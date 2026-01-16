渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
系列最新作「惡靈古堡 安魂曲」大量新情報公開！怏將2月27日發售
株式會社卡普空於2026年1月16日(五)播出了「BIOHAZARD Showcase | 2026.1.16」，並公開了「惡靈古堡 安魂曲」的詳細情報。
「惡靈古堡 安魂曲」預定於2026年2月27日(五) 發售。
「BIOHAZARD Showcase | 2026.1.16」播出！導演中西先生談論本作魅力
「惡靈古堡 安魂曲」是作為惡靈古堡系列第9部作品的最新作。
為了公開這款作品的最新情報，「BIOHAZARD Showcase」已於2026年1月16日(五)播出。
在節目中，導演中西晃史先生解說了本作的遊戲體驗。
此外，也一併公開了本作的初期影像及合作情報等各式各樣的情報。
2026年2月27日(五)即將發售的「惡靈古堡 安魂曲」，今後動向也令人無法移開目光。
關於本作的詳細資訊可在「惡靈古堡 安魂曲」官方網站確認。
「惡靈古堡 安魂曲」魅力一次介紹！令人無法逃脫的恐怖與興奮
以下將介紹在「BIOHAZARD Showcase | 2026.1.16」中公開的情報。
那些加深遊戲體驗深度的各種巧思亦十分惹人目光。
葛蕾絲與里昂的雙主角。享受不同的遊戲體驗
在本作中，故事將以玩家在「因恐懼而顫慄」中奮戰的葛蕾絲，與活用「爽快動作」的里昂，這兩者交替的視點展開。
可說是截然相反的遊戲體驗設計，將分別提升玩家的恐怖感與興奮感。
葛蕾絲是首次面對殭屍與生物兵器。
在連生存物資都稀少的環境中，以第一人稱視點表現毫無實戰經驗的她所感受到的恐懼。
能以更深度的沉浸感感受葛蕾絲的恐懼與逃離的渴望。
里昂是追查疑似生物災害的連續離奇死亡事件的歷戰幹員。
以第三人稱視點表現他運用豐富經驗體術與槍械跨越死地的姿態。
能享受里昂的華麗動作與令人捏一把冷汗的生存戰。
重複著奇妙行動的殭屍們
在本作登場的殭屍中，似乎也有執著於生前行動的個體。
像是專注於烹飪的主廚、持續歌唱的歌手、不斷擦拭鏡子的清潔人員等，持續著奇異行動的殭屍們，無疑將為故事帶來更深的層次。
為所有人獻上極致的生存恐怖。可進行多樣的遊玩設定
在「惡靈古堡 安魂曲」中，可以自由切換第一人稱視點與第三人稱視點，實現您喜好的遊戲體驗。
此外，在難度「Casual」中，槍械的「瞄準」會獲得輔助，因此對槍械操作感到不安的人也能放心遊玩。
另一方面，若選擇「Standard Classic」，在進行葛蕾絲的遊戲時，儲存將需要道具「墨帶」。
對於想體驗早年系列作品緊張感的玩家來說，這是最合適的選項。
掌握故事關鍵的「Elpis」為何物？
在故事中，玩家將會遇見一個名為「Elpis」的神秘詞語。
葛蕾絲的母親艾莉莎之死、葛蕾絲自身的過去，以及里昂所隱藏的事件。
據說將這一切連結起來的關鍵詞就是「Elpis」。
故事的真相，務必請透過遊玩來確認。
介紹「惡靈古堡 安魂曲」的媒體展開。樂趣不止於遊戲體驗！
「惡靈古堡 安魂曲」在現階段已預定了許多合作與展開計畫。
看來本作的享受方式並不僅限於遊戲遊玩。
對應雲端遊戲服務GeForce NOW！
宣布「惡靈古堡 安魂曲」將對應雲端遊戲服務GeForce NOW。
若購買Steam版或Epic Games Store版，即使是性能普通的PC，也能透過GeForce NOW享受遊戲。
此外，由於本服務也對應攜帶型裝置及電視，因此無論身在何處都能沉浸於「惡靈古堡 安魂曲」的世界。
與「HAMILTON」的合作！
決定推出「惡靈古堡 安魂曲」與「HAMILTON」的合作。
