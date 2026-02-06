充滿紅棗香，Q彈有口感，不太甜，非常美味！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1

製作時間: 1小時以上

份量人數: 7-8人



食材

紅棗 200克

水 800毫升

片糖 120克

木薯粉 160克

馬蹄粉 20克

糯米粉 50克





作法:

1 ：

將紅棗洗淨、去核，用水浸一個小時 (倒去浸紅棗的水）。然後煮沸800毫升水，下紅棗，再煮沸後，轉小火再煮20分鐘至紅棗軟身。

2 ：

將紅棗和煮紅棗的水(800毫升)，放入攪拌機內，攪拌至泥。用篩過濾紅棗泥。

3 ：

然後將紅棗泥和片糖放入煲內，用中火煮至糖溶化，待涼備用。

4 ：

將木薯粉、糯米粉和馬蹄粉拌勻，然後逐少加入紅棗糖漿，拌勻至幼滑，沒有粉粒。在容器內塗一層油（這有助脫模) ，用篩再過濾麵糊入容器內，用中火蒸約一個小時，用插入竹纖而抽出沒有粉漿黏著即可。





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56445

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com