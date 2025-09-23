糖水食譜｜紅棗蘋果桂圓燉桃膠

桃膠有樹上燕窩之稱，口感軟滑，含植物性蛋白質，不含膽固醇，潤腸道、滋潤又養顏，是極佳的保健品，用作煮糖水就最適合了。紅棗桂圓有安神滋補的功效，再加入蘋果同燉，令整個糖水更甜更添果香，同燉的果肉都很好吃呢~ ♥ FB專頁 ♥: https://www.facebook.com/yeungmakitchen ♥ IG ♥: http://www.instagrm.com/Yeung_Ma_Kitchen ♥ MeWe專頁 ♥: https://mewe.com/p/yeungmakitchen

廣告 廣告

製作時間: 1小時內

份量人數: 1-2人



食材

蘋果 1個

桃膠 約2湯匙

冰糖 適量

無核紅棗 約10粒

桂圓 約10粒

南北杏 約大半湯匙





作法:

1 ：



放入蒸爐內大火燉約45分鐘，如沒有蒸爐可大火隔水燉，最尾10-15分鐘加入冰糖(冰糖可按個人口味稍作加減)。。

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50763

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com