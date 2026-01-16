系列最新作「惡靈古堡 安魂曲」大量新情報公開！怏將2月27日發售

株式會社卡普空於2026年1月16日(五)播出了「BIOHAZARD Showcase | 2026.1.16」，並公開了「惡靈古堡 安魂曲」的詳細情報。

「惡靈古堡 安魂曲」預定於2026年2月27日(五) 發售。

「BIOHAZARD Showcase | 2026.1.16」播出！導演中西先生談論本作魅力

「惡靈古堡 安魂曲」是作為惡靈古堡系列第9部作品的最新作。

為了公開這款作品的最新情報，「BIOHAZARD Showcase」已於2026年1月16日(五)播出。

在節目中，導演中西晃史先生解說了本作的遊戲體驗。

此外，也一併公開了本作的初期影像及合作情報等各式各樣的情報。

2026年2月27日(五)即將發售的「惡靈古堡 安魂曲」，今後動向也令人無法移開目光。

關於本作的詳細資訊可在「惡靈古堡 安魂曲」官方網站確認。

「惡靈古堡 安魂曲」魅力一次介紹！令人無法逃脫的恐怖與興奮

「惡靈古堡 安魂曲」新情報

以下將介紹在「BIOHAZARD Showcase | 2026.1.16」中公開的情報。

那些加深遊戲體驗深度的各種巧思亦十分惹人目光。

葛蕾絲與里昂的雙主角。享受不同的遊戲體驗

在本作中，故事將以玩家在「因恐懼而顫慄」中奮戰的葛蕾絲，與活用「爽快動作」的里昂，這兩者交替的視點展開。

可說是截然相反的遊戲體驗設計，將分別提升玩家的恐怖感與興奮感。

葛蕾絲是首次面對殭屍與生物兵器。

在連生存物資都稀少的環境中，以第一人稱視點表現毫無實戰經驗的她所感受到的恐懼。

能以更深度的沉浸感感受葛蕾絲的恐懼與逃離的渴望。

里昂是追查疑似生物災害的連續離奇死亡事件的歷戰幹員。

以第三人稱視點表現他運用豐富經驗體術與槍械跨越死地的姿態。

能享受里昂的華麗動作與令人捏一把冷汗的生存戰。

重複著奇妙行動的殭屍們

殭屍

在本作登場的殭屍中，似乎也有執著於生前行動的個體。

像是專注於烹飪的主廚、持續歌唱的歌手、不斷擦拭鏡子的清潔人員等，持續著奇異行動的殭屍們，無疑將為故事帶來更深的層次。

為所有人獻上極致的生存恐怖。可進行多樣的遊玩設定

在「惡靈古堡 安魂曲」中，可以自由切換第一人稱視點與第三人稱視點，實現您喜好的遊戲體驗。

此外，在難度「Casual」中，槍械的「瞄準」會獲得輔助，因此對槍械操作感到不安的人也能放心遊玩。

每次儲存都需要道具「墨帶」

另一方面，若選擇「Standard Classic」，在進行葛蕾絲的遊戲時，儲存將需要道具「墨帶」。

對於想體驗早年系列作品緊張感的玩家來說，這是最合適的選項。

掌握故事關鍵的「Elpis」為何物？

夜晚的街道

在故事中，玩家將會遇見一個名為「Elpis」的神秘詞語。

葛蕾絲的母親艾莉莎之死、葛蕾絲自身的過去，以及里昂所隱藏的事件。

據說將這一切連結起來的關鍵詞就是「Elpis」。

故事的真相，務必請透過遊玩來確認。

介紹「惡靈古堡 安魂曲」的媒體展開。樂趣不止於遊戲體驗！

「惡靈古堡 安魂曲」在現階段已預定了許多合作與展開計畫。

看來本作的享受方式並不僅限於遊戲遊玩。

對應雲端遊戲服務GeForce NOW！

對應GeForce NOW

宣布「惡靈古堡 安魂曲」將對應雲端遊戲服務GeForce NOW。

若購買Steam版或Epic Games Store版，即使是性能普通的PC，也能透過GeForce NOW享受遊戲。

此外，由於本服務也對應攜帶型裝置及電視，因此無論身在何處都能沉浸於「惡靈古堡 安魂曲」的世界。

與「HAMILTON」的合作！

與漢米爾頓的合作

決定推出「惡靈古堡 安魂曲」與「HAMILTON」的合作。

將於本作發售的同日，2026年2月27日(五)，販售作品中葛蕾絲與里昂所佩戴的腕錶。

「Pan Europ 惡靈古堡 安魂曲 限量版」與「Khaki Field Auto Chrono 惡靈古堡 安魂曲 限量版」將各自於全球限定製作2000隻。

關於這些商品的詳細資訊，可在「HAMILTON」官方網站確認。

全球僅1台的特別模型！「PORSCHE」合作！

「PORSCHE」合作

世界頂尖汽車製造商「PORSCHE」與「惡靈古堡 安魂曲」的合作。

以性能與生存為主題設計的「Porsche Cayenne Turbo GT」誕生，並作為主角里昂的愛車於劇中登場。

請關注這輛與本作黑暗世界觀調和、全球僅此一台的客製化SUV。

葛蕾絲與里昂的1/6比例模型今秋預定發售！

葛蕾絲與里昂的1/6比例模型

將發售本作主角葛蕾絲與里昂的1/6比例模型。

不僅可以單體裝飾，更是計算了兩體組合擺設姿勢的逸品。

由於與過去的「收藏家版」為相同比例，務必將其加入收藏。

自2026年1月16日(五)起已開始接受預約。

詳細資訊可於卡普空官方購物網站「e-capcom」確認。

「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」將於日本、北美、歐洲舉辦！

「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」舉辦

為紀念惡靈古堡30週年，將舉辦「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」。

能夠以管弦樂團現場演奏鑑賞為系列歷史增添色彩的名曲的本場公演，將於2026年3月7日(六)與3月8日(日)兩天，在大宮Sonic City大廳舉辦。

其後，也預定於北美與歐洲舉行公演。

此外，3月的公演，目前至2026年1月18日(日)止，正在接受惡靈古堡大使先行抽選。

「附大使限定商品 S席」的販售僅限此先行抽選，不妨趁此機會免費註冊參加惡靈古堡大使計畫。

關於本公演的詳細資訊，可於「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」官方網站確認。

遊戲概要 惡靈古堡 安魂曲 PlayStation5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2、Epic Games Store、GeForce NOW Z 2026年2月27日(五) 生存恐怖