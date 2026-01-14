約會真的需要「AA制」嗎？向太陳嵐給女生們的「警世文」：遇到直接讓他滾，吃飯的錢都沒有就不要約我

向太陳嵐對愛情的見解一向獨到，近期直接宣告「如果遇到提出 AA 制的男人，直接讓他滾」引起網民熱議，更指男生「談不起戀愛就不要談」一針見血！

向太向所有女生們發出「警世」呼籲，遇到提出 AA 制的男人直接讓他滾！（抖音）

「約會應否 AA 制」一向是熱議題目，向太陳嵐直接回應指「如果一個男生約你吃飯或下午茶，說 AA 制一定叫他滾…你約我就是要請我」，說出不少女生的心聲。女生們著重的不是餐廳的貴賤，而是不計較的「大方得體」，向太指「吃個飯的錢你都沒有，那你就不要約我」，態度非常明確。

向太指女生們只在乎男生的誠意，如果請不起大酒店，請一杯奶茶也無妨。（抖音）

向太續說「男生談不起戀愛就別談」，亦指「女孩子只在乎你的誠意，難道喝杯奶茶還要 AA 制嗎」。向太的分享引來 2 萬多則的評論，網民指「如果男生讓我 AA ，我會直接付全款不再有下次聯繫」，十分帥氣。不少女生亦指作為「好來好往」，晚餐男生付了的話，接下來女生也會主動提出付甜品、看電影等小費用，但不應「一分一毫」計得清清楚楚，聽起來小氣又奇怪。

向太指追你時一毛錢也不付出，婚後更不要指望他為你付出甚麼，一針見血！（抖音）

向太最後結論指「男人追你時要 AA，如果嫁給他的話，…別指望他為你付出甚麼」，而且「孤寒的人代表他只愛他自己，你甚麼也拿不到，愛也拿不到，錢也拿不到」，並警世「遇到要你 AA 制的男生就趕緊跑」。網民認同指「是誠意」，找到一個對自己好的人才是最重要的事！

