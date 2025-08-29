紅白機1款老遊戲掀熱議「玩過的起碼40歲」，釣出數千回應曬童年神作

電子遊戲發展的歷史接近 100 年的時間，而對於許多年過 40-50 歲的老玩家來說，任天堂的「紅白機」（Family Computer）絕對是一個難以忘記的主機。近日台灣社群也掀起懷舊風，一篇「玩過的應該起碼40歲了」的文章，釣出數千人回應，留言分享各種童年的經典作品。

許多經典遊戲，至今仍然有復刻版。（圖源：Arcade Archives VS. BATTLE CITY／Arcade Archives EXCITEBIKE）

台灣 Threads 社群中，有網友分享了紅白機上由 Konami 在 1984 年推出的《馬戲團》（Circus Charlie）影片，並表示：「脆上有人知道這個遊戲嗎？玩過的應該起碼40歲了…」沒想到吸破 3.5 萬讚更引起數千名網友產生共鳴，有的人表示自己經常和爸爸玩到半夜，配樂非常洗腦；有的人則是反駁，自己 30 歲也有玩過，都是童年回憶。

其中有更多的人，則是接連曬出作為自己童年一部分的經典遊戲，像是難度超高的《高橋名人之冒險島》、無限救公主遊戲《影子傳說》、音樂永遠不會忘的《功夫》、關卡多到破不完的《炸彈超人》、最早的友情破壞遊戲《敲冰塊》、每次都會翻車的《越野機車》...等。

當然絕對少不了的《坦克大戰》，尤其是地圖編輯功能，經常會製作各種利於自己的地圖。甚至還有網友強到看地圖，就能馬上分辨出來是第幾個關卡：「以前的遊戲大家都玩得好開心，又耐玩，更不用課金」、「還曾經自己把牆打掉,把鳥射死」、「想到第一次玩的弟弟，一開局就把老鷹射死，大聲歡呼說"我贏了"！」、「吃到無敵！防護罩..勇往直前」

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk