樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
紀州唐璜13億遺囑風暴：須藤早貴無罪背後的驚人真相！
哎喲，日本的財產糾紛總是戲劇化得像日劇，這次輪到「紀州唐璜」野崎幸助的13億日圓（約6800萬港幣）遺產！
2018年，這位77歲富豪在家暴斃，娶了才3個月的22歲嫩妻須藤早貴被控毒殺，一審無罪，檢方上訴，現在二審也判無罪，讓家屬氣炸。
遺囑全捐田邊市，親哥等4人告無效，二審大阪高院9月19日維持一審，遺囑有效，錢全飛了！這故事聽來多曲折啊😲。
野崎幸助，外號「紀州唐璜」，自稱「4千人斬」，靠貸金業和酒批發致富，家裡現金貴金滿屋。2017年12月娶須藤早貴，AV女優轉型，兩人差55歲，婚後3個月，2018年5月野崎急性興奮劑中毒死。
須藤被捕，一審和歌山地院2024年12月12日無罪，說「過量誤食可能，須藤殺人證據不足」，檢方不服控訴，二審大阪高院2025年9月19日維持無罪，須藤律師說「合理疑點太多，證據鏈斷了」。
遺產風波從野崎死後燒起來。他留紅筆遺囑「全財產捐贈田邊市」，由公司人員保管。田邊市2019年9月接受捐贈，親哥等4人2020年4月告無效，說字跡潦草、偽造。
家屬提3份筆跡鑑定，主張非本人手筆。一審和歌山地院2024年6月判有效，「筆跡相符，工整非潦草，與催款單簽名一致」。二審大阪高院田中健治庭長支持，「偽造推認不了」，家屬崩潰，律師說「我們會再上訴」。
須藤早貴本名須藤早貴，AV名「みゆなな」，2017年出道，演過《新人NO.1STYLE》，清純風格。婚前野崎給她1億日圓，買房買車，家屬疑她動機不純，但法庭說無證據。
須藤出庭說「我愛他，從沒想害人」，一審無罪後，她低調生活，拒訪談。二審後，她發聲「證明清白了，但遺憾野崎叔叔離開」。
野崎家屬不甘，哥哥說「遺囑太突然，他生前討厭捐錢給市」，但證人前會計出庭，「野崎厭惡財產給兄弟，寧捐給窮孩子」。
田邊市高興壞了，這13億能修路建校，市長說「用在民生，感謝野崎先生」。網友在X熱議，有人挺須藤「無罪就是無罪」，也有人罵家屬「貪心」。
這案子不只錢，還戳日本遺囑法和AV女優刻板印象。須藤無罪，但社會眼光還在，遺產全捐，家屬輸慘。誰知三審會不會翻盤？
Japhub小編有話說
紀州唐璜的遺產鬧劇，簡直是現實版宮鬥！無罪判決和遺囑有效，讓真相大白，但也提醒錢財糾紛多麻煩。希望須藤早貴能平靜生活，野崎的錢用在正處。
