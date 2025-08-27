紀念東江水供港60周年主題分享會 呼籲市民飲水思源

【Now新聞台】有團體舉辦紀念東江水供港60周年主題分享會。

活動由香港全國青聯委員協進會等團體主辦，水務署署長黃恩諾出席分享會，介紹東江水引入香港後，如何透過過濾和消毒等工程供水至本港各區，以及粵港兩地政府多年來為保護水源及確保供水量所作出的工作。

多名曾參與東江水考察交流團的青年亦展開交流，並以情景劇形式演繹東深供水工程的建設，呼籲市民飲水思源。

