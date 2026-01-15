Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

約會餐廳2026｜海景餐廳Harlan's Bar海鮮半自助餐買一送一！人均低至$159食龍蝦意式燴飯、西冷牛扒配黑松露薯蓉

位於尖沙咀的海景餐廳Harlan's Bar推出海鮮半自助午餐買一送一優惠，人均低至$159，沙律、甜品均可任食！主菜則六選一，有海鮮、肉類或素食，總有一款合口味！另外，餐廳亦推出高空海景四式晚市套餐買二送二優惠，人均低至$444，即可享受前菜、湯品、主菜各選一款，加上精選甜品，屬非常有儀式感的一頓晚飯。接下來的情人節對約會餐廳還沒有頭緒？這間餐廳是不錯的選擇，立即睇下文了解內容啦！

尖沙咀海景餐廳Harlan's Bar海鮮半自助午餐

位於尖沙咀The ONE的海景餐廳Harlan's Bar推出海鮮半自助午餐買一送一優惠！除沙律、主菜、甜品任食外，主菜六選一亦相當有心思，菜式有素食人士都可以享用的意大利青瓜芝士餅配油封蒜米，惹味可口的法國黃雞肉短通粉配鵝肝松露忌廉汁、煎比目魚配煙肉小扁豆及西洋菜、龍蝦意式燴飯配香草醬及火箭菜、美國頂級卡津香料西冷牛扒配黑松露鵝肝薯蓉等，食物非常多元化，照顧到不同飲食需要的人士！

【買一送一】海鮮半自助午餐（用餐時段：12:00 – 15:30）

優惠價：$318/2位（ 原價：$318/位 ）

現場另收原價加一服務費

主菜六選一

高空海景四式晚市套餐優惠

至於高空海景四式晚市套餐，前菜有北海道帶子他他配火龍果脆片，或煎鵝肝配油封車厘子撻搭配巴馬火腿金寶，心思十足，打開食客胃口。是日湯品接著送上，主菜則三選一，有嫩滑的煎比目魚配煙肉小扁豆及西洋菜，口感層次豐富的龍蝦意式燴飯配香草醬及火箭菜，肉汁豐富的美國頂級卡樽香料西冷牛扒配黑松露薯蓉作選擇，令人有選擇困難症！總括而言，以此價錢既有海景，又有高質四道菜品嚐，cp值之高令人值得一試！

【買二送二】高空海景四式晚市套餐（用餐時段：18:00 – 22:00）

優惠價：$1,776/4位（ 原價：$888/位 ）

現場另收原價加一服務費

有海鮮、肉類或素食

有室外室內用餐環境

夜景一流

Harlan's Bar

地址：尖沙咀彌敦道 100 號 The ONE 19 樓 (地圖)

