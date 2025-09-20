系統供應商遭網攻 歐洲3座主要機場航班延誤或取消

（法新社倫敦20日電） 由於柯林斯航太（Collins Aerospace）供應的機場軟體遭網攻，影響布魯塞爾、倫敦和柏林機場的自動報到與行李托運系統，導致今天營運受到影響，部分航班延誤或取消。

機場服務供應商柯林斯航太表示：「我們發現旗下 MUSE軟體在部分機場出現網路相關的干擾。」

柯林斯航太並說：「影響僅限於電子報到與行李托運，可以透過人工報到作業來減輕衝擊。」

至少有3座繁忙的歐洲航空樞紐回報受到干擾，並示警航班恐延誤或取消。

布魯塞爾機場（Brussels Airport）表示，昨天深夜系統遭遇「網路攻擊」後，至少10班航班被取消，另有17班延誤超過一小時。該機場指出，截至今天上午問題仍未解決，對航班時刻表造成「嚴重影響」。

歐洲最繁忙的倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）則表示，其報到與登機系統（同樣由柯林斯航太提供）出現「技術問題」，「可能導致出境旅客延誤」。

柏林機場（Berlin Airport）官網也出現橫幅提示：「由於一家全歐洲系統供應商的技術問題，報到等待時間延長。」

英國廣播公司（BBC）報導，歐洲航管組織Eurocontrol 要求航空公司在格林威治標準時間今天0400至明天0200之間，取消一半往返布魯塞爾的航班。當地僅能進行人工報到與登機，機場建議今天搭機旅客在前往機場前確認航班狀態。

柯林斯航太表示，正在「全力排除問題，儘快恢復客戶的正常運作」。