約基奇膝蓋受傷退場待檢查 金塊不敵熱火

（法新社邁阿密29日電） 美國職籃NBA丹佛金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic），今天在出戰邁阿密熱火時膝蓋受傷倒地痛滾，最後在隊友攙扶下蹣跚退場，金塊隨後也以123比147慘敗給熱火。

曾3度榮膺NBA最有價值球員的約基奇，今天在邁阿密卡塞亞中心（Kaseya Center）出戰熱火時，上半場最後幾秒因傷退場，下半場也未回到場上。

這名30歲的塞爾維亞球星，因隊友瓊斯（Spencer Jones）在防守熱火的小哈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）時踩到他的左腳而倒地痛滾，左膝似乎受傷。金塊總教練艾德曼（David Adelman）表示，球隊尚不清楚約基奇傷勢的嚴重程度。

「我只知道約基奇左膝受傷，需要接受治療。我在中場休息時看了影片，看來他的腳好像扭到了。他自己也立刻意識到出了問題。」

艾德曼表示，「這就是NBA的一部分。任何人受傷，都讓人心痛。尤其是像他這樣特別的球員。我們明天會了解更多情況，然後繼續完成比賽。」

「我關心的是他作為一個人，以及他經歷這樣的打擊所帶來的失望」，「很遺憾，我們希望一切順利…這很糟糕，但希望明天一切順利。」

約基奇退場時已拿下21分、8次助攻與5個籃板，同時雙方是以63比63戰成平手。沒有約基奇的金塊在下半場明顯不敵熱火，半場得分為60比84，特別是全隊目前傷兵問題嚴重，主力先發高登（Aaron Gordon）和布勞恩（Christian Braun）都無法登場。