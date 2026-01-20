Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

約會餐廳2026｜CulinArt 1862「從農場到餐桌」套餐低至42折！人均$298起食烤日本生蠔/威靈頓牛柳/法式經典焗龍蝦

情人節、約會去哪裡食好？位置便利的CulinArt 1862座落於銅鑼灣Towngas旗艦店內，1月20日下午六點於KKday推出限時42折優惠，雙人套餐人均最平$298起，讓食客以超值價格享受精緻西餐體驗。「從農場到餐桌」豐盛分享套餐為雙人設計，前菜海鮮拼盤包含田園沙律、醃漬三文魚等，至於主菜亦可選威靈頓牛柳、烤黃油雞（半隻）、法式紙包魚、法式經典焗龍蝦，夠晒滿足！

「從農場到餐桌」套餐 人均$298起

今次限時推出的42折優惠套餐，折後人均最平$298起。套餐為雙人設計，前菜拼盤包含田園沙律、醃漬三文魚；第二道為烤日本生蠔(4隻)、白酒煮青口、法式雞肉千層酥盒，法式雞肉千層酥盒濃郁鮮美，融合了雞肉的嫩滑與千層酥盒的酥脆口感，層次豐富。

主菜部分，大家可依個人喜好選擇威靈頓牛柳、烤黃油雞（半隻）、法式紙包魚、法式經典焗龍蝦。每一道主菜皆以兩人分享分量呈現，無論是低溫慢烤、肉質細嫩的烤黃油雞，還是外酥內嫩、肉香四溢的威靈頓牛柳，亦或焗至金黃、鮮甜彈牙的法式龍蝦，都展現主廚精湛手藝與食材的極致品質，適合與摯愛或親友一同品嚐。配菜包括烤西蘭花、拉特馬鈴薯，最後還有KKday獨家升級的甜品盛典任食環節。

生蠔

【42折優惠】120分鐘豐盛分享套餐

特價：$596起/2位，平均$298起/位（ 原價：$716起/位 ）

用餐時段：星期一至五 18:00-20:00；星期六日 12:00-14:00，18:00-20:00

用餐時收取原價加一服務費

威靈頓牛柳

龍蝦

法式經典焗龍蝦

餐廳環境

銅鑼灣CulinArt 1862

地址：香港銅鑼灣禮頓道 29 號華懋禮頓廣場地下及 1 樓（地圖）

