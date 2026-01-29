Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

約會餐廳2026｜ICC波士廳約會大餐買一送一！人均$198起高空歎米芝蓮級松露脆皮豬/大澳艇家蝦醬炸雞翼

二月特別多慶祝活動，想繼續豪歎豪食，又怕傷銀包？就要留意以下優惠！位於ICC高空101樓的The Sky Boss波士廳•101，不單止有360度維港及九龍半島靚景，更由米芝蓮團隊主理的星級粵菜餐廳！現在適逢餐廳慶祝10周年，推出「10周年慶典午市九道菜佳餚盛宴」。於KKday預訂有買一送一優惠，2人同行，人均每位$198起便可享用米芝蓮級套餐。想豪到盡，還有人均每位$444起「10周年慶典晚市一品鮑魚海參六道菜盛宴」，當中菜式包括75頭日本吉品鮑魚拼原條美國遼參。用餐日期橫跨農曆新年和情人節，勿失良機！

按此查看波士廳•101周年慶典九道菜佳餚盛宴

米芝蓮摘星團隊坐鎮！雲端粵菜歎靚景 浪漫爆燈環境加持

The Sky Boss 波士廳•101承襲中環「波士廳」精湛手藝，餐廳原本在中環的「The Boss」曾於2015至2016年連續兩年獲得米芝蓮一星殊榮，以精緻粵菜及手工點心聞名。團隊堅持傳統粵菜結合現代演繹，使用頂級食材，手工製作點心，注重細節。The Sky Boss 波士廳•101是延伸版本，位於ICC 101樓，由同一團隊（The Boss Holdings）主理，沿襲中環總店的星級烹調標準、手法及品質控制。不少食客評價指其點心仍保持「米芝蓮級」水準，尤其在高空環境下更添儀式感。

按此查看The Sky Boss 波士廳•101優惠

菜式精緻

說到環境，更是驚艷！The Sky Boss 波士廳•101位處海拔近400米的高空，設有超大落地玻璃窗，讓食客彷彿置身雲端。室內強調 subtle、restful 及 timeless 的現代奢華風格：大理石牆面營造高級質感、優雅現代吊燈營造高級質感、優雅現代吊燈配以鳥籠式酒吧雅座（cage-style bar seats）和空中花園概念，完美融合當代時尚與中國國粹的重新演繹。一邊細味米芝蓮級粵菜，一邊360度飽覽壯麗的九龍半島景色——從美孚、大角咀延伸至維港兩岸風光，日間陽光灑落城市天際線，夜幕降臨則是璀璨燈海與維港遊船銀光交織，浪漫到爆燈！

按此查看The Sky Boss 波士廳•101優惠

環境浪漫到爆燈！

買一送一 人均低至$198歎九道菜佳餚盛宴

適逢The Sky Boss 波士廳•101慶祝10周年，推出「10周年慶典午市九道菜佳餚盛宴」，當中包括餐廳招牌經典菜式——波士極品灌湯餃和松露脆皮豬，極之豐富！套餐原價每位超過四百港元，KKday現在推出買一送一優惠，人均$198便可於高空歎盡米芝蓮級菜式，即使一人享用亦有6折優惠，快搶！

波士極品灌湯餃

10周年慶典午市九道菜佳餚盛宴

波士極品灌湯餃

煙燻流心蛋

松露脆皮豬

香辣避風塘燒賣

熊貓雞包仔

大澳艇家蝦醬炸雞翼

蛋白帶子粒炒飯

班蘭椰汁糕

是日精選糖水

【買一送一】10周年慶典午市九道菜佳餚盛宴（2人）

優惠價：$396/2位，平均$198/位│ 原價$458/位

Shop Now

熊貓雞包仔

低至6折 升級歎75頭日本吉品鮑魚拼原條美國遼參

想於高空欣賞維港夜市景色，同時歎得更豪更奢華，推介「10周年慶典晚市一品鮑魚海參六道菜盛宴」。盛宴亮點絕對是75頭日本吉品鮑魚拼原條美國遼參，還有紅燒BB乳鴿，款款叫人尖叫。更吸引是，KKday同樣推出買一送一優惠，人均只需$444便可歎到高貴粵菜，即使一人享用亦有6折優惠，認真抵！

75頭日本吉品鮑魚拼原條美國遼參

晚市一品鮑魚海參六道菜盛宴

陳醋小黃瓜海蜇頭拼煙燻流心蛋（開胃一流）

生磨杏汁白肺湯（滋補暖胃）

75頭日本吉品鮑魚拼原條美國遼參（海味控尖叫）

紅燒BB乳鴿（每位半隻，皮脆肉嫩）

波士廳秘製上湯水餃生麵

黃金蒟蒻

每位送一杯特選紅酒 / 白酒 / 有氣葡萄酒

【買一送一】10周年慶典晚市一品鮑魚海參六道菜盛宴（2人）

優惠價：$888/2 位，平均$444/位│ 原價：$1,068/位

Shop Now

紅燒BB乳鴿

位於尖沙咀ICC高空101樓的The Sky Boss 波士廳•101，坐擁360度維港及九龍半島靚景。

The Sky Boss 波士廳•101

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場ICC 101樓B2號舖（地圖）

預訂日期：2026年1月28日15:00至2026年2月3日23:59

用餐日期：2026年1月29日至2026年2月28日

註：原價加一服務費及茶芥費於餐廳現場支付

