紅棗糕食譜│紅棗糕加一樣材料變幼滑！想有氣氛更可做成元寶或花形

想紅棗糕更香滑，除了用原顆紅棗自己去核，還可以在拌好粉漿後加一茶匙油，即睇Yahoo Food食譜：

Yahoo Food
Yahoo Food
農曆新年即將來到，如果未整好糕的，還可以爭取時間，趁今天來做個香氣四溢的紅棗糕，除了做圓形糕點，做成元寶或花形也很有新年氣氛。想紅棗糕更香滑，除了用原顆紅棗自己去核，還可以在拌好粉漿後加一茶匙油，做紅棗糕即睇如何做紅棗糕：

紅棗糕（12粒元寶份量）

需時：2小時30分鐘

材料：

紅棗300克

片糖125克

木薯粉140克

糯米粉70克

馬蹄粉50克

油2茶匙

水1200毫升

紅棗1粒

南瓜籽適量

做法：

1. 紅棗略洗，加水，滾起後收咗細火煲一小時，用手提攪拌棒打碎紅棗。
2. 將紅棗皮隔渣，留紅棗蓉混合水，再次煮滾。
3. 將幾種粉混合，遂少加入紅棗水。
4. 糕模塗油，倒入粉漿，隔水蒸7分鐘。取出，待涼，脫模即可。
更多賀年食譜推介

賀年食譜合集│35+簡易食譜！年糕/蘿蔔糕/花膠/金蠔/雞煲 新手都整到！

豉油皇煎蝦食譜│原隻蝦連殼都入味 原來要加一個材料

棗皇糕食譜│自製紅棗糕三個貼士 想棗香更濃可加入這種材料！

蝦多士食譜│鳳尾炸蝦多士 加一樣材料更惹味

浸發冬菇│冬菇泡發兩大貼士半小時搞掂│附冬菇鮑魚雞煲食譜

蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素

【蛋散食譜】南乳芝麻脆蛋散！想酥脆最重要用一樣嘢試油溫

花膠浸發｜蒸發好過浸發？平花膠浸冰水發得靚兼大（附保存方法）

金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味

【笑口棗食譜】想笑口棗炸得金黃開口靚 關鍵在於燒熱油後要熄火

【賀年糕點】老師傅蘿蔔糕食譜貼士！9成人落咗呢樣嘢令蘿蔔糕易變壞

【年糕做法】4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

【年糕做法】大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