將於本作發售的同日，2026年2月27日(五)，販售作品中葛蕾絲與里昂所佩戴的腕錶。
「Pan Europ 惡靈古堡 安魂曲 限量版」與「Khaki Field Auto Chrono 惡靈古堡 安魂曲 限量版」將各自於全球限定製作2000隻。
關於這些商品的詳細資訊，可在「HAMILTON」官方網站確認。
全球僅1台的特別模型！「PORSCHE」合作！
世界頂尖汽車製造商「PORSCHE」與「惡靈古堡 安魂曲」的合作。
以性能與生存為主題設計的「Porsche Cayenne Turbo GT」誕生，並作為主角里昂的愛車於劇中登場。
請關注這輛與本作黑暗世界觀調和、全球僅此一台的客製化SUV。
葛蕾絲與里昂的1/6比例模型今秋預定發售！
將發售本作主角葛蕾絲與里昂的1/6比例模型。
不僅可以單體裝飾，更是計算了兩體組合擺設姿勢的逸品。
由於與過去的「收藏家版」為相同比例，務必將其加入收藏。
自2026年1月16日(五)起已開始接受預約。
詳細資訊可於卡普空官方購物網站「e-capcom」確認。
「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」將於日本、北美、歐洲舉辦！
為紀念惡靈古堡30週年，將舉辦「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」。
能夠以管弦樂團現場演奏鑑賞為系列歷史增添色彩的名曲的本場公演，將於2026年3月7日(六)與3月8日(日)兩天，在大宮Sonic City大廳舉辦。
其後，也預定於北美與歐洲舉行公演。
此外，3月的公演，目前至2026年1月18日(日)止，正在接受惡靈古堡大使先行抽選。
「附大使限定商品 S席」的販售僅限此先行抽選，不妨趁此機會免費註冊參加惡靈古堡大使計畫。
關於本公演的詳細資訊，可於「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」官方網站確認。
「バイオハザード ショーケース」公開いたしました。ぜひご覧ください！
※暴力シーンやグロテスクな表現が含まれます。内容の視聴にはご配慮をお願い致します。https://t.co/bdIpZIeAYd#BHShowcase #バイオレクイエム
— バイオハザード(カプコン)公式 (@BIO_OFFICIAL) January 16, 2026
遊戲概要
惡靈古堡 安魂曲
PlayStation5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2、Epic Games Store、GeForce NOW
Z
2026年2月27日(五)
生存恐怖
©CAPCOM
其他人也在看
越南漢遭開槍擊斃 生前寄居友人住所 疑經常吸食依托咪酯
【on.cc東網專訊】屯門昨日(16日)晚上發生持刀挾持女途人事件，一名香港出生的越南裔男子遭警員連開兩槍轟斃。據悉，死者花名「恐龍」早前寄居於友人屯門一單位，期間友人發現「恐龍」精神有異，行為古怪經常自言自語，更在單位內吸食(依托咪酯)毒品，且次數頻密。友人擔on.cc 東網 ・ 3 小時前
TVB「御用女警」何嘉麗罕有受訪 送別患癌妹妹後再遇輕生父親 憶述爸爸曾自責「我真係折墮」
1986年參加TVB首屆電視小姐選舉打入五強嘅何嘉麗，入行後好快就獲派加入劇組，因外表關係而一度成為劇集主角「御用細妹」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 分鐘前
李施嬅車崇健復合後再分手 一餐飯成結束關鍵：我應該要放手的
