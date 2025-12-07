紀實攝影大師帕爾辭世享壽73歲

（法新社倫敦7日電） 備受推崇的英國紀實攝影家帕爾的基金會今天宣布，他已經在英國西部城市布里斯托家中辭世，享壽73歲。

帕爾（Martin Parr）以用庸俗和飽滿的色調在英國和世界各地捕捉人生百態著稱，對日常生活中荒誕不經的瞬間特別敏銳，無論是富人的消遣還是工人階級的生活，都有他的獨特視角。

帕爾因拒絕迎合的拍攝手法和內容而挨批殘酷，時而引發爭議，但他對此從不道歉。他也因作品的社會意義而備受肯定，被視為紀實攝影傳奇人物。

馬丁．帕爾基金會（Martin Parr Foundation）在官網的聲明中指出：「我們懷著萬分哀痛的心情宣布，馬丁．帕爾（1952年－2025年）昨天在布里斯托（Bristol）家中辭世。」

聲明指出，「馬丁將被深深懷念」，並提到他身後留下妻子蘇西（Susie）、女兒艾倫（Ellen）、姐妹薇薇安（Vivien）和孫子喬治（George），「家屬請求外界此刻給予隱私」。

基金會指出，將與帕爾自從1994年起加入、2013年至2017年擔任主席的馬格蘭攝影通訊社（Magnum Photos）合作，「致力保存和傳承馬丁的藝術資產」。

聲明沒有公布帕爾逝世的相關細節。

他先前曾透露被診斷出罹患骨髓瘤，這是一種會影響骨骼與身體各部位的血液性癌症。