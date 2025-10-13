紅磡七旬老婦墮樓搶救8小時不治 疑忘帶鎖匙借工具撬門（更新）

伊利沙伯醫院

紅磡發生意外墮樓案。

周六（11日）晚上7時53分，一名73歲楊姓老婦被發現倒臥在紅磡必嘉街67至69號大廈天井位置，懷疑從高處墮下。警方和救援人員接報後趕至現場，老婦陷入昏迷，由救護車被送往伊利沙伯醫院治理，延醫至翌日（12日）凌晨4時33分不治。警方經調查後，證實死者為上址大廈住戶，懷疑她於大廈走廊意外失足墮下，正在調查意外發生原因。

據了解，老婦生前已經退休，獨居於紅磡機利士大廈一個單位。案發當晚，懷疑她忘記帶住所鑰匙，遂向鄰居借用工具自行撬門，當時走廊窗戶完好無損。惟事主墮樓後，驚動樓下餐廳報警，警方調查發現其住所外除了遺有撬鎖工具，走廊窗戶的螺絲亦被擰開，留下一個足夠人通過的開口。