李施嬅與健身教練男友車崇健拍拖8年，2019年男方曾向李施嬅求婚，不過遲遲未有舉行婚禮，去年決意分手。二人早前參加內地綜藝節目《再見愛人5》備受關注，李施嬅曾於節目中多次指責車崇健不是，爆出獨自進行4次眼部手術，車崇健全程缺席、對自己喜好不清晰等等。上集，李施嬅喺最後環節中，再三考慮後決定下車，選擇繼續發展呢段關係，又自覺自己一直逼對方，問問題又好尖銳，令車崇健難受，因而向對方道歉。不過，喺最新一集「第五季番外篇：收官派對」中，李施嬅被主持問到二人關係時，李施嬅自爆：「我們分開了」，續指：「我們就是沒有在一起了。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 1 天前
180天內打破中國稀土壟斷！川普下令：全球供應商都得跟美國簽約 否則加稅+配額限制
美國總統川普簽署公告，要求全球供應商在 180 天內與美國達成稀土協議，否則將面臨高關稅。此舉旨在減少對中國稀土的依賴，並強調國家安全的重要性。鉅亨網 ・ 3 小時前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 1 天前
吳佩慈「奶奶」崔麗杰塞班島被美國移民執法部門拘捕 同男友紀曉波多年未婚育有4子女
去年美國總統特朗普上任後，美國移民及海關執法局（ICE）人員不時採取拘捕行動，有報導指台灣女星吳佩慈男友紀曉波嘅媽媽崔麗杰喺美國屬地塞班島遭ICE人員涉嫌違反移民法拘捕，目前正在當地監獄被關押，案件將設聽證會，但未知幾時舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
章小蕙罕談與前夫鍾鎮濤婚姻 自爆擁「戀愛腦」 曾被阻見子女：不是合格的媽
章小蕙與鍾鎮濤於1988年結婚，育有一對子女鍾嘉浚和鍾嘉晴，1999年離婚結束11年婚姻；其後主攻內地發展，創立個人香水品牌，又不時於社交平台分享美容時尚心得，如今以時尚顧問及直播帶貨達人身分重新出發，成功活出自信與優雅。近日，章小蕙罕有接受魯豫節目專訪，罕談與前夫鍾鎮濤嘅婚姻。Yahoo 娛樂圈 ・ 29 分鐘前
油塘曦臺三房四年貶值四成 放盤一年累劈705萬終賣出 勁蝕803萬
二手樓市持續錄得大幅蝕讓個案，部分單位樓價在數年內明顯回落。最新成交顯示，油塘曦臺一個3房單位，約4年帳面貶值逾4成，累蝕超過800萬元離場，反映個別屋苑在高位入市的業主，現時面對頗大調整壓力。閱讀更多：油塘親海駅突爆撻訂潮 單日錄11宗終止交易 涉樓價逾7,800萬 料沒收逾780萬訂金全港首個港鐵通風樓上蓋項目 油塘柏景峰樓書寫明鐵路設施會引塵埃同氣味？據土地註冊處資料，油塘曦臺1座高層B室，實用面積795平方呎，屬3房間隔。單位早於2024年初已放盤，當時叫價約1,800萬元，其後多次下調叫價，最終上月以約1,095萬元成交，實用呎價約13,774元。原業主於2021年年中以約1,898.5萬元購入，持貨約4年，是次轉手帳面蝕讓約803.5萬元，期內樓價累計跌幅約42%，屬近期較為顯眼的大額蝕讓個案之一。 延伸閱讀: 柏景峰 親海駅 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 2 小時前
網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味
香港人對打邊爐的熱情四季如一，每逢提到打邊爐該配搭哪款湯底，網民都會各有各答案，由以往傳統的豬骨湯、沙嗲湯、芫茜皮蛋湯，到近年人氣的麻辣湯、藥膳湯、花膠雞湯，每一款都各有支持者。近日就有網民發揮創意，推介以連鎖品牌「唐記包點」的湯飯自製懶人湯底，引起一眾網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 7 小時前
【惠康】買4支高露潔牙膏 送19吋行李箱等總值$455禮品
