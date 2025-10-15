糧援大砍 世界糧食計劃署：1370萬人恐陷極端飢餓

（法新社羅馬15日電） 聯合國世界糧食計劃署（WFP）今天警告，對其經費的「巨幅」削減，恐造成多達1370萬名目前仰賴糧援的人口，陷入「緊急」等級的飢餓，也就是僅次於饑荒的嚴重程度。

WFP指出，目前在阿富汗、剛果民主共和國、海地、索馬利亞、南蘇丹和蘇丹的六大主要行動「正面臨重大中斷，且預計年底前情況將進一步惡化」。

這個總部設在羅馬的機構在最新報告中表示：「WFP正面臨高達40%的經費減幅，預估經費僅有64億美元，遠低於2024年的98億美元。」

報告還提到：「人道體系正承受嚴重壓力，因為合作夥伴紛紛撤離前線地區，導致支援出現空缺。」

WFP並未點名任何一國，但引述醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）的報導指出，美國援助削減帶來巨大衝擊。

川普（Donald Trump）今年1月重返美國總統寶座後，大幅削減對外援助，對全球人道救援行動造成沉重打擊。

報告指出：「計畫覆蓋範圍大幅縮小，糧援配給亦遭刪減。對於受災最嚴重家庭（IPC第5階段─災難等級）的救命援助也面臨風險；同時，對未來衝擊的應對準備也大幅下滑。」

「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification, IPC）是聯合國支持的工具，用於全球衡量飢餓與營養不良情形。

WFP表示，全球範圍內，「經費缺口可能讓目前處於危機（IPC第3階段）嚴重糧食不安全的1050萬增至1370萬人，進一步陷入緊急（IPC第4階段）狀態」。

WFP執行主任馬侃（Cindy McCain）表示：「全球正面臨史無前例的飢餓問題，但我們所需的資金卻遠遠不足。」

「我們眼睜睜看著千萬人的生存糧線在眼前崩解。」

WFP指出，本月在剛果民主共和國僅60萬人能獲得糧援，原本規劃為230萬人提供協助；而在阿富汗，儘管營養不良情形飆升，實際拿到糧援的人數卻不到需求人口的1成。

在南蘇丹，WFP表示，受到經費限制影響，原本在瀕臨饑荒地區進行的高成本空投任務已面臨威脅；在海地，受援家庭每月能領到的糧配也只有過往的一半。

WFP說，全球嚴重飢餓人數「創歷史新高」，目前有3億1900萬人面臨嚴重糧食不安全，其中4400萬人處於緊急等級。

聯合國今年稍早正式宣布加薩地區已發生饑荒，WFP則指出，全球被列為「饑荒或瀕臨饑荒」的人數，在僅兩年內翻倍增至140萬人，遍布五個國家。

麥肯表示，飢餓問題不僅威脅數以百萬計性命，更動搖區域穩定並助長人口流離失所。

「我們恐將失去數十年來在對抗飢餓上的進展。」（編譯：陳政一）