約會「不吸引的人」就不怕被傷害？「Shrekking史力加戀愛」剖析，以為降低情感風險其實更危險｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
在當今講求效率與規避風險的時代，一種名為「史力加戀愛」（Shrekking）的戀愛策略在網絡悄然興起。此概念源自《史力加》中那位外貌獨特卻內心溫柔的怪物主角，主張選擇外貌偏離主流審美「醜男」作為伴侶，以降低情感風險，建立更穩定的親密關係。支持者認為，此類「醜男」伴侶更懂得珍惜感情，忠誠度更高，且更重視真誠相待。
從王子公主到史力加：愛情的風險管理策略
傳統浪漫愛情圍繞「王子與公主」的童話敘事，強調外貌匹配與一見鍾情的激情。然而，在社交媒體盛行與顏值資本化的當下，此模式帶來無盡的內卷與比較壓力。「史力加戀愛」因而成為一種風險管理策略，通過選擇沒這麼好看的另一半，降低伴侶「出軌」的可能性，將愛情從高風險的浪漫冒險轉化為追求穩定回報的「情感筍盤」投資。
反思「史力加戀愛」的迷思與挑戰
「史力加戀愛」挑戰「郎才女貌」的傳統邏輯，主張外貌不再是親密關係的核心標準，反叛顏值內卷，重拾對「內在美」——如溫柔、體貼、忠誠的價值評估。然而，需警惕一種迷思：「長相普通≠必會對你好」。外貌與內在無必然關聯，假設「普通＝真誠」可能導致偏見，忽略對方真正的價值觀與行為。此策略雖有助規避風險，但過分功利化的傾向或使愛情淪為市場化的「採購行為」，削弱關係中的平等與真誠。批評者認為，這剝奪了愛情的浪漫本質；支持者則回應，這是在不確定環境下為愛情加設的保護機制。
被「Shrekked」之後：釐清愛情的底線
若你曾在「史力加戀愛」中失望而歸，發現所謂「安全選擇」並未帶來預期的真誠與穩定，不必因此退回只追求「顏值高」的對象。這反而是一個契機，讓你自問：在一段關係中，我絕對不能妥協的條件是什麼？是誠信、情感成熟度，還是共同成長的潛力？「史萊姆戀愛」的教訓不在於放棄務實，而是提醒我們：識人不能僅憑外貌高低，而應聚焦於對方的價值觀、責任感及是否能與你攜手成長。真正的愛情，應建立在深入了解與相互尊重的基礎上，而非單一的刻板假設。
超越恐懼的愛情選擇
「史力加戀愛學」的興起，是當代青年在不確定社會中追求情感自保的智慧結晶。它既是對傳統愛情壓迫性的反抗，亦是社會壓力內化的產物。然而，當我們因為恐懼而選擇妥協，無論是追求「安全」的史力加，抑或回歸「顏值至上」的王子公主，往往才會讓愛情變得更脆弱。健康的親密關係，應在務實與純粹間取得平衡：審慎評估伴侶的品格與價值觀，同時敞開心扉，接納彼此的不完美，共同培育超越功利的愛情連結。史力加與費歐娜的動人之處，在於他們選擇以真實的自我去愛與被愛。這份勇氣，提醒我們在愛情中超越恐懼，方能找到真正的連結。
Yahoo Style 專欄《女人像鹽》by BONNIE MAN 文炎君
作者簡介：80後中女，《美麗40路》五強：真美貌與智慧並存！雖然夜晚10點後體力會下滑，但白天魅力全開。專業認證情感梳理師，從女性視角分享生活點滴，沒有雞湯，只有真實故事與實用建議，陪你走過每個時刻。
網站：BONNIE MAN 文炎君 - 女人像鹽 YouTube
專欄頁：《女人像鹽》
