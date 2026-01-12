紅山半島再有獨立屋業主認僭建 3人共被判罰27.5萬元

再多3名紅山半島獨立屋業主承認僭建，合共被法庭罰款27.5萬元。(資料圖片)

大潭豪宅屋苑紅山半島在2023年9月一場「世紀暴雨」後，多間獨立屋被揭發涉嫌僭建。再多3名屋苑獨立屋業主因為進行僭建工程，在東區裁判法院承認違反《建築物條例》，合共被判罰款27.5萬元。

涉花園天井睡房等僭建

屋宇署2023年9月大規模巡查紅山半島臨海一帶獨立屋，在多幢獨立屋發現僭建物，包括3名認罪業主的獨立屋。署方調查發現，該3幢獨立屋的業主明知未事先獲得屋宇署批准及同意便進行有關建築工程，包括在花園、天井、客廳、睡房、平台及天台等樓層加建若干搭建物，違反《建築物條例》，遂在去年對業主提出檢控。

3名獨立屋業主上周四被法庭定罪，以及分別被判罰款13萬元、8.5萬元及6萬元。屋宇署先後向紅山半島30幢獨立屋提出檢控，累計因僭建而被定罪的個案已有24宗，該署發言人呼籲業主在物業進行建築工程之前，應先諮詢建築專業人士意見，確保工程符合《建築物條例》規定。

