「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
男生心底的：女生禁忌清單！日本綜藝揭秘NG行為超傻眼
男生心底的：女生禁忌清單！日本綜藝揭秘NG行為超傻眼
日本綜藝爆笑揭秘：男生眼中的女生NG行為Top8
日本綜藝的街頭採訪，永遠不缺驚喜
說到日本綜藝，大家腦海裡是不是立刻浮現街頭採訪的畫面？從「你早餐吃啥」到「你覺得哪個卡通角色最欠揍」，日本人總能把日常小事變成全國討論的熱門話題。
最近，日本一檔超人氣節目《獨身女與新婚有田》（日文：有田と独身女たち）推出了一集特別企劃，主題直擊靈魂深處：「女生有哪些行為，會讓男生覺得『這婚結不了』？」
節目組找來八位背景各異的日本男性，從上班族到自由業，從年輕小鮮肉到中年大叔，答案五花八門，有的讓人點頭贊同，有的直接讓觀眾笑到噴飯。
想知道這些男生心裡的「女生NG行為」有哪些嗎？快跟著小編一起來看看這份「男生真心話清單」！
1. 字跡像鬼畫符？直接出局！
第一位登場的是一位自稱「文具控」的年輕設計師。他推了推眼鏡，認真地說：「女生字寫得太醜，我真的沒辦法接受。」
他還補充，字跡工整的女生給他一種「生活有條理」的感覺，反之，像是被醫生處方箋附身的字體，會讓他瞬間失去好感。
小編聽了有點傻眼，這年頭連字跡都要列入擇偶條件？不過查了一下，日本確實有不少人重視書寫文化，甚至有專門的「硬筆書法比賽」。
這位兄弟可能是在字體美學的路上走得太遠，連女友的便條紙都要拿放大鏡檢視吧！下次約會，他會不會直接遞上鋼筆說：「來，寫個字給我看看？」
2. 吃飯聲音像交響樂？謝謝再聯繫！
第二位是個看起來溫文儒雅的咖啡店店長，他的痛點是：「女生吃飯的聲音太誇張，真的不行。」他舉例，像是一邊嚼東西一邊聊天，或是喝湯時發出「呼嚕嚕」的音效，會讓他瞬間覺得「這人跟我八字不合」。
這點其實還蠻多人能共鳴的，畢竟餐桌禮儀在日本文化中挺重要。根據日本生活網站「All About」的調查，約有30%的男性會特別注意約會對象的吃相。
這位店長還補了一句：「不是要吃得像貴族，但至少別讓我覺得在聽ASMR直播。」哈哈，這比喻絕了！下次吃拉麵，記得把湯匙拿穩哦！
3. 邏輯跳Tone的聊天，腦子要爆炸
第三位登場的是一位IT工程師，戴著黑框眼鏡，語氣有點無奈：「女生說話太沒邏輯，我真的會抓狂。」他說，有些女生聊天像在玩「隨機跳躍」，上一秒聊天氣，下一秒跳到星座，再下一秒講到小時候養的烏龜，讓他完全跟不上。
節目播出後，這段在日本X平台上掀起熱議，不少網友留言：「這不就是在說我嗎？」還有女生反擊：「你們男生聊遊戲不也跳來跳去？」小編覺得，這位工程師可能需要個「聊天導航App」，不然下次約會可能得自備白板畫邏輯圖了！
4. 壽司沾醬有「正確姿勢」？
第四位是個超級壽司迷的自由工作者，他拋出一個讓全場愣住的觀點：「女生吃壽司時把米飯那邊沾醬油，我會覺得有點怪。」他解釋，壽司的正確吃法應該是魚肉面朝下輕沾醬油，這樣才能保留米飯的原味。
這位兄弟的堅持讓小編忍不住上網查了一下。果然，日本美食網站「Tabelog」提到，壽司職人確實建議魚肉沾醬以保持米飯口感，但這也不是硬性規定啊！這位壽司達人可能把自己的愛好放大成「擇偶標準」，下次他約會，餐桌上會不會直接擺個「壽司食用指南」？
5. 抽廁紙像在拆房子？瞬間冷感！
重頭戲來了！第五位是一位自稱「聽力超敏銳」的音響工程師，他的吐槽直接讓節目組笑到NG：「女生上廁所抽廁紙的聲音太大，我會瞬間冷掉。」他還模仿了兩種音效：「正常的是『沙沙沙』，NG的是『轟轟轟』，像在搞拆遷！」
這段播出後，日本網友直接炸鍋，有人留言：「這哥是住在紙牆公寓嗎？怎麼連抽紙聲都聽得這麼清楚？」小編查了一下，日本確實有些老公寓隔音超差，可能這位兄弟真的被鄰居的廁紙聲「創傷」過。建議他下次送女友一包「靜音廁紙」，說不定能挽救愛情！
6. 家裡亂成跳蚤市場？心好累
第六位是個看起來超愛整潔的會計師，他說：「女生家裡太亂，我會覺得生活沒希望。」他舉例，衣服堆滿沙發、餐桌上全是外賣盒，甚至連遙控器都要在雜物堆裡考古，這種環境會讓他「心累到想分手」。
這點小編完全懂！日本生活雜誌「O-neeto」曾報導，約有40%的日本男性在約會時會偷偷觀察對方的房間整潔度。
這位會計師可能是有點潔癖，但他也說：「我不是要家裡像樣品屋，但至少讓我能找到拖鞋吧！」哈哈，這要求不過分，總不能讓愛情在垃圾堆裡開花吧？
7. 點個飲料也要「高級感」？大叔不解
第七位是位看起來很有故事的中年大叔，他的槽點是：「女生在路邊小店點巴黎水，感覺太做作。」他說，普通小店點個烏龍茶或可樂就很好，偏偏點氣泡水好像在cosplay貴婦，讓他有點尷尬。
這段讓小編笑到不行！根據日本飲料品牌Suntory的調查，氣泡水在日本年輕女性中確實越來越流行，尤其Perrier被視為「時尚單品」。
但這位大叔顯然不買帳，可能他心目中的理想女友是那種會跟他一起喝燒酒吃串燒的豪邁女孩。只能說，飲料自由，愛情無罪啊！
8. 家居服太隨意？請保持儀式感！
最後一位是位西裝筆挺的房仲業務員，他的觀點是：「女生在家穿得太隨便，比如只穿內衣晃來晃去，我會覺得少了點距離感。」他強調，不是要穿得多正式，但至少有點「生活美學」，像是穿件舒服的T恤或睡衣，讓彼此保持一點神秘感。
這位兄弟的「儀式感」讓網友議論紛紛，有人說：「這是在家還要穿正裝的意思嗎？」小編查了一下，日本確實有「家居服文化」，不少品牌推出舒適又好看的居家服飾。這位業務員可能只是想說，愛情需要點小火花，別讓日常變成「老夫老妻模式」太快吧！
Japhub小編有話說
看完這八位男生的「NG清單」，是不是覺得既好笑又有些共鳴？愛情這回事，本來就充滿各種奇奇怪怪的小偏好——有人在意字跡，有人計較廁紙聲，有人連壽司怎麼沾醬都要管。
說到底，這些「不能忍」的點，其實都是每個人獨特的生活習慣在作祟。
真正的愛情，不是靠一張標準清單來篩選，而是找到那個願意跟你一起笑著調整、包容彼此怪癖的人。
所以，下次吃壽司記得魚肉朝下沾醬，抽廁紙輕一點，說不定真愛就在下個轉角等你哦！快來留言告訴小編，你覺得哪個NG行為最離譜？
其他人也在看
搞懂這9件事「讓愛情更長久」：愛不是消耗，而是滋養你的養分
戀愛初期總讓人戴上濾鏡，把缺點看成可愛的特質。但要讓感情長久，理智與清醒缺一不可。以下9個提醒，幫你更懂得經營關係。姊妹淘 ・ 1 小時前
陳茵媺驚爆拍劇唔知大肚 成個跌低險釀悲劇
陳茵媺與老公陳豪於2013年結婚，她婚後專心照顧家庭，二人婚後育有三名小朋友，陳豪努力拍劇賺錢養家...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
日本郵局國際包裹最新攻略：EAD電子報關、新制運費、寄件限制與流程詳解
到日本玩東西太多，想先寄點回家，或是想把當地明信片寄給遠方的親朋好友？這時找日本郵局準沒錯～然而國際郵件規定不斷更新，如寄送包裹必填的「EAD電子報關」，以及最新的運費調整，搞懂這些眉角變得前所未有的重要！ LIVE JAPAN整理了2025年日本郵局國際寄件的最新、最實用攻略！從信件、明信片到各種包裹的詳細費用、尺寸限制，到如何操作電腦版／手機版的「國際郵件我的頁面服務」進行電子報關，甚至連郵局內常見的實用單字和會話都一次掌握。從此告別包裹卡關的窘境，輕鬆將心意與戰利品寄回台灣或其他國家！LIVE JAPAN ・ 1 天前
趙露思「愛馬仕後背包」成為私服愛用包！初設計未爆紅，被孫藝珍捧成最難買的包！
後背包不僅能解放雙手，更能隨心搭配各種造型，成為日常與時尚兼具的必備單品。先前我們介紹過 LONGCHAMP 的尼龍後背包掀起小資女搶購熱潮，如今在趙露思的日常造型裡，又意外捕捉到愛馬仕 Kelly女人我最大 ・ 3 小時前
東京機場交通優惠｜羽田機場利木津巴士票買1送1！單程只需$36.9起、最快40分鐘直達新宿站及多間酒店
去東京旅行，帶大行李喼搭地鐵可能不太方便，但如果往返新宿等熱門地區，搭利木津巴士絕對是更方便又舒適的選擇。由羽田機場最快40分鐘到達新宿西口，更會停靠多間酒店門口。Trip.com推出限定買一送一優惠，折扣後單程票只需$36.9起，預訂日期起90日內有效，啱用記得校鬧鐘9號中午12時開搶！Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
黃仁勳：沒有移民則無英偉達 重申繼續贊助工作簽證並承擔所有費用
《Business Insider》周二報道，美國晶片巨頭英偉達(NVDA)行政總裁黃仁勳近日在內部信中表示，在美國政府大幅提高簽證成本、對每項新申請徵收10萬美元費用後，公司將繼續贊助H-1B工作簽證並全額承擔相關費用。AASTOCKS ・ 1 天前
香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫
《進擊的巨人》粉絲們終於有機會沉浸於巨人世界！「進擊的巨人展FINAL ver. HONGKONG」巡迴展於9月9日至10月26日期間強勢登陸香港啟德雙子匯！場內設有8大專區，展出近200幅原畫手稿、展品，包括從天而降的巨人場景、9米巨型螢幕巨人大戰等經典場景，還可在場內入手香港首賣商品！想入場一探巨人世界，可以在Trip.com、Klook、KKday入手，想知更多詳情，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
內地國慶檔票房17億跌17%
內地國慶檔期首7日（10月1日至7日）電影票房錄得約17億元（人民幣．下同），按年跌17%，花旗原本估計10月1日至8日票房可按年增長5%至19%，直指表現遠遜預期，認為票房疲軟其中一個主因是缺乏吸引觀眾的重磅大片。信報財經新聞 ・ 15 小時前
陸十一長假傳「災情」 羊駝疑被餵到翻白眼
[NOWnews今日新聞]中國十一國慶暨中秋連假「黃金週」落幕，長達8天的假期，許多中國民眾都會選擇與親友出遊，知名景區、園區人滿為患，江蘇南通森林野生動物園就傳出有多隻羊駝，疑似因為遭遊客過度投餵「...今日新聞 ・ 3 小時前
【實惠】周年感謝賞 精選傢俬低至半價、精選家品$9.9（即日起至20/10）
由即日起至10月20日，Pricerite 實惠周年感謝賞，特別提供一系列激抵開心價優惠，精選傢俬低至半價，大型傢俬免運費包安裝；精選家品$9.9起，包退包換，不同家電及寵物用品都有震撼價！除此之外還有驚喜換購活動，可以驚喜價換購多款人氣好物：包括李錦記頭抽、抗菌木砧板、手提行李箱以及Sanrio characters儲物箱，數量有限，換完即止！YAHOO著數 ・ 1 小時前
男團看《我英》辱華！Karina因推薦它被炎上
[NOWnews今日新聞]韓團NCTWISH成員金栽禧，今（7）日被指出中國活動結束後，在機場休息時觀看動畫《我的英雄學院》遭到炎上，因為作品曾因角色名字有過辱華爭議，因此在中國遭到抵制。而aespa...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
德國取消移民快證 廢除「三年入籍」 移民申請須最少居德五年｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】德國國會於周三（8 日）正式通過取消快速入籍計劃，該「快車道」最初旨在吸引高技術專才，可在展示出色德語能力、志願服務或在專業及學術上的成就後，在居住滿 3 年後便可申請入籍。分析認為，取消移民快證計劃反映德國社會對移民議題的態度轉向保守。Yahoo新聞 ・ 45 分鐘前
