糯米飯食譜│微波爐版香芋糯米飯 粒粒分明媲美生炒風味
冬天是吃糯米飯的好時間，不過很多人都覺得自己煮糯米飯好難。如果要做生炒糯米飯，那就的確是頗難的，因為要在生炒時不停翻動糯米，又要適量加水，非常考廚藝，但如果用微波爐，便會輕鬆方便，煮出來的糯米飯會粒粒分明，跟生炒的效果相近，即睇如何製作微波爐版香芋糯米飯：
香芋糯米飯（2人份量）
烹煮時間：30分鐘
材料
糯米1米杯（浸一晚）
芋頭150克
蝦米1湯匙 (浸水)
蒜頭1瓣
甘筍20克
煙肉2條
蝦仁12隻
芫荽少許
做法
