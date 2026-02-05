千層糕食譜｜紅棗椰汁千層糕

賀年食品系列之 「紅棗椰汁千層糕」 對上一次整紅棗糕已經係2年前，個時係整1個長方形，今次試下整三角形件裝，外形幾特別喎！！ 整千層糕最花時間就係要逐層蒸，我總共整左8層，絕對係心機之作✌✌ 我將紅棗糊過篩2次，完成的粉漿又再過篩1次，蒸出黎的成品真係看得見的幼滑，又帶點通透 呢個千層糕冷熱食都得，翻熱食軟糯煙韌不黏牙，常溫食質感Q彈，而且紅棗味好香濃 紅棗糊食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid081mj6Z76PNR6RC2rjnXiJmgVzuiH9GHAbw9ue7TzhimvSvVieb8Tqqg9ikx7yFaDl&id=100057659010929&mibextid=Nif5oz 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0MAH4i3wjwn1yrXHADkyFpNsLsUbkSunNsfHuvApwSKh2AwgvHsDNd5jXx8QMAYQNl&id=100057659010929&mibextid=Nif5oz Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacy

廣告 廣告

製作時間: 1小時以上

份量人數: 9人以上



紅棗層

紅棗 ※去核150 g

糖 42 g

木薯粉 110 g

糯米粉 22 g

馬蹄粉 15 g



椰汁層

椰汁 258 ml

熱水 74 ml

糖 98 g

木薯粉 130 g

糯米粉 26 g

馬蹄粉 18 g



食譜份量

三角模@120 ml 8個





作法:

1 ：

紅棗層： 1. 紅棗去核（如紅棗經冷藏保存後變硬，不好去核，可將紅棗噴上少許水，然後用微波爐加熱約20秒至紅棗回軟），洗淨，用水浸泡約8小時（讓紅棗充分吸收水份；浸泡後，紅棗會吸水膨脹）至軟身，瀝水（需將浸泡紅棗的水預留約450 ml，備用） 2. 先將水（450 ml；用浸泡紅棗時預留的水；如水量不足，需加水至所需的份量）倒入破壁機，然後加入紅棗，再啟動選擇「糊食」模式

2 ：

完成後，加入糖，拌勻（切勿將糖連同紅棗一起加入，否則容易黏底） 2. 用瀘網過瀘（2次），隔去紅棗皮，即成幼滑紅棗糊（隔渣後的紅棗糊約470 ml），放涼 3. 用篩加入木薯粉、糯米粉和馬蹄粉（預先用攪拌機打成幼粉狀），拌勻成粉漿，過篩，備用

3 ：



椰汁層： 1. 熱水加入糖，攪拌至糖完全溶解 2. 加入椰汁，拌勻，放涼 3. 用篩加入木薯粉、糯米粉和馬蹄粉（預先用攪拌機打成幼粉狀），拌勻成粉漿 4. 粉漿過篩（如粉漿表面出現一些小氣泡，可蓋上保鮮紙，保鮮紙必需緊貼著粉漿表面，小氣泡會黏附在緊貼著粉漿表面的保鮮紙上，當揭開保鮮紙後，小氣泡便會自然地消除；剩下的小氣泡可用小匙撇走）

4 ：

先量度已完成粉漿的重量，再除以紅棗椰汁千層糕的層數，計算出每層粉漿大概的平均重量（使每層的厚度較平均；製作完成的粉漿會出現沉澱，每次使用前需再拌勻）

5 ：

將適量的紅棗粉漿／椰汁粉漿倒入模具中（塗上油），平舖在模具底部 2. 啟動選擇「純蒸1」，蒸約8-12分鐘（時間視乎粉漿的厚薄而定）至呈透明狀

6 ：

然後倒入第2層的粉漿，前後左右搖勻，使粉漿分布均勻，再蒸約8-12分鐘（時間視乎粉漿的厚薄而定）

7 ：

8 ：

重覆以上步驟，直至完成千層糕的層數，倒入最後1層粉漿後，蒸約15-25分鐘至千層糕熟透

9 ：

10 ：

11 ：

12 ：

待千層糕完全放涼後，放進雪櫃冷藏（固定千層糕的形狀，更容易脫膜，因為剛蒸好的千層糕比較軟身，此時脫模會散掉，冷却後才會定形），脫膜，切件（必需以壓的方式切開，刀平放直壓底部，切面才會平滑，避免用鋸切的方式，否則切面會出現鋸齒痕）

13 ：

14 ：

15 ：

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55100

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com