利率會議，全球投資人正密切關注這場可能決定美國經濟走向的關鍵會議。市場普遍預期 Fed 將宣布降息，以提振疲軟的經濟和金融市場，但 Leuthold Group 投資長 Doug Ramsey 周一 (15 日) 示警別對降息效果過於樂觀，因歷史經驗顯示降息恐帶來意想不到的負面後果。

鉅亨網 ・ 20 小時前
渾水專欄│回流Brian究竟做錯了甚麼？（渾水）

渾水專欄│回流Brian究竟做錯了甚麼？（渾水）

人生中充滿重要決策，每一步都充滿挑戰。Brian的故事提醒我們，無論是職業選擇還是生活規劃，都應兼顧長遠與眼前，衡量利弊得失。當然，要想憑經營自媒體發達，也要有靈活變通的腦袋。

Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」

女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」

TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友

「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友

大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！

Yahoo Style HK ・ 1 天前