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支高露潔精選全效專業牙膏，即送總值$455豐富禮品；買1罐家樂牌雞粉珍寶裝，即送總值$40禮品；買維他奶常溫豆奶類飲品滿$70，即送總值$40豐富禮品；買李錦記舊裝蠔油優惠裝，即送總值$43豐富禮品；買全線佳能產品滿$98，即送總值$74豐富禮品！YAHOO著數 ・ 5 小時前
張家輝關詠荷米蘭機場被野生捕獲 網民激讚荷姐個樣冇老過
張家輝和關詠荷於1992年拍攝亞洲電視劇《李小龍傳》認識及拍拖，相戀超過30年。近年，頻頻傳出二人婚變，唔少粉絲感到驚訝。及後，關詠荷與張家輝齊齊到場欣賞「香港搖滾之父」夏韶聲演唱會，粉碎婚變傳聞；然而，二人於近日孖住喺米蘭機場出現，仲被網民野生捕獲，將合照放上社交平台。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
攻港失敗｜內地餐飲攻港水土不服 將軍澳店被法拍 西塔老太太全綫結業
內地連鎖烤肉店「西塔老太太」於2023年進軍香港市場，但近日被揭將軍澳及尖沙咀門店已相繼關閉，意味在本港全線結業，反映近年內地食肆「攻港潮」之下，經營遠較想像艱難。網民稱，服務體驗未能對應價格定位，倒閉屬「意料之內」。BossMind ・ 22 小時前
美國執法人員射殺女子事件 特朗普改口！
針對美國移民與海關執法局（ICE）人員在明尼蘇達州開槍打死一名美國籍女子事件，美國總統川普周三（14 日）改口，使用更為和緩的表述，稱此事為「不幸事件」，「對雙方而言都令人難過」。 此前，在該槍擊事件發生後不久，川普曾在社交媒體上將遇害女子古德（Renee Nicole Goo鉅亨網 ・ 23 小時前
【大生生活超市】賀年精選優惠 牛油曲奇 $60/2件、蛋卷禮盒 $99/2件（即日起至31/01）
大生生活超市進行1月開年優惠加碼，典爵蛋卷/鳳凰卷禮盒 $99/2件、大生牛油曲奇 $60/2件、潮食工房牛肉 $89/3件、急凍精選花膠筒 $52/件，買3件大生海味急凍澳洲翡翠鮑魚(10-15頭連殼)送西班牙白豚豬展、五指毛桃蓮子淮山湯、泰國Thai Coco椰子水，仲有一套8件零食福袋 $188、一套6件鮑魚花膠福袋 $388、一套8件尊貴禮袋 $888！YAHOO著數 ・ 1 小時前
林憶蓮女兒1,700萬沽紅山半島2房 持貨約7年勁蝕568萬
樓市回暖，有名人趁勢沽貨，惟高位入市物業仍需蝕讓離場。據報道，歌壇天后林憶蓮女兒與前夫「華語流行音樂教父」李宗盛所生的女兒李喜兒，日前以1,700萬元沽出大潭紅山半島一個2房單位，持貨約7年，轉手勁蝕568萬元或25%。28Hse.com ・ 1 天前
尖沙咀21歲女帶新相識3洋漢酒店房間暢飲 醉醒失值逾百萬元手錶
【on.cc東網專訊】尖沙咀發生偷竊案。今日(15日)早上10時55分，梳士巴利道一五星級酒店職員報案，指一名女房客報稱，被人盜去一隻價值約116萬元的手錶。人員接報到場調查，翻查閉路電視片段，確定3名懷疑涉案男子，今晨約7時離開事主房間，案件列偷竊處理，並追緝on.cc 東網 ・ 1 天前
老乾媽創辦人七旬重掌公司「救亡」 棄用廉價原料重建口碑 三年營收急升近三成
內媒報道，創立於1996年的貴州辣椒醬龍頭「老乾媽」曾陷入經營危機。2014年創辦人陶華碧交棒兩名兒子後，次子曾為節省成本轉用河南廉價辣椒，導致經典風味流失，被消費者嫌棄。AASTOCKS ・ 1 天前
「30歲還穿Uniqlo該醒了」引戰文掀「衣品價值」熱話！親民品牌也能穿出高級感，張曼玉、許光漢、林家謙也穿
「30 歲還穿 Uniqlo 該醒了」？ 近期 Threads 上的一則引戰文，直接引爆「衣品價值」熱議！文中將穿親民品牌與「低價值」綁定，認為 30 歲後仍選擇 Uniqlo 是品味停滯，這樣的言論自然瞬間遭大批網友反擊。事實上，衣品從不依附價格標籤，張曼玉、許光漢等明星都愛穿 Uniqlo，用實際造型證明親民品牌也能穿出高級感。Yahoo Style HK ・ 1 天前