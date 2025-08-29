新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
紅白機1款老遊戲掀熱議「玩過的起碼40歲」，釣出數千回應曬童年神作
電子遊戲發展的歷史接近 100 年的時間，而對於許多年過 40-50 歲的老玩家來說，任天堂的「紅白機」（Family Computer）絕對是一個難以忘記的主機。近日台灣社群也掀起懷舊風，一篇「玩過的應該起碼40歲了」的文章，釣出數千人回應，留言分享各種童年的經典作品。
台灣 Threads 社群中，有網友分享了紅白機上由 Konami 在 1984 年推出的《馬戲團》（Circus Charlie）影片，並表示：「脆上有人知道這個遊戲嗎？玩過的應該起碼40歲了…」沒想到吸破 3.5 萬讚更引起數千名網友產生共鳴，有的人表示自己經常和爸爸玩到半夜，配樂非常洗腦；有的人則是反駁，自己 30 歲也有玩過，都是童年回憶。
其中有更多的人，則是接連曬出作為自己童年一部分的經典遊戲，像是難度超高的《高橋名人之冒險島》、無限救公主遊戲《影子傳說》、音樂永遠不會忘的《功夫》、關卡多到破不完的《炸彈超人》、最早的友情破壞遊戲《敲冰塊》、每次都會翻車的《越野機車》...等。
當然絕對少不了的《坦克大戰》，尤其是地圖編輯功能，經常會製作各種利於自己的地圖。甚至還有網友強到看地圖，就能馬上分辨出來是第幾個關卡：「以前的遊戲大家都玩得好開心，又耐玩，更不用課金」、「還曾經自己把牆打掉,把鳥射死」、「想到第一次玩的弟弟，一開局就把老鷹射死，大聲歡呼說"我贏了"！」、「吃到無敵！防護罩..勇往直前」
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
日菲混血女神的禁忌風波！池田依來沙的多面人生揭露！
說到池田依來沙，你腦海裡是不是浮現一個超有氣質的混血美女？1996年出生在菲律賓的她，帶著日菲西混血的獨特魅力，在福岡長大，147公分的小隻馬身形卻散發無敵光芒！🌟Japhub日本集合 ・ 7 小時前
許光漢七夕駕臨香港宣傳《他年她日》，「國民老公」愛情金句攻陷少女心：愛你的瞬間已註定永恆
「國民老公」許光漢退伍後來到香港宣傳《他年她日》，而且選在七夕這個甜蜜情人節檔期來到香港宣傳奇幻愛情新戲，讓香港的粉絲們都要被甜死了！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 1 天前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到
泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰Yahoo財經 ・ 1 天前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 1 天前
全球10大美味即食麵排行榜出爐！香港有上榜嗎？「即食麵之神」最愛「這款」連續10年蟬聯第1
即食麵美味又方便！美國知名「即食麵之神」Hans Lienesch在2002年創立「THE RAMEN RATER」，品嚐全球超過5000種即食麵，累積了過百萬Fans，每年必定會發布的全球十大即食麵排行榜成為了麵食的重要參考指標。近日Hans Lienesch公布了2025年全球最強的10大即食麵榜單，最令人驚訝的是「這款」即食麵蟬聯10年獲得第一名，香港都有得買！榜單中更有來自台灣、日本、韓國等地方的即食麵，以往也見到香港品牌上榜，如2019年排第9名的壽桃，你都很好奇今次香港有沒有品牌上榜吧？立刻為大家揭曉這美味排行榜！Yahoo Food ・ 20 小時前
潘氏一家捲入噪音糾紛 樓下鄰居點解要打官司？
現時噪音已有投訴機制，何解該名鄰居仍要花錢打官司？要拆解此疑團，先要了解投訴噪音的流程。Yahoo財經 ・ 20 小時前
美國首次在公共區塊鏈上上傳 GDP 數據
美國商務部於星期四宣布，將正式在多條公共區塊鏈上發佈經濟數據，這一舉措標誌著聯邦機構在區塊鏈整合方面邁出了歷史 […]TechRitual ・ 23 小時前
DJI Mic 3 支援「四發八收」，僅重 16g 還有 3 檔音色預設
DJI 的無綫麥克風如今幾乎已成 YouTuber、vlogger、自媒體們的拍片標配，面對大好市場，廠方現在帶來了全面升級的第三代產品 DJI Mic 3。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
美國 3D 打印混合火箭引擎系統完成首場飛行測試
位於德克薩斯州的一家公司成功完成了一次 3D 打印混合火箭引擎系統的首次飛行測試。這次飛行測試名為 GMLRS […]TechRitual ・ 3 小時前
美國微型浮動太陽能項目採用追蹤系統提高發電量
科羅拉多州正準備創造歷史，推出一種全新的可再生能源系統。Noria Energy，這家專注於浮動太陽能技術的開 […]TechRitual ・ 6 小時前
Samsung Galaxy S25 系列設備獲得最新 One UI 8 測試版更新
Samsung 的 One UI 8 公測計劃基於 Android 16 持續進行已久，大家都期待穩定版本的推 […]TechRitual ・ 10 小時前
中國測試類似美國海軍「Gimbal」 UFO 的垂直起降無人機
近十年前，一名美國海軍飛行員報告在東海岸上空發現一架形狀如紡錘的未識別飛行物，這一事件引起了全球的關注。201 […]TechRitual ・ 6 小時前
Pixel 10 的 AI 功能分析與評估
今年似乎是 Google 的 AI 功能真正開始變得有用的一年。在測試 Pixel 10 Pro 一周後，同事 […]TechRitual ・ 7 小時前
Apple 發佈 iPhone 17 系列專用磁性斜背帶
據傳 Apple 將於 9 月 9 日發佈其即將推出的 iPhone 17 系列，並有傳聞指出將會推出一款全新 […]TechRitual ・ 14 小時前
Tesla 新款 Model Y Performance 在 Giga Berlin 發佈
經過一段時間的等待，新的 Tesla Model Y Performance 終於來臨。這款新車型結合了空氣動 […]TechRitual ・ 6 小時前
Samsung Galaxy Z Flip6 獲得最新 One UI 8 測試版更新的新功能
Samsung 約兩週前為 Galaxy Z Flip6 推出了基於 Android 16 的 One UI […]TechRitual ・ 8 小時前
Huawei Mate XTs 新色彩即將發佈，預訂服務已啟動
華為 Mate XTs 三折智能手機計劃於 9 月 4 日在中國發佈。在發佈前，華為已在線上分享了一些預告，展 […]TechRitual ・ 9 小時前
Samsung Galaxy Tab S11 系列在波蘭零售店提前上架
最近，Samsung 的 Galaxy Tab S11 系列在多個泄漏報導中浮現，不僅揭示了關鍵規格和設計，還 […]TechRitual ・ 13 小時前
打擊冷氣機滴水！食環署洗樓巡查全港300黑點 新偵查系統 添夜視鏡助夜間搜證
天氣炎熱，冷氣機頓成市民「生活必需品」，然而冷氣機滴水問題亦愈見嚴重！食環署表示，今年處理逾5千部滴水冷氣機，數字近年亦有倍增趨勢。署方5月起採用全新打擊方式，「洗樓」巡查各區300個黑點；同時引入「冷氣機滴水調查系統」，讓人員可在大廈外調查樓高達40層的滴水，並有助解決以往夜間調查時的取證困難。署方提醒，共同營造優質am730 ・ 23 小時前