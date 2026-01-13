Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

約會餐廳2026│The Sky Bar生蠔牛扒2人晚餐5折優惠！人均$249食精選生蠔/蟹肉松露忌廉手捲意大利麵 情人節及農曆新年適用！

今年情人節與農曆新年即將雙喜臨門，而且只要有愛，天天都是情人節！想找個氣氛十足的地方與另一半浪漫一番？旺角朗豪坊13樓嘅The Sky Bar（天吧）為慶祝20週年，聯同KKday推出限時震撼優惠！只人均$249（情人節當日人均$274），即可享用到生蠔牛扒5道菜豪華晚餐，現場再加$1就可升級90分鐘無限暢飲指定飲品，夠浪漫又溫馨之餘，性價比超高，開放預訂用餐日期至2月28日，可以密密晒幸福！

立即查看The Sky Bar浪漫晚餐優惠

旺角夜空下的浪漫仙境

The Sky Bar位於旺角朗豪坊13樓，環境整體充滿浪漫與現代感，結合餐廳、酒吧同lounge元素，尤其適合情侶約會或朋友聚會慶祝節日！夜晚特別有氣氛！好多食客形容係「夜幕星空氣氛輕鬆浪漫」，座位舒適闊落，唔會太擠迫，熱鬧但又唔會太嘈雜，適合慢慢享用晚餐或任飲。朗豪坊頂層位置令佢有種「高空」感覺，雖然唔係真正rooftop，但透過天幕投影或設計，營造出似喺雲端或星空下用餐嘅錯覺。而且每晚7:30和8:30有煙霧表演整個用餐區瞬間充滿仙氣，白霧瀰漫，感覺置身雲海或仙境中，超級打卡！天花板或投影有星空、雲端效果，燈光柔和偏暗，配埋藍色調或暖光，夜晚限定變身「神仙」體驗。

The Sky Bar位於旺角朗豪坊13樓

人均$249 6隻生蠔+靚牛扒+流心甜品5道菜盛宴

生蠔牛扒5道菜2人晚餐超級豐富，海陸空齊備，開胃到甜品一條龍！首先登場係精選鮮生蠔盤（6隻），囊括法國安莎蓮蠔、愛爾蘭石蠔、西班牙聖占士蠔、美國珍珠蠔、蘇格蘭石蠔、法國品味蠔，新鮮彈牙、鮮甜爆汁，食生蠔控必試！接著有西班牙佐酒小點拼盤：帕馬風乾腿伴無花果、香蒜辣番茄腸、明太子蟹肉沙律凱撒鳳尾蝦、煙三文魚配蜜糖芥末醬、橄欖油芝士番茄。湯品二選一：蟹肉南瓜湯或干邑龍蝦湯。主菜任揀2款，全部係重頭戲！推薦澳洲AMG牧場穀飼安格斯西冷，肉質嫩滑、油花分佈均勻，煎至medium rare超juicy；香草烤幼嫩羊架，香草迷迭香香氣四溢；迷迭香香蒜燒雞，皮脆肉嫩；海鮮控就試烤大蝦配飛魚籽番茄忌廉意大利飯、鮮魷魚蟹肉松露忌廉手捲意大利麵；還有柚子蜜糖烤德國咸豬手，酸甜入味，豬手軟腍。主菜叫人選擇困難，但好情人，就不要再揀啦！

生蠔十分肥美

【半價優惠】The Sky Bar (Plus)｜生蠔牛扒5道菜2人晚餐 農曆新年期間可使用

優惠價：$498/2位，平均$249/位│ 原價：$498/位

可現場$1加購90分鐘無限暢飲指定飲品

【55折優惠】The Sky Bar (Plus)｜生蠔牛扒5道菜2人晚餐 情人節（2月14日）及新年期間可使用

優惠價：$548/2位，平均$274/位│ 原價：$498/位

可現場$1加購90分鐘無限暢飲指定飲品

澳洲AMG牧場穀飼安格斯西冷

生蠔牛扒5道菜2人晚餐超級豐富

現場加$1享90分鐘無限暢飲指定飲品

現場加購只需額外支付HK$1（原價HK$178），即可即刻升級享用90分鐘無限暢飲（Bottomless Drinks）指定飲品，飲品選擇豐富多元，無論想微醺浪漫定清新解渴都啱晒，包括經典紅酒、白酒同西班牙風情Sangria，配埋靚牛扒或海鮮一流；仲有兩款熱門雞尾酒——Sex On the Beach以伏特加、橙汁、蔓越莓同桃酒調成，甜美果香、顏色靚爆，情侶打卡必點；Blue Lagoon則用藍柑橘酒混伏特加同檸檬汽水，清涼夢幻藍色超吸睛；唔飲酒嘅朋友一樣有無酒精飲料任飲，包括可樂、雪碧同梳打水等經典汽水，照樣chill足全程無壓力。

現場加購只需額外支付HK$1（原價HK$178），即可即刻升級享用90分鐘無限暢飲（Bottomless Drinks）指定飲品。

優惠期 (預訂期)： 2026年1月12日18:00至1月18日23:59

用餐日期：2026年1月14日至2月28日

The Sky Bar

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊13樓1號舖（地圖）

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

