約基奇連4場大三元 金塊輕取鵜鶘
（法新社洛杉磯30日電） 美國職籃NBA3度榮膺最有價值球員的約基奇（Nikola Jokic），今天面對紐奧良鵜鶘全場貢獻21分、12籃板與10助攻，並在比賽勝負早定時下場休息。
金塊今天以122比88大勝鵜鶘，來自塞爾維亞的約基奇又是大三元入袋，他成為繼1961年羅伯森（Oscar Robertson）、2020年衛斯布魯克（Russell Westbrook）之後，第3名開季連4戰都拿大三元的球員。
約基奇職業生涯已拿下168次大三元，排名史上第3，僅次於衛斯布魯克的203次和羅伯森的181次。
約基奇表示，「我只想以正確方式打球，希望一切都能順其自然」。
金塊第3節打出一波24比0攻勢，將全隊領先擴大至36分，約基奇第4節甚至不需要上場。
此役之後，金塊開季戰績提升至3勝1負，鵜鶘則是苦吞4連敗，費爾斯（Jeremiah Fears）得到鵜鶘全隊最高的21分，威廉森（Zion Williamson）則有11分與6籃板。
約基奇說，「上半場我們也曾領先15、16分，但我們搞砸了，被對手追上」，「下半場我們打得非常流暢，進攻、防守，都是如此。」
約基奇補充說，「第3節我們打得非常好，我們的目標是未來盡可能多打出這樣的表現。」
另一場西區賽事，湖人芮維斯最後1.1秒建功，率隊以116比115絕殺明尼蘇達灰狼；丹佛金塊約基奇（Nikola Jokic）連4場比賽拿下大三元，擊敗持續不振的紐奧良鵜鶘。
湖人巨星詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛缺陣，主將唐西奇（Luka Doncic）也受到傷病困擾，芮維斯今天扛起得分重責，全場為湖人貢獻28分與多達16次助攻。
湖人全隊第3節時還一度領先多達20分，但隨後灰狼急起直追，將比數逼近。
灰狼主將愛德華茲（Anthony Edwards）因傷缺陣，全隊在比賽還剩10.2秒時，藍德爾（Julius Randle）上籃以115比114反超，但芮維斯在終場哨聲響前挺身而出，一記後仰拋投絕殺湖人。
