紅山半島業主承建商等人 因僭建被罰款逾40萬

【Now新聞台】紅山半島獨立屋業主註冊小型工程承建商及其獲授權簽署人因僭建，合共被罰款逾40萬。

屋宇署調查發現，該兩幢獨立屋業主和註冊小型工程承建商明知未事先獲得屋宇署批准及同意，便進行有關建築工程，包括在花園、客廳、睡房及天台等樓層加建搭建物，違反建築物條例，業主被罰款11萬；為兩間獨立屋進行工程的小型工程承建商及其獲授權簽署人，分別罰款18萬和11.5萬。

署方先後向紅山半島30幢獨立屋提出檢控，累計因僭建而被定罪個案已有18宗。

