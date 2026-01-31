約2000艘中國漁船曾現東海 長陣綿延近500公里

【on.cc東網專訊】日本共同社周五（30日）報道，地理空間資訊科技公司經緯航太（ingeniSPACE）分析船舶自動識別系統後，發現去年年底以來，中日東海中間線附近海域至少兩次出現最多約2,000艘中國漁船密集活動，組成一個約500公里長陣。

經緯航太表示，去年12月24日至26日中國漁船在東海中間線中國一側海域，以南北約470公里、東西約80公里的巨大「U」形長陣集結。本月11日，約1,500艘漁船在跨越東海中間線的位置上呈直線排列，綿延南北400公里。漁船高密度聚集、幾乎處於停泊狀態，展現出阻礙其他船隻航行的態勢。

參與聯合研究的九州大學教授益尾知佐子指出，可能是有組織動員的中國海上民兵，今後同類活動或將常態化。她認為，事件與解放軍去年底環繞台灣的海空域實施演習相呼應，由退役軍人等帶領的普通漁民作為「海上民兵」參加大規模訓練。中日東海中間線是日本單方面提出的劃分東海專屬經濟區界線，中國政府始終不予承認。

