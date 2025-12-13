《紅海電影節》閉幕禮 安東尼獲成就獎 尊尼特普到賀

【on.cc東網專訊】於沙特阿拉伯舉行的《紅海國際電影節》（RSIFF）前晚舉行閉幕禮，奧斯卡金像影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins） 於閉幕禮上獲頒「特別致敬獎」，他的影星好友尊尼特普（Johnny Depp）也有現身出席到賀。

除了尊尼之外，曾與安東尼於漫威超級英雄電影《雷神奇俠》（Thor）系列中合作過的英國男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）、美國女星莎蓮活德麗（Shailene Woodley）、馬來西亞男星Henry Golding、《阿諾拉》（Anora）金像導演Sean Baker以及巴西超模Alessandra Ambrosio等都有出席。由妻子Stella陪伴下出席的安東尼上台領獎時表示：「能與各位相聚真是太好了，這對我來說是一種榮幸。我只想對電影節表示感謝，感謝它所提供的一切以及對電影業的支持……我愛沙特阿拉伯。」

