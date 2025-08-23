HUUU.jpg

紅山半島一間獨立屋遭爆竊，被偷去一批約2.9萬元的首飾和金器，以及約20萬元現金。

警方今早10時接獲一名71歲姓施女子報案，指其紅山半島獨立屋內有金飾不翼而飛，屋內物品有被移動的痕跡，懷疑被爆竊。消息指，施姓屋主及服務44年、年約73歲的外傭一同居住，外傭早上起床時，發現屋內有金器不見了，通知屋主報案。警方經初步點算，發現屋主4個金色裝飾品被偷去，而外傭亦被偷去約20萬元現金及一批飾物。

暫時未有人被捕

獨立屋的門窗沒有被撬開的痕跡，警方調查發現屋內的2樓客房有氣窗被開啟，懷疑賊人爬上鄰居住所的鐵架後，經氣窗潛入屋爆竊，暫時未有人被捕。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/紅山半島獨立屋遭爆竊-外傭痛失逾20萬元現金及飾物/592250?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral