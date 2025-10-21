紅十字會：以色列已再交還15具巴勒斯坦人遺體

日本傳媒報道，日本自民黨總裁高市早苗將在下午的首相指名選舉中當選，成為日本憲政史上首位女首相，而高市已考慮了部分閣員的任命。報道指，高市已敲定任命66歲的前日本地方創生擔當大臣片山皋月為財務大臣，而黨總裁選舉3名對手亦會入閣，其中70歲的前幹事長茂木敏充擔任外相，44歲的農林水產相小泉進次郎轉任防衛相，64歲的官房長官林芳正轉任總務相；56歲的前防衛大臣木原稔擔任官房長官。如果片山皋月的任命得到確認，她將面臨的首要挑戰，可能是編制額外預算，為支持家庭和企業的經濟措施提供資金。片山皋月曾任財政部官員和議員，現為自民黨內部金融和銀行系統研究委員會主席。她曾在前首相安倍晉三時期擔任地方創生大臣，為第4次安倍改造內閣中唯一的女性閣僚，而由於任內適逢天皇德仁即位，她亦成為憲政史上首位出席過往僅限男性出席的「繼承之儀」的女性。(ST)

infocast ・ 12 小時前