歐洲議會擬禁植物性食品使用「漢堡」「牛排」等名稱 德總理：香腸就是香腸︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】歐洲議會通過一項議案，禁止植物性食品使用「漢堡」或「牛排」等與肉類相關的名稱，議案被視為畜牧業的勝利。不過，有關禁令仍需獲得歐盟委員會及 27 個成員國政府批准，方可成為法律。Yahoo新聞 ・ 52 分鐘前
海心公園割喉血案提堂 31歲露宿漢還押至12.3再訊
【on.cc東網專訊】土瓜灣海心公園於上周六(4日)發生恐怖血案，兩名男子懷疑在涼亭被人用利刀割喉，身上多處受傷，他們被送院搶救後一度危殆。警員於周日（5日）在紅磡區一公廁拘捕一名疑涉案男子，他被控一項傷人罪，案件今（8日）在九龍城裁判法院提堂。控方申請將案件押on.cc 東網 ・ 1 天前
莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏昨日（8日）傳來喜訊於峇里島舉行婚禮Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
為何成年人的友誼愈聊愈疏離？告別「Catch Up Trap」，4個「共同體驗」重建感情連結
好不容易約到朋友共進午餐，卻只剩下流於表面的交流？成人的友誼有些時候讓人失望，全因大家都卡在 “Catch Up Trap” 裡。歐美引起討論的 “Catch Up Trap” 是甚麼？又有哪些解決的方法？一起來看看吧～Yahoo Style HK ・ 2 小時前
半價入手 B&O Beoplay EX 真無線降噪耳機，史低 HK$1,560 免運購頂級格調耳機｜Amazon Prime Day 2025
Bang & Olufsen Beoplay EX 是丹麥奢華音響品牌推出的真無線降噪耳機，融合北歐設計美學與頂級聲學技術，一向是重視美感的音樂愛好者追求的佳品。現在趁著 Amazon 的 Prime Day 優惠，你只要花半價就能購入這款產品。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
居民：緬甸軍政府轟炸點燈節示威群釀40死
（法新社仰光7日電） 緬甸中部市鎮章塢（Chaung-U）昨天傍晚數百人聚集慶祝滿月光明點燈節（Thadingyut）及參加抗議軍政府的活動時，傳遭軍方炸彈攻擊，緬甸媒體及主辦單位人員表示有40人喪命。法新社今晚試圖聯繫緬甸軍政府的1名發言人尋求置評，但仍聯繫不上。法新社 ・ 19 小時前
高海寧激氣鬧爆！米蘭百年老店20歐元牛油果多士中伏？連環出兩個IG Story炮轟極難食
高海寧經常周圍飛，上周就趁著工作空檔時間，遠赴米蘭來趟一個人的旅行！旅行當然最希望能夠食到美食，可是旅程中往往都會出現中伏的餐廳。高海寧連環出兩個IG Story，鬧爆位於米蘭長廊的某間老牌意菜餐廳，不但影響胃口，更是影響心情！想知道哪間餐廳惹怒高海寧？馬上看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 11 小時前
東京初秋限定靚景！11萬株萬壽菊橙黃色花海震懾眼球 同期還有洋菊、雞冠花、紅色波波草盛放中
踏入初秋，又是日本的賞花季節。除了浪漫的紅葉及波斯菊外，東京近郊還有一片金光閃閃的萬壽菊花海等緊大家。每年10月中旬左右，位於千葉縣的東京德國村（東京ドイツ村）便是萬壽菊的盛開期。而且今年園方更特別擴建花田面積，種植多達11萬株萬壽菊，數量為去年的兩倍，更成為日本同品種萬壽菊的最大規模花田。超大萬壽菊花海將全面綻放，每年都吸引無數人專程前往欣賞，成為東京近效極受歡迎的季節限定賞花活動。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前