系列最新作「實況野球2026-2027」發售！收錄紀念「成功」模式30週年的劇本及WBC要素
KONAMI已於 2026年6月11日(星期四) 在Nintendo Switch、Playstation 4推出「實況野球」系列最新作「實況野球2026-2027」。
除了附特典的「實況野球2026-2027 力量版」之外，也正在販售付費下載內容。
系列最新作「實況野球2026-2027」發售！
在本作中，收錄了紀念培育選手的「成功」模式誕生30週年的特別劇本「平行全明星」篇。
能夠穿梭於過去系列作中所收錄的歷代成功劇本，將有許多令人懷念的劇本與角色登場。
「成功」模式中也收錄了紀念「2026 World Baseball Classic」舉辦的內容。
除了以日本代表隊身份與2026年侍Japan成員一同爭取世界第一的「World Baseball Classic」篇之外，在「對戰」模式及「全壘打大賽」模式中，也可使用歷代日本代表隊及參賽的20支球隊。
目標稱霸甲子園的「榮冠九人」
在擔任高中棒球教練、目標稱霸甲子園的「榮冠九人」中，搭載了「3年模式」。
此模式也推薦給初次遊玩的玩家，將在有限的時間內以打進甲子園、全國制霸為目標。
在「一般模式」中，除了以教練對選手下達指示的戰術比賽之外，新導入了能親自操作選手的團隊遊玩與角色扮演玩法。
也能 仔細調整外觀，以及對戰學校的校名、球衣的編輯 。
此外，參加「2026 World Baseball Classic」的海外選手也將會登場。
目標聯盟優勝或日本一的「錦標賽」
在率領球隊、目標聯盟優勝或日本一的「錦標賽」模式中，能展現球隊特色的「球隊特殊能力」全新登場。
根據能力的種類，將對出場選手發動各種效果。
此外，前作的「海外留學」重新設計為「冬季聯盟」，舉辦時間限定為12月，參加人數也從最多2人擴大為4人。
可參加的聯盟及能力提升的效果也煥然一新。
收集夥伴同時以勝出大賽為目標的「力量祭典」
「力量祭典」收錄了描寫大賽前傳的故事。
開始時可選擇 播報員職務或製作人職務 。
播報員職務可使用「熱況時間」、「激熱節拍」，能暫時提升選手的能力， 更容易贏得比賽 。
製作人職務可使用「努力牽絆」、「目標素材」， 能培育出擁有許多特殊能力的選手。
附特典的「力量版」及DLC亦發布中
附特典的套組商品「實況野球2026-2027 力量版」也以下載專賣方式發布中。
可使用前作廣受好評的 傳奇OB選手、Old Trafford 。
購買普通版的玩家，可透過追加購買付費下載內容「歷代傳奇完全組合包」，即可使用傳奇OB選手、Old Trafford。
此外，也正在販售可分配至遊戲中各種場景的「應援曲」、「選手主題曲」、「管樂曲」、「BGM」等。
詳細資訊請參閱「實況野球2026-2027」官方網站。
遊戲概要
實況野球2026-2027
棒球・培育
Nintendo Switch、Playstation 4
2026年6月11日(星期四)
普通版: 8,470日圓(含稅)
CERO A(全年齡對象)
🎊#パワプロ2026 本日発売🎊
サクセス30周年記念作品の「パワフルプロ野球2026-2027」が発売でやんす！
30年分の歴代サクセスの舞台を巡るパラレルオールスターズに2026 World Baseball Classic™を舞台に世界一目指すシナリオもあるでやんすよ！
公式サイトはこちら👇https://t.co/vhf3z3l5nd pic.twitter.com/m4J3sETBH7
— パワプロ・プロスピ公式 (@pawapuro_pro) June 11, 2026
一般社団法人日本野球機構承認
©2026 SAMURAI JAPAN
Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.
日本プロ野球名球会公認
日本プロ野球OBクラブ公認
日本プロ野球外国人OB選手会公認
プロ野球フランチャイズ球場公認
ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2025年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。
TM & © TOHO CO., LTD.
All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.
データは、(株)共同通信デジタル/Japan Baseball Data (株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。
©Konami Digital Entertainment
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